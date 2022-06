डिलीट हो गया जरूरी WhatsApp मैसेज, तो मिल जाएगा वापस, बस तुरंत करें ये काम

पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कई यूनिक फीचर्स ऑफर करता है। उसी के हिस्से के रूप में, 2017 में, इसने "delete for everyone" फीचर पेश किया, जिसने यूजर्स को न केवल अपने लिए बल्कि प्राप्तकर्ता के लिए भी एक विशेष मैसेज को डिलीट करने की अनुमति दी। नतीजतन, एक बार हटाए जाने के बाद, यूजर को केवल एक टेक्स्ट दिखाई देगा, जिसमें लिखा होगा "This message has been deleted"। हालांकि यह अपने आप को शर्मनाक स्थितियों से बचाने में बहुत मददगार है, लेकिन कभी-कभी यूजर गलती से जरूरी मैसेज को डिलीट कर देते हैं और फिर पछताते हैं क्योंकि वे इसे अब दोबारा नहीं देख सकते हैं। हालांकि, यदि आप भी ऐसी ही स्थिति में हैं, तो अब आप डिलीट हो चुके वॉट्सऐप मैसेज को भी रिकवर कर सकते हैं। अब आप सोच रहें होंगे आखिर कैसे? चलिए बताते हैं...

अगर आप डिलीट हो चुके मैसेज को रिकवर करना चाहते हैं, तो बता दें कि वॉट्सऐप में इस समस्या को हल करने की सुविधा नहीं है। हालांकि, कई थर्ड-पार्टी ऐप ये दावा करते हैं कि वे वॉट्सऐप पर डिलीट हो चुके मैसेजों को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन एक इनमें से कई ठीक से काम नहीं करते हैं और कुछ आपके डिवाइस पर मैलवेयर और वायरस भी डाल देते हैं।

लेकिन डिलीट हो चुके मैसेज को वापस पाने के लिए एक वॉट्सऐप ट्रिक है बशर्ते आपके पास चैट हिस्ट्री बैकअप (Chat History Backup) फीचर ऑन हो। इसके बिना यह ट्रिक काम नहीं करेगी। साथ ही, यदि मैसेज के डिलीट होने के बाद एक लंबा समय बीत चुका है, तो आप इसे वापस भी नहीं पा सकते हैं। उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी एक महत्वपूर्ण मैसेज खो दिया है और इसे वापस चाहते हैं, तो एक सॉल्यूशन है। तुरंत नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

वॉट्सऐप डिलीट मैसेज को कैसे रिकवर करें:

स्टेप 1: सबसे पहले अपने डिवाइस से WhatsApp रिमूव करें।

स्टेप 2: गूगल प्ले स्टोर या ऐप्पल ऐप स्टोर पर जाएं और WhatsApp सर्च करें।

स्टेप 3: ऐप को फिर से डिवाइस में इंस्टॉल करें।

स्टेप 4: ऐप को दोबारा खोलने के बाद वॉट्सऐप आपसे पूछेगा कि क्या आप चैट को बैकअप से रिस्टोर करना चाहते हैं।

स्टेप 5: यस पर टैप करें और मैसेजों को रिकवर करने के लिए इसकी प्रतीक्षा करें।

स्टेप 6: अब आप देखेंगे कि आपके डिलीट हो चुके मैसेज भी रिकवर हो गए हैं।

स्टेप 7: चिंता न करें, प्राप्तकर्ता को यह मैसेज दिखाई नहीं देगा। यह जानकारी सिर्फ़ आपको दिखाई देगी।

(कवर फोटो क्रेडिट- techengage)