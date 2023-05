Amazon Prime ने बनाया Netflix का मजाक, फनी ट्वीट देखकर आप भी हंस पड़ेंगे

ऐप पर पढ़ें

लोकप्रिय OTT प्लेटफॉर्म Neflix की ओर से बीते दिनों महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है और अब ढेरों मार्केट्स में पासवर्ड शेयरिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यानी कि अब अगर नेटफ्लिक्स अकाउंट होल्डर्स अपना अकाउंट बाकियों के साथ शेयर नहीं कर सकेंगे और ऐसा करने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इस बदलाव को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है और अब अमेजन प्राइम ने इसका मजाक बनाया है।

अमेजन प्राइम वीडियो UK ने नेटफ्लिक्स के इस फैसले को लेकर तंज कसा है कि इसके यूजर्स अब पासवर्ड शेयर नहीं कर पाएंगे। जबकि, अमेजन प्राइम की ओर से इस तरह की कोई भी रोक नहीं लगाई गई है और यूजर्स जितने लोगों के साथ चाहें अपना पासवर्ड शेयर कर सकते हैं। हालांकि, अमेजन प्राइम या फिर अन्य सेवाओं में स्क्रीन लिमिटेशंस जरूर होती हैं और एकसाथ कई स्क्रीन्स पर वीडियो कंटेंट स्ट्रीम नहीं किया जा सकता।

Netflix पासवर्ड शेयर किया तो भरने होंगे पैसे, अब दोस्त के अकाउंट से नहीं देख पाएंगे शोज

नेटफ्लिक्स का ही पुराना ट्वीट किया शेयर

मजेदार बात यह है कि अमेजन प्राइम वीडियो ने नेटफ्लिक्स का ही एक पुराना ट्वीट शेयर करते हुए उसके मजे लिए हैं। नेटफ्लिक्स ने खुद साल 2017 में शेयर किए गए एक ट्वीट में लिखा था, "पासवर्ड शेयर करना ही प्यार है।" अब इसी ट्वीट को कोट करते हुए अमेजन प्राइम ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें इसकी प्राइम वीडियो ऐप का प्रोफाइल्स पेज दिख रहा है।

प्रोफाइल्स पेज ऐप ओपेन करने पर सबसे पहले दिखाया जाता है और यहां पर पूछा जाता है कि कौन अकाउंट का कंटेंट देख रहा है। अमेजन की ओर से शेयर किए गए स्क्रीनशॉट्स में अकाउंट्स के नाम क्रम से दिख रहे हैं, 'Everyone Who Has Our Password' और आखिरी प्रोफाइल के नाम की जगह हार्ट इमोजी बना है। यानी कि अमेजन ने साफ किया है कि हर वो शख्स जिसके पास पासवर्ड है, वह वीडियो कंटेंट देख सकता है।

Netflix या Amazon Prime का पासवर्ड शेयर करने पर हो सकती है जेल, बदल गए नियम

इसलिए किया गया पासवर्ड से जुड़ा बदलाव

बीते दिनों नेटफ्लिक्स का रेवन्यू तेजी से घटा है, जिसके चलते कंपनी को बड़े फैसले लेने पड़े हैं। नेटफ्लिक्स ना सिर्फ एक ऐड-सपोर्टेड प्लान लाई है, बल्कि इसकी ओर से पासवर्ड शेयरिंग को रोकने के लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। प्लेटफॉर्म ने पाया था कि 10 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स अपने नेटफ्लिक्स पासवर्ड्स शेयर कर रहे हैं और होने वाले नुकसान के चलते यह नए शोज और फिल्मों के लिए निवेश नहीं कर पा रहा था।