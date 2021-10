आ रहा है Android 12 अपडेट: नए हो जाएंगे दुनियाभर के ये स्मार्टफोन, देखें पूरी लिस्ट

महीनों की बीटा टेस्टिंग के बाद, गूगल ने आधिकारिक तौर पर एंड्रॉइड के अगले वर्जन- Android 12 को जारी कर दिया है। कंपनी ने एंड्रॉइड 12 के सोर्स कोड को AOSP (एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट) में छोड़ दिया है और गूगल पिक्सल डिवाइसेस के लिए अपडेट को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है, जो अगले कुछ सप्ताह में देखने को मिल सकता है।

एंड्रॉइड 12 एंड्रॉइड ओएस में अगला प्रमुख रिलीज़ है। यह अपडेट विजुअल रिवैम्प के साथ आता है जिसमें नई मटीरियल यू थीम, एक रिडिजाइन नोटिफिकेशन, एक नया प्राइवेसी डैशबोर्ड, प्राइवेसी इंडिकेटर्स और भी बहुत कुछ शामिल है। एंड्रॉइड 12 फीचर्स का एक पावर-हाउस है, लेकिन सवाल यह है कि एंड्रॉइड 12 आपके स्मार्टफोन पर कब आएगा? हमारे एंड्रॉइड 12 अपडेट ट्रैकर में, हम चर्चा करेंगे कि कौन से स्मार्टफोन सबसे पहले एंड्रॉइड 12 अपडेट प्राप्त करेंगे।

Android 12: रिलीज डेट

गूगल ने "आधिकारिक तौर पर" एंड्रॉइड 12 जारी किया है। अपडेट सितंबर में जारी पांचवें बीटा के बाद आता है। हालांकि सोर्स को AOSP पर डाल दिया गया है, पिक्सेल डिवाइसेस को अभी तक एंड्रॉइड 12 का अपना पहला स्टेबल अपडेट प्राप्त नहीं हुआ है। एक बार जब गूगल पिक्सल डिवाइस पर आधिकारिक अपडेट रोल आउट हो जाता है, तो हमारे पास कई स्मार्टफोन निर्माता होंगे जो एंड्रॉइड 12 रोलआउट के लिए अपनी योजनाओं के साथ आएंगे। साल के अंत तक, हमारे पास ओप्पो, श्याओमी, वनप्लस आदि से कई एंड्रॉइड -12 बेस्ड स्कीन तैयार होंगी। गूगल के अनुसार, सैमसंग, वनप्लस, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, वीवो और श्याओमी को इस साल के बाद एंड्रॉइड 12 मिलेगा।

Android 12 कब आएगा?

आपके डिवाइस के लिए एंड्रॉइड 12 अपडेट कब आएगा यह पूरी तरह से आपके स्मार्टफोन निर्माता पर निर्भर करेगा। कुछ को लेटेस्ट अपडेट जारी करने की जल्दी होती है जबकि अन्य को पूरा एक साल लग जाता है। आपके डिवाइस को अपडेट मिलने की संभावना आपके स्पेसिफिक डिवाइस के लिए अपडेट पॉलिसी पर भी निर्भर करेगी यानी डिवाइस अपडेट के लिए योग्य है या नहीं। जिस गति से एंड्रॉइड 12 अपडेट आ रहा है, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह एक हाई-एंड स्मार्टफोन है या नहीं और/या इसे हाल ही में जारी किया गया है या नहीं।

Android 12 अपडेट ट्रैकर

नीचे दी गई एंड्रॉइड 12 अपडेट ट्रैकर डिवाइस लिस्ट में अपडेट प्राप्त करने के लिए कंफर्म किए गए एंड्रॉइड डिवाइस शामिल हैं। इसमें वे डिवाइस भी शामिल हैं जो अपडेट के लिए एलिजिबल हैं।

एलिजिबल Google Pixel डिवाइसेस की लिस्ट

एंड्रॉइड 12 लॉन्च के बाद, पिक्सल डिवाइस सबसे पहलेएंड्रॉइड 12 अपडेट प्राप्त करेंगे। गूगल के अनुसार, पिक्सल लाइनअप के लिए एंड्रॉइड 12 के स्टेबल वर्जन का रोल-आउट "अगले कुछ हफ्तों में" शुरू हो जाएगा।

यहां एंड्रॉइड 12 अपडेट के लिए पात्र गूगल पिक्सल डिवाइसेस की लिस्ट दी गई है –

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 4a and 4a 5G

Google Pixel 4 and 4XL

Google Pixel 3 and 3XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 2 and 2XL

वर्तमान में, हम निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि ओरिजनल पिक्सल और पिक्सस 2 लाइनअप को एंड्रॉइड 12 अपडेट प्राप्त होगा या नहीं। दोनों डिवाइस सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट पीरियड से काफी आगे हैं। हालांकि, गूगल सरप्राइज दे सकता है और पिक्सल 2 और 2XL के लिए एंड्रॉइड 12 OTP अपडेट जारी कर सकता है।



एलिजिबल OnePlus डिवाइसेस की लिस्ट

जब एंड्रॉइड अपडेट की बात आती है तो वनप्लस हमेशा सबसे आगे रहा है। कंपनी अन्य स्मार्टफोन ओईएम की तुलना में तेजी से एंड्रॉइड अपडेट देने के लिए जानी जाती है। फिलहाल, वनप्लस 9 और वनप्लस 9 Pro के लिए पहला एंड्रॉइड 12 बेस्ड OxygenOS 12 ओपन बीटा आउट हो गया है। हालांकि वनप्लस डिवाइसेस को जल्द या बाद में एंड्रॉइड 12 प्राप्त होगा, हम नहीं जानते कि यह OxygenOS या ColorOS पर बेस्ड होगा या नहीं। वनप्लस ने हाल ही में OxygenOS और ColorOS विलय की घोषणा की थी, और वनप्लस 9 चीन लाइनअप को स्टैंडर्ड HydrogenOS के बजाय ColorOS 12 चलाते हुए देखा गया था। दिलचस्प बात यह है कि ओप्पो ने वनप्लस डिवाइस के लिए एंड्रॉइड 12 अपडेट के लिए टाइमलाइन की घोषणा की है। यहां उन वनप्लस डिवाइसेस की लिस्ट दी गई है जिन्हें एंड्रॉइड 12 स्टेबल अपडेट प्राप्त होगा -

OnePlus 9 and OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 8 and OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 7 and OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T and 7T Pro

OnePlus 7

हालांकि वनप्लस ने अपने Nord लाइनअप के लिए एंड्रॉइड 12 अपडेट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन नीचे दिए गए Nord डिवाइसेस को वनप्लस अपडेट पॉलिसी के आधार पर अपडेट प्राप्त होने की संभावना है।

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord

OnePlus Nord CE 5G

OnePlus Nord N200 5G

एलिजिबल Xiaomi Mi और Redmi डिवाइसेस की लिस्ट

उम्मीद है कि शाओमी साल के अंत तक एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड MIUI 13 को रोल आउट करना शुरू कर देगा। कुछ लीक के अनुसार, MIUI 13 iOS 14 से कई फीचर ले रहा है।

अभी के लिए, शाओमी चीन में Mi 11, Mi 11 Pro और Mi 11 Ultra सहित अपने हाई-एंड डिवाइस पर एंड्रॉइड 12-बेस्ड MIUI का परीक्षण कर रहा है। कंपनी ने एंड्रॉइड 12 अपडेट प्राप्त करने वाले डिवाइसेस की भी पुष्टि की है। ये इस प्रकार हैं: Mi 11 Ultra, Mi 11 Por, Mi 11, Redmi K40 Pro और Redmi K40 Pro+



यहां Xiaomi, Redmi और Poco डिवाइसेस की प्रारंभिक लिस्ट दी गई है जो एंड्रॉइड 12 को अपडेट करेंगे -

Mi 11 series: Mi 11 Ultra, Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11X, Mi 11X Pro, Mi 11 Lite

Mi 10 series: Mi 10T Pro, Mi 10T, Mi 10T Lite, Mi 10 5G, Mi 10 Ultra, Mi 10 Youth 5G, Mi 10 Lite 5G, Mi 10 Pro 5G

Mi Note 10 series: Mi Note 10 Lite, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro

Mi 9 series: Mi 9 Pro 5G, Mi 9 Pro, Mi 9 Explorer Edition

Mi CC9 Pro

Mi Mix Alpha

Redmi K40 series: Redmi K40, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro+, Redmi K40 Gaming Enhanced Edition

Redmi K30 series: Redmi K30 Ultra, Redmi K30i 5G, Redmi K30 5G Racing, Redmi K30 Pro Zoom, Redmi K30 Pro, Redmi K30, Redmi K30 5G

Redmi Note 9 series: Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro Max

Redmi 9 series: Redmi 9 Prime, Redmi 9i, Redmi 9, Redmi 9A, Redmi 9C, Redmi 9

Redmi 10X series: Redmi 10X Pro 5G, Redmi 10X 5G, Redmi 10X 4G

Redmi K20 series: Redmi K20 Pro Premium, Redmi K20 Pro

Poco X series: Poco X3 NFC, Poco X3, Poco X3 Pro, Poco X2 Pro (or F2 Pro), Poco X2

Poco M series: Poco M3, Poco M2 Pro, Poco M2

Poco C3

एलिजिबल Samsung डिवाइसेस की लिस्ट

अन्य स्मार्टफोन निर्माताओं की तरह, सैमसंग भी अपने एंड्रॉइड 12-बेस्ड वन यूआई को अपने उपयोगकर्ताओं के लिए लाने के लिए कमर कस रहा है। सैमसंग ने पहले ही एंड्रॉइड 12 बेस्ड वन यूआई 4.0 बीटा प्रोग्राम शुरू कर दिया है और संभवत: साल के अंत तक वन यूआई 4.0 का अंतिम स्टेबल वर्जन जारी करेगा। वर्तमान में, One UI 4.0 बीटा गैलेक्सी S21 लाइनअप यानी गैलेक्सी S21, गैलेक्सी S21+ और गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के लिए उपलब्ध है। आने वाले हफ्तों में और अधिक गैलेक्सी डिवाइस वन यूआई 4.0 बीटा प्रोग्राम का हिस्सा बनने की संभावना है। यहां सैमसंग डिवाइसेस की एक लिस्ट दी गई है, जो अपने डिवाइसेस को तीन साल के प्रमुख एंड्रॉइड अपग्रेड प्रदान करने की सैमसंग की अपडेट पॉलिसी के आधार पर एंड्रॉइड 12 प्राप्त करेंगे।

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 5G

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10+ (LTE/5G)

Galaxy Note 10 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Fold (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A90 5G

Galaxy A01

Galaxy A11

Galaxy A31

Galaxy A41

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02

Galaxy A02s

Galaxy A03s

Galaxy A12

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M02s

Galaxy M02

Galaxy M21

Galaxy M21s

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M51

Galaxy M52

Galaxy M31s

Galaxy F41

Galaxy F62

Galaxy F02s

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy Xcover Pro

Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

एलिजिबल Oppo डिवाइसेस की लिस्ट

ओप्पो ने पहले ही चीन में एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड कलरओएस 12 को पेश कर दिया है, साथ ही उन ओप्पो डिवाइसेस की एक लिस्ट जारी की है जिन्हें नया कलरओएस अपडेट प्राप्त होगा। अब, इसकी योजना 11 अक्टूबर को कलरओएस 12 ग्लोबल लॉन्च करने की है। कलरओएस 12 का पब्लिक बीटा Find X3 सीरीज़ और Find X3 प्रो फ़ोटोग्राफ़र एडिशन पर आ गया है।

अक्टूबर 2021 की शुरुआत में

Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X3 Pro Mors Exploration Edition

Oppo Find X3

नवंबर 2021 में

Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition

Oppo Find X2 Find X2 League of Legends S10 Limited Edition

Oppo Reno6 Pro+ 5G

Oppo Reno6 Pro+ 5G Detective Conon

Oppo Reno6 Pro 5G

Oppo Reno6 5G Limited Edition

दिसंबर 2021 में

Oppo Ace2

Oppo Ace2 EVA Limited Edition

Oppo RenoS Pro+ 5G

Oppo RenoS Pro+ Artist Limited Edition 5G

Oppo RenoS Pro 5G

Oppo RenoS 5G

Oppo Reno5

Oppo K 5G

Oppo K9 5G

Oppo A95 5G

Oppo A93 5G

2022 की पहली छमाही

Oppo Reno Ace

Oppo Reno Ace Gundam Edition

Oppo Reno 10x Zoom Version

Oppo Reno Barcelona Custom Edition

Oppo Reno4 Pro 5G

Oppo Reno4 Pro 5G 2020 Summer Custom

Oppo Reno4 Pro 5G Artist Limited Edition

Oppo Reno4 5G Edition

Oppo Reno4 SE 5G

Oppo Reno3 Pro 5G

Oppo Reno3 Pro 5G Classic Blue Custom

Oppo Reno3 5G Edition

Oppo Reno3 vitality version

Oppo K9 Pro 5G

Oppo K7

Oppo K7x

Oppo A93s 5G

Oppo A92s 5G

Oppo A72 5G

Oppo A55 5G

Oppo A53 5G

एलिजिबल Realme डिवाइसेस की लिस्ट

रियलमी ने अपनी एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड स्कीन की भी घोषणा की है, जिसे रियलमी UI 3.0 कहा जा रहा है। कंपनी 13 अक्टूबर को एंड्रॉइड 12 अपडेट लाने की योजना बना रही है और साथ ही उन डिवाइसेस की एक लिस्ट भी लाएगी जो एंड्रॉइड 12 बेस्ड रियलमी UI 3.0 प्राप्त करेंगे।

Realme Narzo 50A

Realme Narzo 30 Pro 5G

Realme Narzo 30A

Realme Narzo 30

Realme Narzo 20 Pro

Realme Narzo 20A

Realme Narzo 20

Realme C25

Realme C17

Realme C15

Realme C12

Realme Q3 Pro 5G

Realme Q3 5G

Realme Q3i 5G

Realme Q2 Pro

Realme X50 Pro

Realme X50

Realme X3 SuperZoom

Realme X3

Realme X7 Pro Ultra

Realme X7 Pro

Realme X7

Realme V11 5G

Realme V13 5G

Realme V15 5G

Realme 8 Pro

Realme 8 5G/4G

Realme 7/7i/7 Pro

Realme 6/6i/6 Pro

Realme GT 5G

Realme GT Neo

एलिजिबल Motorola डिवाइसेस की लिस्ट

मोटोरोला हमेशा लेटेस्ट एंड्रॉइड अपडेट देने के लिए संघर्ष कर रहा है, और सबसे अधिक संभावना है कि यह वर्ष अलग नहीं होगा। कंपनी ने अपने एंड्रॉइड 12 अपडेट टाइमलाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन रोलआउट 2022 में शुरू होने की संभावना है।

Motorola RAZR 5G

Motorola Edge+ (2020)

Motorola Edge (2021)

Motorola Edge 20 / Edge 20 Pro / Edge 20 Lite

Moto G10 Power

Moto G20

Moto G30

Moto G40

Moto G50

Moto G60

Moto G100

एंड्रॉइड 12: लेटेस्ट न्यूज

एंड्रॉइड 12 में एक डिफ़ॉल्ट गेम मोड है और ये पहले गेम हैं जो इसका सपोर्ट करते हैं

एंड्रॉइड 12 की सबसे बड़ी फीचर्स में से एक गेम मोड है जो नए पेश किए गए गेम डैशबोर्ड के तहत है। यह मोड उपयोगकर्ताओं को गेमिंग सेशन के लिए फोन का उपयोग करते समय परफॉर्मेंस प्रोफ़ाइल को स्विच करने में सक्षम बनाता है। कुछ गेम ने अब एंड्रॉइड 12 में नए गेम मोड एपीआई के लिए सपोर्ट शुरू कर दिया है जिसमें माइनक्राफ्ट, टेम्पल रन 2 और स्निपर 3 डी शामिल हैं। एंड्रॉइड 12 आने पर यूजर्स बता पाएंगे कि गेम डैशबोर्ड में कोई गेम गेम मोड को सपोर्ट करता है या नहीं।

एंड्रॉइड 10 की रिलीज के साथ एंड्रॉइड ने डेजर्ट नामों वाले एंड्रॉइड संस्करणों का जिक्र करना छोड़ दिया। हालांकि, गूगल डेजर्ट नामों को वापस ला सकता है। एंड्रॉइड के लिए गूगल के वीपी ऑफ इंजीनियरिंग डेव बर्क ने ट्विटर पर घोषणा की कि एंड्रॉइड 12 का कोडनेम स्नो कोन है। बर्क ने कई आइसक्रीम कोन पर बैठे आधिकारिक एंड्रॉइड आइकन को दिखाते हुए एक तस्वीर भी शेयर की।