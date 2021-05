iPhone 12 जैसा दिखने वाला iPod touch ला रहा एप्पल, सामने आई डिटेल्स

एप्पल जल्द ही नया आईपॉड टच (iPod touch) लाने जा रही है। रिपोर्ट की मानें तो इसमें iPhone 12 जैसा डिजाइन होगा। नए आईपॉड टच में आईफोन 12 सीरीज की तर्ज पर वर्गाकार किनारे होंगे और पूरा टच-डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसमें Touch ID बटन भी नहीं होगा। एप्पल इस आईपॉड टच को इसी साल लॉन्च कर सकती है। मशहूट टेक वेबसाइट MacRumors के Steve Moser ने एक ट्वीट में इन सभी जानकारियों का खुलासा किया है।

Face ID और रियर कैमरा जैसे फीचर्स

स्टीव ने Apple Tomorrow की मदद से इस आईपॉड की कुछ रेंडर तस्वीरें भी शेयर की हैं। तस्वीरों में साफ हो जाता है कि आईपॉड टच 2021 दिखने में काफी हद तक आईफोन 12 जैसा होगा। यह पांच कलर ऑप्शन- ब्लैक, ग्रीन, रेड, पर्पल और ब्लू में देखा गया है। आगे की तरफ इसमें ऑल-स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलती है।

In November 2020, Apple added ‘iPod touch’ to their Apple Music PR blurb. Well now we know why. This Fall Apple is planning to release the next version of the iPod touch. Thanks to @AppleLe257 for sourcing info & @Apple_Tomorrow for the renders! pic.twitter.com/ImQQj3hxDc