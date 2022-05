मची है लूट! जबरदस्त डिस्काउंट पर मिल रही हैं Amazfit की सस्ती Smartwatches

स्मार्टवॉच बनाने वाली कंपनी Amazfit 6 मई तक Amazon और Flipkart पर अपनी सुपर समर सेल की मेजबानी कर रही है। दोनों प्लेटफार्मों पर चल रही इस सेल में सस्ती स्मार्टवॉच पर भी शानदार ऑफर्स और छूट दी जा रही

Wed, 04 May 2022 09:31 AM

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Wed, 04 May 2022 09:31 AM

इस खबर को सुनें