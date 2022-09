आज से नए हो जाएंगे पुराने iPhone, Apple यूजर्स को मिल रहा ये शानदार तोहफा

Apple ने पिछले हफ्ते अपने Far Out इवेंट में iPhone 14 सीरीज के मॉडल लॉन्च किए थे। कंपनी ने iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max लॉन्च किए, जो सभी ऐप्पल के लेटेस्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी iOS 16 के साथ आएंगे। iOS 16 आईफोन्स में कई नए फीचर लाता है। उदाहरण के लिए, iPhone यूजर अब स्क्रीन पर अपनी गैलरी से तस्वीरों का उपयोग करके अपनी लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। वे विजेट भी चुन सकते हैं जिन्हें वे अपनी लॉक स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। इन विजेट्स में मौसम, समय और तारीख, बैटरी लेवल, अपकमिंग कैलेंडर इवेंट और अन्य चीजों के साथ एक्टिविटी रिंग प्रोग्रेस शामिल हो सकते हैं। iPhone यूजर अपने पसंदीदा इमोजी के आधार पर पैटर्न वाली लॉक स्क्रीन भी बना सकते हैं।

iOS 16 किसी मैसेज को भेजने के बाद 15 मिनट के भीतर एडिट करने की क्षमता भी लाता है। मैसेज यूजर किसी भी मैसेज को भेजने के बाद दो मिनट के भीतर अनसेंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा, यूजर्स को किसी विशेष समय पर भेजे जाने वाले ईमेल को शेड्यूल करने की क्षमता भी मिलती है। यह पासकी भी लाता है जो पासवर्ड को आसान और सुरक्षित साइन-इन विधि से बदल देगा।

गौर करने वाली बात है कि iPhone 14 मॉडल में आने के अलावा iOS 16 आज से पुराने iPhone मॉडल पर भी आएगा। यहां हमने उन सभी iPhone मॉडल्स की लिस्ट दी है, जिन्हें आज से iOS 16 अपडेट मिलेगा।

ये भी पढ़ें- सोच समझकर खरीदना ये Smartwatch, इसे सुधरवाने का खर्च 43,000 रुपये

यहां देखें iPhone मॉडल्स की लिस्ट, जिन्हें iOS 16 अपडेट मिलेगा:

- iPhone 14

- iPhone 14 Plus

- iPhone 14 Pro

- iPhone 14 Pro Max

- iPhone 13

- iPhone 13 mini

- iPhone 13 Pro

- iPhone 13 Pro Max

- iPhone 12

- iPhone 12 mini

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12 Pro Max

- iPhone 11

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone XS

- iPhone XS Max

- iPhone XR

- iPhone X

- iPhone 8

- iPhone 8 Plus

- Second-generation iPhone SE

कैसे चेक करें कि आपको iOS 16 अपडेट मिला है

यह चेक करने के लिए कि क्या आपको अपने iPhone पर iOS 16 अपडेट मिला है, नीचे बताए स्टेप्स को फॉलो करना होगा:

स्टेप 1: अपने आईफोन पर सेटिंग ऐप खोलें।

स्टेप 2: नीचे स्क्रॉल करें और जनरल ऑप्शन पर टैप करें।

स्टेप 3: इसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट ऑप्शन पर टैप करें।

यदि आपके आईफोन मॉडल को iOS 16 अपडेट मिला है, तो आपको इसे अपने आईफोन पर इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिखाई देगा।

ये भी पढ़ें- 11 रुपये में खरीदें 42 घंटे चलने वाला नेकबैंड; कल खत्म हो रहा है ऑफर; ₹2999 है MRP

अपने आईफोन पर iOS 16 कैसे इंस्टॉल करें:

अगर आपको अपने iPhone पर iOS 16 अपडेट मिला है, तो यहां बताया गया है कि आप इसे अपने आईफोन पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं:

स्टेप 1: अपने आईफोन पर सेटिंग ऐप खोलें।

स्टेप 2: नीचे स्क्रॉल करें और जनरल ऑप्शन पर टैप करें।

स्टेप 3: इसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट ऑप्शन पर टैप करें।

स्टेप 4: डाउनलोड और इंस्टॉल ऑप्शन पर टैप करें और फिर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।