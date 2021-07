स्मार्टफोन को चोरी होने से बचाने के लिए जरूर इंस्टाल करें ये ऐप, वापस मिल जाएगा खोया हुआ फोन

स्मार्टफोन आज हमारी ज़िन्दगी की सबसे अहम चीज है। आज यह सिर्फ फोन करने के काम नहीं आता बल्कि फोटोज क्लिक करने पर्सनल डेटा को सेफ रखने की भी जगह है। इसके साथ ही फोन में बैंक पासवर्ड से लेकर आपकी हर छोटी-बड़ी डिटेल भी मौजूद होती है। ऐसे में अगर फोन चोरी हो जाएं तो हमारा सभी डेटा चला जाता है। इसीलिए अगर आप अपने फोन को खो जानें या चोरी होने से बचाना चाहते हैं तो अपने फोन में ऐंटि-थेफ्ट सॉफ्टवेयर और ऐप्स जरूर रखें। इन सॉफ्टवेर और ऐप्स को फोन में रखने से अपने खोए हुए चोरी हुए फोन के दोबारा मिलने की संभावाएं बढ़ जाती हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में:

Anti-Theft Alarm Apps

इस तरह के ऐप फोन चोरी की संभावनाओं को लेकर अलर्ट जारी करते हैं। यानी की अगर कोई व्यक्ति आपका फोन चोरी करना चाहेगा, तो स्मार्टफोन में अलार्म बजने लगेगा। यह ऐप भीड़भाड़ वाली जगह में स्मार्टफोन चोरी की घटनाओ को रोकने में मदद करता है। Google Play Store पर कई तरह के एंटी थेफ्ट अलार्म ऐप मौजूद हैं। ऐसे में हमेशा ज्यादा रेटिंग वाले ट्रस्टेड ऐप को ही डाउनलोड करें।

सिक्योरिटी एंड एंटी वायरस

ऐसे ऐप के जरिए चोरी या खो जाने पर फोन को दोबारा वापस हासिल किया जा सकता है। क्योंकि चोरी होने के बाद फोन के स्विच ऑफ होने पर भी ऐप से फोन के लास्ट लोकेशन की डिटेल हासिल की जा सकेगा। इससे चोरी हुए फोन को ढ़ूढ़ने में काफी मदद मिलती है।

टॉप-5 रेटिंग वाले ऐंटि-थेफ्ट ऐप

स्मार्टफोन को सेफ रखने के लिए फोन में आप ये ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं:

>> Anti Theft Alarm App for don't touch Phone

>> Anti Theft Alarm

>> Phone Anti-Theft Alarm

>> Anti Theft Alarm -Do Not touch my Phone App 2021

>> Find My Phone : Find Lost Phone

Theft Tracker

थीफ ट्रैकर ऐप स्मार्टफोन के लिए काफी जरूरी है। इस ऐप से फोन को ढ़ूढ़ने में मदद मिलती है। यह ऐप फोन चोरी करने वाले व्यक्ति की फोटो को भेजने का काम करता है। साथ ही फोन की पूरी डिटेल फोन के मालिक तक पहुंचाने में मदद करता है।