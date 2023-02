iPhone 14 Plus पर मिल रहा ₹11,000 का फ्लैट डिस्काउंट, फ्लिपकार्ट-अमेजन नहीं.. यहां से खरीदें

ऐप पर पढ़ें

बड़े डिस्काउंट पर Apple iPhone खरीदने के लिए पुराने मॉडल्स से समझौता कर रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। लेटेस्ट iPhone 14 लाइनअप के iPhone 14 Plus मॉडल पर 11,000 रुपये का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है लेकिन यह बड़ी छूट अमेजन या फ्लिपकार्ट नहीं बल्कि Jio Mart प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। चुनिंदा बैंक ऑफर्स के साथ अतिरिक्त छूट का फायदा भी मिल जाएगा।

रिलायंस जियो के शॉपिंग प्लेटफॉर्म Jio Mart पर 'मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फेस्ट' सेल चल रही है। सेल में ढेरों स्मार्टफोन्स और अन्य होम अप्लायंसेज पर छूट मिल रही है लेकिन सबसे आकर्षक ऑफर्स में से एक iPhone 14 Plus पर मिल रहा है। बड़े फ्लैट डिस्काउंट के अलावा बैंक ऑफर्स के साथ ग्राहक यह डिवाइस और भी कम कीमत पर खरीद सकते हैं। यानी कि डिस्काउंट के चक्कर में पुराना आईफोन खरीदने की जरूरत नहीं है।

एंड्रॉयड फोन्स वाले फीचर के साथ आ रहा है iPhone 15, यहां देखें एक्सक्लूसिव फोटो

सभी iPhone 14 Plus वेरियंट्स पर छूट

Jio Mart ऐप और वेबसाइट पर Apple iPhone 14 Plus सर्च करने पर आपको इसके सभी वेरियंट्स दिए जाएंगे। 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरियंट को ओरिजनल कीमत के मुकाबले 11,000 रुपये कम 78,900 रुपये में लिस्ट किया गया है। बता दें, iPhone 14 Plus को 89,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था और ऐपल स्टोर पर यह इतनी ही शुरुआती कीमत पर मिल रहा है।

दूसरे 256GB स्टोरेज वाले वेरियंट को 99,900 रुपये के बजाय Jio Mart से 88,900 रुपये में खरीदा जा सकता है और इसपर भी 11,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। यही नहीं, Bank of Baroda, Federal Bank या IDBI Bank क्रेडिट कार्ड्स से भुगतान की स्थिति में 10 पर्सेंट की अतिरिक्त छूट का फायदा भी ग्राहकों को मिल सकता है। यानी कि आप ओरिजनल कीमत से बेहद कम में नया आईफोन खरीद सकेंगे।

कम कीमत में सबसे महंगे आईफोन वाला मजा, रियलमी दे रही है यह जबर्दस्त फीचर

ऐसे हैं iPhone 14 Plus के स्पेसिफिकेशंस

बेस iPhone 14 मॉडल के मुकाबले इस साल आए iPhone 14 Plus में बड़ा डिस्प्ले और बैटरी साइज मिलता है। इसमें 6.7 इंच का सुपर रेटिना OLED डिस्प्ले 1284x2778 पिक्सल रेजॉल्यूशन के साथ मिलता है। 1200nits की पीक ब्राइटनेस वाले इस डिस्प्ले पर सेरेमिक शील्ड ग्लास की सुरक्षा मिलती है। इस डिवाइस में A15 Bionic प्रोसेसर 5-कोर GPU के साथ दिया गया है और 6GB रैम के साथ 512GB तक स्टोरेज मिलता है।

कैमरा सिस्टम की बात करें तो रियर पैनल पर 12MP प्राइमरी लेंस के साथ 12MP का ही अल्ट्रा-वाइड लेंस मिलता है और OIS सपोर्ट मिलता है। यह डिवाइस 60fps तक 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। सेल्फी और फेसटाइम कॉल्स के लिए फोन में 12MP फ्रंट कैमरा मिलता है। डिवाइस की 4,325mAh क्षमता वाली बैटरी के साथ 26 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिल सकती है और यह मॉडल 5G कनेक्टिविटी ऑफर करता है।