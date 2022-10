अभी नहीं तो कभी नहीं ऑफर! OnePlus के इन 5G फोन पर बंपर डिस्काउंट, चौंका देगी कीमत

वनप्लस (OnePlus) के प्रीमियम स्मार्टफोन को सस्ते में खरीदना चाहते हैं, तो अब देर न करें। 23 अक्टूबर को खत्म हो रही अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में OnePlus 10 Pro 5G और OnePlus 10T 5G पर धमाकेदार Now or Never Deal दी जा रही है। इसमें वनप्लस 10 प्रो 5G की कीमत 66,999 रुपये की MRP से घटकर 61,999 रुपये हो गई है। इसके अलावा अगर आप फोन खरीदने के लिए CITI, ICICI या कोटक बैंक के कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 6 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी मिलेगा। इतना ही नहीं, इन बैंक के कार्ड से पेमेंट करने वाले यूजर्स को 5 हजार रुपये का अडिशनल डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है।

इन सभी ऑफर्स के साथ फोन पर मिलने वाला टोटल डिस्काउंट 16 हजार रुपये का हो जाता है। फोन को एक्सचेंज ऑफर में लेने पर आपको पुराने फोन के बदले 22,200 रुपये तक का भी फायदा हो सकता है। कंपनी कुछ चुनिंदा हैंडसेट्स पर एक्सचेंज में 10 हजार रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे रही है। फीचर्स की बात करें, तो वनप्लस 10 प्रो (8जीबी+128जीबी) में आपको 6.7 इंच का QHD+ Fluid AMOLED LTPO डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में फोटोग्राफी के लिए 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। यह फोन 5000mAh की बैटरी के साथ आता है, जो 80 वॉट की SuperVOOC चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

वनप्लस 10T पर भी धांसू डील

8जीबी रैम और 128जीबी इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 49,999 रुपये है। फोन पर कंपनी 5 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रही है। इस डिस्काउंट के लिए आपको CITI, ICICI या कोटक बैंक के कार्ड से पेमेंट करना होगा। इसके अलावा इन कार्ड्स से पेमेंट करने पर आपको खास ऑफर में 4 हजार रुपये का अडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। इन ऑफर के साथ फोन 9 हजार रुपये सस्ते में आपका हो जाएगा। फोन को अगर आप एक्सचेंड डील में लेते हैं, तो आपको पुराने फोन के बदले 17,200 रुपये तक का फायदा हो सकता है। फोन एक्सचेंज करने पर कंपनी कुछ डिवाइसेज पर 5 हजार रुपये का एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस भी दे रही है।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इस फोन में 2412x1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर इसमें स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 चिपसेट लगा है। फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पैनल पर 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। वनप्लस का यह फोन 4800mAh बैटरी और 150 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है।

(Photo: Marques Brownlee/YouTube)