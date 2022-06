मुश्किल में ऐप्पल: इन iPhone यूजर्स को देना पड़ सकता है भारी भरकम रिफंड; चेक करें लिस्ट

ऐप्पल एक बार फिर से मुश्किल में है। अपडेट जारी होने के बाद कुछ आईफोन मॉडल के धीमे होने को लेकर ऐप्पल को यूके में £768 मिलियन (लगभग 7353 करोड़ रुपये) के बड़े मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। महत्वपूर्ण रूप से, ऐप्पल को उपभोक्ताओं को भारी शुल्क देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसलिए यदि आपके पास इनमें से एक iPhone मॉडल है, तो आप ऐप्पल से रिफंड के एलिजिबल हो सकते हैं। लगभग 25 मिलियन (2.5 करोड़) आईफोन यूजर्स की ओर से यूके में कंज्यूमर चैंपियन जस्टिन गुटमैन द्वारा मुकदमा दायर किया गया था।

गुटमैन ने कहा: "मैं इस मामले को लॉन्च कर रहा हूं ताकि यूके में लाखों आईफोन यूजर्स को ऐप्पल से हुए नुकसान के लिए मुआवजा मिल सके। यदि यह मामला सफल होता है, तो मुझे उम्मीद है कि प्रमुख कंपनियां अपने बिजनेस मॉडल का री-वैल्यूएट करेंगी और इस तरह के व्यवहार से परहेज करेंगी। "

इन आईफोन यूजर्स को मिल सकता है रिफंड!

- मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि ऐप्पल ने इन आईफोन को "अपटेड" दिया, जिससे बैटरी पावर को बचाने के प्रयास में परफॉर्मेंस प्रभावित हुआ। हो सकता है कि इसने लोगों को नए डिवाइस खरीदने के लिए मजबूर किया हो।

- मुकदमे में iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus और iPhone X जैसे आईफोन मॉडल शामिल हैं।

संबंधित खबरें

- रिपोर्ट के मुताबिक, आईफोन लिमिटेशन एक नए पावर मैनेजमेंट फीचर के कारण हुई, जो 2017 में iOS अपडेट के माध्यम से iPhones में आया था। परफॉर्मेंस में सुधार के बजाय, अपडेट ने iPhones को इस हद तक धीमा कर दिया कि पुराने मॉडल के उपयोगकर्ता अपने डिवाइस का उपयोग करने में असमर्थ हो गए थे।

ये भी पढ़ें- भारी बारिश में भी सेफ रहेगा Smartphone, यकीन ना हो तो आजमा लो ये 8 टिप्स

टिम कुक ने मांगी थी माफी

ऐप्पल के सीईओ टिम कुक ने बाद में जनता के आक्रोश के बाद इसके लिए माफी मांगी। बाद में कंपनी को प्रभावित यूजर्स को मुआवजे का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब ऐसा लग रहा है कि ऐप्पल फिर से मुश्किल में है। मुकदमा सफल होने पर iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus और iPhone X हर्जाने के पात्र होंगे।

ऐप्पल ने दी ये सफाई

ऐप्पल ने यूके सन को एक बयान जारी करते हुए कहा, "हमने कभी भी ऐप्पल प्रोडक्ट की लाइफ को जानबूझकर छोटा करने या ग्राहक को अपग्रेड के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यूजर एक्सपीरियंस को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी नहीं किया है। हमारा लक्ष्य हमेशा ऐसे प्रोडक्ट बनाना रहा है जो हमारे ग्राहकों को पसंद हों, और आईफोन को यथासंभव लंबे समय तक चलाना इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।"