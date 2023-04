मिस न करें ये Amazon Sale: 1.5 टन के स्प्लिट AC पर 55% की छूट, लूट सको तो लूट लो

ऐप पर पढ़ें

अमेजन ब्लॉकबस्टर वैल्यू डे सेल: गर्म का मौसम आ गया है और इससे निपटने के लिए एयर कंडीशनर सबसे जरूरी है। इसी वजह से बाजार कई बेहतरीन ब्रांडों के एसी से भरा हुआ है। लेकिन बाज़ार से एसी खरीदने पर आपको इतनी छूट नहीं मिल पाएगी जितनी की अमेजन दे रहा है। दरअसल अमेजन ने 4 दिन के लिए अमेजन ब्लॉकबस्टर वैल्यू डेज़ सेल शुरू की है। इस सेल में बेस्ट ब्रांड के एसी पर 55% तक की छूट दी जा रही है। बता दें की ये सेल 14 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 17 अप्रैल 2023 तक चलेगी। इस सेल में आप SBI क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके अतिरिक्त 10% की बचत भी कर सकते हैं।

Amazon Blockbuster Value Day Sale On Best AC

LG 1.5 Ton एलजी 1.5 टन 5 स्टार एआई डुअल इन्वर्टर स्प्लिट एसी- 40% की छूट

अमेजन सेल में एलजी एसी पर 40% की छूट दी जा रही है। जिसके बाद आप इस एसी को 45,490 रुपए में खरीद सकते हैं। यह एसी इन्वर्टर कंप्रेसर से लैस है जो रूम टेम्परेचर के अनुसार आटोमेटिकली कंट्रोल होता है। इस एलजी एसी को कॉपर कंडेनसर कॉइल से लैस किया गया है।



Voltas 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी- 55%

अमेजन सेल के दौरान इस वोल्टास एसी पर 55% की छूट प्राप्त करें, यह भारत में सबसे अच्छे स्प्लिट एसी में से एक है जो कम रखरखाव के साथ बेहतर कूलिंग के लिए कॉपर कंडेनसर कॉइल से लैस है। यह एंटी-डस्ट, एलईडी डिस्प्ले, कम शोर करने जैसे खास फीचर्स के साथ आता है। इसमें 4 कूलिंग मोड हैं, Amazon की इस सेल में वोल्टास एसी की कीमत 31,999 रुपए रखी गई है।

Panasonic 1.5 टन 5 स्टार वाई-फाई इन्वर्टर स्मार्ट स्प्लिट एसी-29%

अमेजन सेल के दौरान इस पैनासोनिक एसी पर 29% की छूट दी जा रही है। यह ट्विन कूल इन्वर्टर कम्प्रेसर के साथ आता है जो कूलिंग को एडजस्ट करता है। यह सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्ट एसी में से एक है जो वाईफाई इनेबल है और एलेक्सा से भी कंट्रोल हो जाता है। पैनासोनिक के इस एसी की कीमत: 44,990 रुपये है।

Carrier 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी- 48% की छूट

इस ब्लॉकबस्टर वैल्यू डे सेल के दौरान इस कैरियर एसी पर 48% की छूट मिल रही है। यह एसी में 52 डिग्री पर भी बढ़िया कूलिंग करता है। कम रखरखाव के साथ बेहतर कूलिंग के लिए इसे कॉपर कंडेनसर कॉइल से लैस किया गया है। इस सेल के ये एसी 34,990 रुपए में खरीद पाएंगे।

Daikin 1 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी- 32% की छूट

डैकिन भारत के प्रमुख एयर कंडीशनर ब्रांडों में से एक है, इस अमेजन सेल 2023 के दौरान इस डाइकिन एसी पर 32% की छूट मिल रही है। यह 52 डिग्री तापमान पर भी कूलिंग अच्छी करता है और अन्य एयर कंडीशनर की तुलना में कम शोर करता है। डाइकिन एसी की कीमत 32,990 रुपए है।

Photo Credit: Freepik