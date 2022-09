Apple का सबसे बड़ा लॉन्च इवेंट आज; iPhone 14 की होगी धूम, फटाफट देखें सारी डीटेल्स

Apple के बड़े सालाना इवेंट का इंतजार आखिरकार आज 7 सितंबर को खत्म हो गया है। अब से कुछ घंटों में, Apple अपने क्यूपर्टिनो-कैंपस में अपना फ़ार आउट इवेंट आयोजित करेगा। इस इवेंट में आज कंपनी नए iPhones, नई Apple घड़ियाँ और Airpods Pro 2 सहित कई प्रोडक्ट्स को लेकर बड़ी घोषणाएँ कर सकती है।

Apple 'Far Out' इवेंट को कैसे और कहां देखें

Apple कंपनी के क्यूपर्टिनो परिसर में स्टीव जॉब्स थिएटर में एक इन-पर्सन इवेंट आयोजित करेगा। इवेंट भारत समयानुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। आप इवेंट को Apple TV, आधिकारिक Youtube चैनल और Apple वेबसाइट पर ऑनलाइन लाइव देख सकते हैं। Apple 'Far Out' इवेंट में आज नई iPhone 14 सीरीज की शुरुआत होगी।

iPhone 14 सीरीज की डिटेल्स

Apple आज के इवेंट में iPhone 14 सीरीज को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एपल इस बार 'आईफोन मिनी' लॉन्च नहीं करेगी। इसके बजाय, 6.7-इंच डिस्प्ले वाला एक बड़ा iPhone पेश किया जाएगा, जिसका नाम "iPhone 14 Plus" होगा।

पहले, इसे "आईफोन 14 मैक्स" नाम देने की अफवाह थी। Apple iPhone 14 सीरीज को चार मॉडलों में लॉन्च करेगा: iPhone 14 6.1-इंच डिस्प्ले के साथ; आईफोन 14 प्लस 6.7 इंच डिस्प्ले के साथ; आईफोन 14 प्रो 6.1 इंच डिस्प्ले के साथ; और आईफोन 14 प्रो मैक्स में 6.7 इंच का डिस्प्ले है।

भारत में Apple iPhone 14 की अनुमानित कीमत 79,990 रुपये और iPhone 14 Max की 90,000 रुपये है। आईफोन 14 प्रो की कीमत 87,838 रुपये और आईफोन 14 प्रो मैक्स की कीमत 95,830 रुपये होगी।

Apple Watch Series 8 होगी कुछ ऐसी

ऐप्पल वॉच सीरीज़ 8 को कम से कम बदलावों के साथ ऐप्पल वॉच सीरीज़ 7 की तरह दिखने का अनुमान है। ऐप्पल वॉच में 41-45 मिमी साइज़ के ऑप्शन और तेज प्रदर्शन के लिए एस 8 चिप की सुविधा होगी। Watch 8 Series में एक रग्ड प्रो वैरिएंट होने की उम्मीद है जो हाइकर्स और बाइकर्स जैसे खेल प्रेमियों के लिए होगी।

AirPods Pro 2 की संभावित खासियत

Apple का नया वायरलेस इयरबड पहले से ज्यादा बेहतर डिजाइन और नॉयज़ कैंसिलिंग टेक्नोलॉजी में सुधार के साथ आएगा। Apple के इस डिवाइस में नेक्स्ट जेनरेशन का प्रॉसेसर H1 लगा होगा। AirPods Pro 2 में बेहतर साउंड क्वालिटी के लिए Apple के लॉसलेस ऑडियो कोडेक (Lossless Audio Codec – ALAC) या ब्लूटूथ (Bluetooth 5.2) का सपोर्ट होगा। उम्मीद है कि इस नए वायरलेस नेक्स्ट जेनरेशन इयरबड्स में इन-इयर विंग टिप डिजाइन होगा। खास बात ये है कि अगर आप ये इयरबड कहीं रखकर भूल गए तो इसे ढूंढना आसान होगा। Apple के Find My app से सर्च करने पर इस नए AirPods के साथ मिलने वाला चार्जिंग केस आवाज करके अपना पता खुद ही बता देगा।