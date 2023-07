पुराने बेकार Smart TV को नया बनाने का सुनहरा मौका, Fire Stick पर 55% का डिस्काउंट

ऐप पर पढ़ें

Amazon Fire Stick at Discount and Many Benefits: अगर आप Amazon Fire TV यूजर हैं या फायर स्टिक खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। ई-कॉमर्स प्रमुख ने घोषणा की है कि वह फायर टीवी ग्राहक अब प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, डिज्नी+ हॉटस्टार, ज़ी5, जियो सिनेमा आदि सहित 12,000+ ऐप्स पर 10 लाख से अधिक फिल्में और टीवी शो एपिसोड स्ट्रीम कर सकेंगे और मुफ्त/आनंद ले सकेंगे। MiniTV, YouTube, MX प्लेयर, TVFPlay, YuppTV और कई अन्य प्लेटफार्मों के कंटेंट का एक्सेस मिल जाएगा।

स्ट्रीमिंग ऐप्स के अलावा, फायर टीवी यूजर्स 70+ (टीबीसी) लाइव चैनल जैसे कलर्स, सेट इंडिया, डिस्कवरी, न्यूज18, डीडी नेशनल, आज तक, ज़ी न्यूज, इंडिया टुडे और डीडी नेशनल आदि का भी उपयोग कर सकेंगे। उनके होम स्क्रीन पर डीटीएच सेट-टॉप-बॉक्स है। इसके अलावा, अमेजन ने यह भी खुलासा किया है कि अपकमिंग अमेजन प्राइम डे सेल के दौरान, प्राइम ग्राहक फायर टीवी स्टिक लाइट, फायर टीवी स्टिक और फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स जैसे अमेजन डिवाइस पर 55% तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। टीवी स्टिक को एचडीएमआई पोर्ट के माध्यम से किसी भी टेलीविजन से जोड़ा जा सकता है।

Amazon Prime Day sale

अमेजन ने भारत में अपनी ईयरली दो दिन की सेल की घोषणा कर दी है। सेल 15 जुलाई को 12:00 बजे से शुरू होने वाली है और 16 जुलाई की आधी रात तक चलने वाली है। प्राइम डे सेल के दौरान, ग्राहक आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट/डेबिट कार्ड, एसबीआई क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट/डेबिट कार्ड और एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई लेनदेन का उपयोग करने पर अतिरिक्त 10% छूट का आनंद ले सकते हैं।