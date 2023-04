खतरे में लाखों यूजर्स, तुरंत डिलीट करें ये 19 एंड्रॉयड ऐप वरना हो जाओगे कंगाल; लिस्ट

ऐप पर पढ़ें

एंड्रॉयड यूजर्स पर एक बार फिर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट में ऐसे 19 ऐप्स को लिस्ट किया गया है, जिनसे यूजर्स को खतरा है और इन्हें फोन से तुरंत डिलीट करने की भी सलाह दी गई है। कहा जा रहा है कि दुनियाभर में ऐसे लाखों यूजर्स हैं, जो इन 19 मलिशियस ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल, ये सभी ऐप यूजर का डेटा चुरा सकते हैं और फिर मोटी फिरौती मांग सकते हैं। हाल ही में, एक एंटी-मैलवेयर कंपनी ने शोध किया और लाखों यूजर्स को इन ऐप्स से खुद को बचाने के लिए चेतावनी दी।

दरअसल, मैलवेयरफॉक्स ने चेतावनी दी है कि हैकर्स के लिए आईओएस की तुलना में एंड्रॉयड डिवाइसेस में सेंध लगाना ज्यादा आसान है। साइबर अपराधी आमतौर पर यूजर के डिवाइस में घुसपैठ करने के लिए मलिशियल ऐप्स का उपयोग करते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि, ज्यादातर एंड्रॉयड यूजर्स बिना किसी सावधानी के इनका उपयोग करते हैं। इन सभी मलिशियल ऐप्स में एडवेयर, स्पाईवेयर और ट्रोजन शामिल हैं।

इन 19 ऐप्स को तुरंत डिलीट करें वरना डेटा खो देंगे

यदि आप नीचे लिस्टेड 19 मलिशियस ऐप्स को तुरंत नहीं हटाते हैं, तो ये आपके फोन में एक मलिशियस कोड या फाइल डाल देंगे। यह अंततः आपके डिवाइस को इंफेक्ट कर देगा, चाहे वह कंप्यूटर, लैपटॉप या एंड्रॉयड फोन हो। इस प्रकार की हैकिंग का उद्देश्य बैंकिंग डिटेल्स, पासवर्ड और यूजर की पहचान इकट्ठा करना है।

आपके फोन में ऐसे पहुंचता है मलिशियल ऐप

दरअसल, साइबर अपराधी गूगल प्ले स्टोर से एक वैध ऐप डाउनलोड करके, कोड जोड़कर और इसे गूगल प्ले स्टोर पर दोबारा अपलोड करके ऐसा करते हैं। ये ऐप्स को अपलोड करने के लिए नए नाम का उपयोग करते हैं और आशा करते हैं कि लोग इसे डाउनलोड करेंगे। Autolycos, Joker स्पाईवेयर और Harly Trojan कुछ सबसे आम एंड्रॉयड ऐप मैलवेयर हैं।

मैलवेयरफॉक्स ने कहा, "जोकर एक स्पाइवेयर है जो कॉन्टैक्ट लिस्ट, एसएमएस मैसेज और इफेक्टेड डिवाइस के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। जोकर के पास फोन के मालिक की सहमति के बिना डिवाइस को प्रीमियम सर्विसेस के लिए रजिस्टर्ड करने की भी क्षमता है। Harly Trojan यूजर के डिवाइस के बारे में डेटा को अनुचित तरीके से प्राप्त करता है, विशेष रूप से मोबाइल नेटवर्क से जुड़े डेटा को।"

1. AUTOLYCOS मैलवेयर से संक्रमित एंड्रॉयड ऐप

- Vlog Star Video Editor.

- Creative 3D Launcher.

- Wow, Beauty Camera.

- Gif Emoji Keyboard.

- Instant Heart Rate Anytime.

- Delicate Messenger.

2. JOKER स्पाइवेयर से संक्रमित एंड्रॉयड ऐप

- Simple Note Scanner.

- Universal PDF Scanner.

- Private Messenger.

- Premium SMS.

- Blood Pressure Checker.

- Cool Keyboard.

- Paint Art.

- Color Message.

3. HARLY ट्रोजन से संक्रमित एंड्रॉयड ऐप

- Fare Gamehub and Box.

- Hope Camera-Picture Record.

- Same Launcher and Live Wallpaper.

- Amazing Wallpaper.

- Cool Emoji Editor and Sticker.

