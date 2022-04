Apple फैन्स को बड़ा झटका, iPhone 14 के लॉन्च के बाद बंद हो जाएगा कंपनी का ये सस्ता फोन!

Apple फैन्स को बड़ा झटका, iPhone 14 के लॉन्च के बाद बंद हो जाएगा कंपनी का ये सस्ता फोन!

iPhone 14 सीरीज़ के लॉन्च के साथ, यह संभावना है कि Apple iPhone 11 को बंद कर सकता है, एक ऐसा स्मार्टफोन जो 2019 में लॉन्च होने के बाद से Apple के लिए काफी पॉपुलर साबित हुआ है। जानिए डिटेल्स:

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Tue, 19 Apr 2022 01:07 PM

