जल्द बिना खरीदें यूज कर सकेंगे iPhone, iPads, Macbook! Apple किराए पर देगी प्रोडक्ट्स, इतने का होगा खर्च

Apple के हार्डवेयर सदस्यता सेवा पर काम करने की अफवाह थी, इसका उद्देश्य आईफोन या आईपैड को मंथली बेसिस पर लोगों को किराए पर देना है। iPhone सब्सक्रिप्शन में मासिक किश्तों के साथ अधिक लागत शामिल होगी

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Tue, 05 Apr 2022 06:31 PM

