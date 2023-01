पहली बार iPhone 14 Plus सबसे सस्ता; ऑफर के बाद ₹34000 की बचत

ऐप पर पढ़ें

iPhone लवर्स के लिए खुशखबरी है, वो ये कि सबसे लेटेस्ट iPhone 14 Plus इस समय अपनी अब तक की सबसे कम कीमत में मिल रहा है। जी हां, आप iPhone SE 128GB की कीमत में सबसे लेटेस्ट आईफोन 14 प्लस को खरीद सकते हैं। लेकिन ये डील सिर्फ कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है, डील खत्म होने के बाद फोन फिर से अपनी पुरानी कीमत में लौट आएगा। दरअसल, 90 हजार रुपये कीमत वाले आईफोन 14 प्लस पर लगभग 34 हजार का डिस्काउंट मिल रहा है। कहां मिल रहा इतना सस्ता, चलिए डिटेल में बताते हैं इस पैसा वसूल डील के बारे में सबकुछ...

iPhone 14 Plus की कीमत में बड़ी गिरावट

हम आपको iPhone 14 Plus 128GB मॉडल पर मिल रहे ऑफर के बारे में बता रहे हैं। दरअसल, फ्लिपकार्ट पर 90 हजार एमआरपी वाला iPhone 14 Plus 128GB मॉडल इस समय लगभग 7 हजार रुपये की छूट के साथ मात्र 82,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। लेकिन फ्लिपकार्ट फोन पर ढेर सारे ऑफर दे रहा है, जिनका लाभ लेकर आप इसकी कीमत और कम की जा सकते है।

फोन पर 23,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक कार्ड से खरीदी करने पर आप 4000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। मान लीजिए, आप दोनों ऑफर का पूरा लाभ लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो iPhone 14 Plus 128GB मॉडल की कीमत मात्र 55,999 रुपये (₹82,999 - ₹23,000 - ₹4,000) रह जाती है। यानी आप एमआरपी से लगभग 34 हजार रुपये कम में फोन खरीद सकते हैं। है ना कमाल की डील? इससे पहले की ऑफर खत्म हो जाए, तुरंत इस डील का लाभ उठा लीजिए।

12 हजार से कम में हूबहू iPhone 14 Pro जैसा फोन, चीनी कंपनी ने दी ऐप्पल को टक्कर

(नोट- ध्यान रहे ऑर्डर करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके क्षेत्र में एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है या नहीं। इसके अलावा एक्सचेंज बोनस की राशि आपके पुराने फोन की कंडीशन, मॉडल और ब्रांड पर निर्भर करेगी।)

iPhone 14 Plus में क्या खास, खरीदें या नहीं?

IPhone 14 Plus में पांच-कोर GPU के साथ A15 बायोनिक चिप है। ऐसा ही चिपसेट iPhone 13 Pro सीरीज में देखने को मिला था। इसमें 12MP का मेन कैमरा और पीछे की तरफ 12MP का अल्ट्रावाइड कैमरा भी है। हालांकि इसमें कोई जूम लेंस नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 14 प्रो सीरीज के लिए एक्सक्लूसिव है।

14 प्लस एक बार चार्ज करने पर 26 घंटे तक के वीडियो प्लेबैक की पेशकश करने का दावा करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 14 प्लस में 4325mAh की बैटरी है। यह 7.5W वायरलेस चार्जिंग, 15W मैगसेफ चार्जिंग और 20W वायर्ड चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। आपको बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं मिलता है। कंपनी का दावा है कि 20W का चार्जर (या उच्चतर) 14 प्लस की बैटरी को 30 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज कर देगा। 14 प्लस 6.7-इंच OLED डिस्प्ले के शीर्ष पर एक वाइड नॉच को स्पोर्ट करना जारी रखता है। इसमें स्टैंडर्ड 60Hz रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस है।

नया मॉडल आते ही ₹20000 सस्ता मिल रहा ये 5G OnePlus फोन, इसमें 8GB रैम और 50MP कैमरा

नया प्लस आईफोन उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, जो प्रो मॉडल के लिए एक लाख से अधिक खर्च किए बिना शानदार बैटरी लाइफ और एक लंबा डिस्प्ले चाहते हैं। हालांकि, यदि आप ProMotion 120Hz का अनुभव करना चाहते हैं और एक ट्रिपल-कैमरा सेटअप और एक स्टेनलेस स्टील फ्रेम वाला iPhone चाहते हैं, लेकिन थोड़े छोटे डिस्प्ले के साथ, तो iPhone 13 Pro देख सकते हैं, जो कि अमेजन सेल पर ऑफर के साथ लगभग 99,000 रुपये में उपलब्ध है।