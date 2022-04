3 जबर्दस्त कलर ऑप्शन में आए Apple के सस्ते Earbuds, कीमत पहले जितनी

ऐप्पल ने बीट्स स्टूडियो बड्स के लिए तीन नए कलर ऑप्शन का खुलासा किया है। अब से इन्हें ओरिजनल रेड, व्हाइट और ब्लैक के साथ ओशन ब्लू, सनसेट पिंक और मून ग्रे में भी खरीदा जा सकेगा। देखें कीमत-फीचर्स

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Wed, 13 Apr 2022 01:42 PM

इस खबर को सुनें