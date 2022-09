भारत में इतने में खरीदें iPhone 14, Watch और Airpods, तस्वीरों में देखें

Apple ने बुधवार को Far Out Event में लेटेस्ट iPhone 14 series स्मार्टफोन के साथ नई Apple Watch 8 और नई AirPods Pro 2 earbuds को लॉन्च किया। बता दें कि Apple की लेटेस्ट स्मार्टफोन सीरीज में चार मॉडल- iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max शामिल हैं। iPhone 14 अभी भी iPhone 13 के नॉज को बरकरार रखा गया है लेकिन iPhone 14 Plus में एक बड़ा OLED डिस्प्ले और पूरे दिन की बैटरी लाइफ है। नए आईफोन सैटेलाइट इमरजेंसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ भी आते हैं जिनका इस्तेमाल सैटेलाइट पर इमरजेंसी एसओएस भेजने के लिए किया जा सकता है। अगर आप भी इन्हें खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां देखें भारत में नए ऐप्पल प्रोडक्ट्स की इनकी कीमत कितनी है।

भारत में iPhone 14 और iPhone 14 Plus की कीमत

भारत में नए आईफोन 14 की शुरुआती कीमत 79,900 रुपये है जबकि आईफोन 14 प्लस की शुरुआती कीमत 89,900 रुपये है। IPhone 14 के लिए प्री-ऑर्डर 9 सितंबर से शुरू होंगे। iPhone 14 की बिक्री 16 सितंबर से शुरू होगी और iPhone 14 Plus की बिक्री 7 अक्टूबर से शुरू होगी। यूएस में आईफोन 14 की कीमत $799 (लगभग 63,700 रुपये) से शुरू होगी। जबकि आईफोन 14 प्लस की कीमत $899 (लगभग 71,600 रुपये) है।

ये भी पढ़ें- हमेशा के लिए सस्ते हुए iPhone 13 और iPhone 12; बस इतनी रह गई कीमत

भारत में iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max की कीमत

सीरीज में 14 Pro और प्रो मैक्स भी शामिल हैं। भारत में आईफोन 14 प्रो की शुरुआती कीमत 1,29,900 रुपये है जबकि आईफोन 14 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,39,900 रुपये है। इन मॉडलों के प्री-ऑर्डर 9 सितंबर से शुरू होंगे और ये 16 सितंबर से खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। ये डीप पर्पल, गोल्ड, सिल्वर और स्पेस ब्लैक कलर ऑप्शन में खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। इन्हें ऐप्पल ऑनलाइन स्टोर और ऐप्पल ऑथोराइज्ड रीसेलर के माध्यम से खरीदा जा सकेगा। यूएस में आईफोन 14 प्रो की शुरुआती कीमत $999 (करीब 79,555 रुपये) और आईफोन 14 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत $1,099 (करीब 87,530 रुपये) है।

ये भी पढ़ें- Apple iPhone 14 सीरीज की धमाकेदार एंट्री, जबर्दस्त फीचर्स के साथ आए कंपनी के नए फोन

भारत में Apple Watch Ultra की कीमत

भारत में हाल ही में लॉन्च हुई ऐप्पल वॉच अल्ट्रा की कीमत 89,900 रुपये है। स्मार्टवॉच 23 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, यूएई, यूके, यूएस और 40 से अधिक अन्य देशों और क्षेत्रों में खरीदने के लिए उपलब्ध होगी, जबकि ऐप्पल वॉच अल्ट्रा के प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है।

भारत में Apple Watch Series 8 की कीमत

भारत में ऐप्पल वॉच सीरीज 8 की शुरुआती कीमत स्टैंडर्ड एल्यूमीनियम केस के लिए 45,900 रुपये, स्टेनलेस स्टील वर्जन के लिए 74,900 रुपये है जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 79,900 रुपये तक जा सकता है।

ये भी पढ़ें- शानदार फीचर्स के साथ आई Apple Watch Series 8, नए एयरपॉड्स भी लॉन्च

भारत में Apple Watch SE (2nd Gen) की कीमत

न्यू जनरेशन Apple Watch SE की शुरुआती कीमत 29,900 रुपये है। यह वॉच 16 सितंबर से उपलब्ध होगी। एसई सिंगल एल्युमिनियम केस और तीन अलग-अलग कलर में उपलब्ध होगी।

भारत में AirPods Pro (2nd Gen) की कीमत

नए AirPods Pro की भारत में कीमत 26,900 रुपये है, जबकि अमेरिका में इनकी कीमत 249 डॉलर (करीब 19,900 रुपये) है। ऐप्पल ने कहा कि नए AirPods के लिए प्री-ऑर्डर 9 सितंबर से शुरू होंगे और 23 सितंबर से यूएस में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा, लेकिन भारत के लिए अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।