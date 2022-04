हिंदी न्यूज़ गैजेट्स Airtel ने दिया तगड़ा झटका, Amazon Prime Video के सब्सक्रिप्शन में भारी कटौती, अब बस इतने दिन मिलेगी फ्री सर्विस

टेलिकॉम कंपनी एयरटेल ने अपने यूजर्स को तगड़ा झटका दिया है। कंपनी ने चुपचाप अपने चार पॉप्युलर पोस्टपेड प्लान में मिलने अमेजन प्राइम वीडियो के फ्री सब्सक्रिप्शन में बड़ा बदलाव कर दिया है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Mon, 18 Apr 2022 05:18 PM

