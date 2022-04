Apple फैन्स के लिए खुशखबरी! जल्द एक साथ फ़ास्ट चार्ज हो पाएंगे दो iPhones, ला रहा है एक जादुई Charger

Apple फैन्स के लिए खुशखबरी! जल्द एक साथ फ़ास्ट चार्ज हो पाएंगे दो iPhones, ला रहा है एक जादुई Charger

जब फास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन की बात आती है, तो ऐप्पल इस रेस में पीछे रह जाता है। जबकि वनप्लस, शाओमी और ओप्पो 80W - या अधिक क्षमता वाले चार्जर पेश करते हैं, Apple का चार्जिंग एडॉप्टर अभी भी 20W का है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Sat, 09 Apr 2022 03:55 PM

इस खबर को सुनें