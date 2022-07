iPhone यूजर्स के लिए अलर्ट! ऐप स्टोर पर मिले 84 खतरनाक ऐप, लगा रहे चूना

एप्पल आईफोन को एंड्रॉइड के मुकाबले इसलिए भी सेफ माना जाता है क्योंकि यहां थर्ड पार्टी ऐप्स को डाउनलोड करने की अनुमति नहीं मिलती। आईफोन यूजर्स को ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करने होता है। हालांकि अगर आप भी आईफोन यूजर हैं तो सावधान हो जाइए! एप्पल ऐप स्टोर पर 84 स्कैम ऐप पाए गए हैं, जो यूजर्स के बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं।

बता दें कि मार्च 2021 में 500 मिलियन डाउनलोड वाले 133 फर्जी ऐप्स की एक लिस्ट सामने आई थी। वीपीएन रिव्यू प्लेटफॉर्म VPNCheck की रिपोर्ट के मुताबिक, अब एक साल बाद भी उनमें से 84 ऐप्स अभी भी ऐप स्टोर पर मौजूद हैं। इन ऐप्स को fleecewear कहा जाता है।

कैसे चूना लगाते हैं ये ऐप्स

ये ऐप्स यूजर्स का डेटा तो चोरी नहीं करते लेकिन इनमें छिपे हुए चार्ज और फीस होती है, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होता। रिपोर्ट के अनुसार, इन ऐप्स के 7.2 मिलियन डाउनलोड हैं, जो हर महीने $8.6 मिलियन का रेवेन्यू हासिल करते हैं।

यह भी पढ़ें: सिर्फ ₹8000 में खरीदें 32 इंच स्मार्ट TV, आज से सेल शुरू, youtube-Prime सब चलेगा

VPNcheck के अनुसार, ये फ्लीटवियर ऐप यूजर्स को एक फ्री ट्रायल के साथ लुभाते हैं। हालांकि यूजर्स से कई बार शुल्क ले लेते हैं। इसके अलावा, एक बार जब यूजर मेंबरशिप ले लेते हैं, तो उनके सब्सक्रिप्शन को खत्म करना मुश्किल होता है। ये ऐप्स अनइंस्टॉल होने के बाद भी बिलिंग जारी रखते हैं। हम आपके लिए इन 84 ऐप्स की लिस्ट लेकर आए हैं। आपको लिस्ट देखकर जानना चाहिए कि कहीं आपके एप्पल डिवाइस में तो कोई ऐप नहीं है।

यह भी पढ़ें: नए अवतार में iQOO Neo 6 स्मार्टफोन, 64MP कैमरा और 80W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर



इन ऐप्स को आईफोन से हटाना ही बेहतर

Frames - Picture Collage Maker

Facelab - Face Editor & Beauty

TeasEar: ASMR Slime Antistress

Nebula: Horoscope & Astrology

Astroline: The Daily Horoscope

FLMX - Video Editor

Stickerfy: Sticker Maker

Pixomatic - Background eraser

SpeedPro Slow speed video edit

Music Zen - Relaxing Sounds

Sticker Maker - BeSticky

Photo To Sketch - Drawing book

Mood Balance: Self Care Tracker

Presets for Lightroom - Vidl

Jigsaw Puzzle - Brain Games

Lift: Story Maker

Dazzle - Insta stories editor

Baby Sticker- Track Miles Tag

Photoly Remove Object & Editor

Facetory: Face Yoga & Exercise

VOCHI Video Effects Editor

Lucky Life - Future Seer

Dazz Cam- D3D Photo Effect

Beat.ly Music Video Maker

UltraFX - Effect Video Maker

Girl Games: Unicorn Slime

Impresso - Insta Story Editor

PDF Scanner: Document Scan

Dizzi - Photo & Video Effects

Hyper Cleaner: Clean Phone

Highlight Story Cover Maker!

Cartoons Me - Photo Art Editor

Sweet Pics - Baby Photo Edito

Slimy: Anxiety Relief Slime 3D

Frame - Slideshow Video Maker

Auto Sticker Maker Studio

iCons - Icon Changer App +

ToonApp Cartoon Photo Editor

MagicFX - Magic Video Effects

Horoscope 2019 and Palm Reader

Handset - Second Phone Number

SlidePic - Slideshow Maker

Astro+ Horoscope & Astrology

FaceMe-Fun Personality Tests

Widget PLUS+ - Photo & Weather

aipic - Magic Photo Editor

Path - Horoscope & Astrology

Photo Collage - Collageable

Hub - Story Templates Makeri

Widget Pro : Custom widgets

Video Puzzles - Magic Puzzle

Menu Maker!

edjing Mix - dj

Guitar - Chords, Tabs & Games

Piano - Lessons & Tiles Games

WeDrum: Drums, Real Drum Games

Metronome - Tap Tempo & Rhythm

Guitar Tuner - Ukulele & Bass

Guitar - real games & lessons

Drums: Play Beats & Drum Games

Beat maker pro - DJ Drum Pad

Karaoke Songs - Voice Singing

Piano Crush - Keyboard Games

edjing Pro - music remix maker

DJ it! - Music Mixer Pad

Jambl: DJ Band & Beat Maker

Guitar Play - Games & Songs

Memoristo: Brain Test, IQ Game

Loop Maker Pro - Music Maker

Metronome Pro - Beat & Tempo

Equalizer+ HD music player

Bass Booster Volume Power Amp

Equalizer Fx: Bass Booster App

ScanGuru: PDF Document Scanner

Drink Water ∙ Daily Reminder

Password Manager - Lock Apps

Live Wallpaper Maker: 4K Theme

RECOLLECT: Color by Number

Avatar Maker Character Creator

Translator Guru: Voice & Text

Ringtones HD ∙ Ringtone Maker

Scanner App ∙ Scan & Sign PDF