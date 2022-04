Amazfit की सस्ती स्मार्टवॉच: फुल चार्ज में 21 दिन तक चलेगी; फीचर्स महंगी वॉच जैसे

Amazfit GTS 2 Mini New Version की कीमत 5,999 रुपये है और यह अमेजन पर 11 अप्रैल दोपहर 12 बजे से उपलब्ध होगा। न्यू वर्जन ब्रीज ब्लू, फ्लेमिंगो पिंक और मेटियोर ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Thu, 07 Apr 2022 06:47 PM

