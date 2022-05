Amazon का महाबचत ऑफर! 25,000 रुपये से कम में मिल रहे Samsung से लेकर OnePlus तक के महंगे 5G स्मार्टफोन्स

अमेजन की समर सेल (Amazon Summer sale) लाइव हो गई है। सेल आज 4 मई से शुरू हुई है, Amazon ने अभी तक यह ऐलान नहीं किया है कि सेल कब तक चलेगी। इस सेल में कई सारे प्रोडक्ट्स पर भारी छूट दी जा रही है।

इस खबर को सुनें