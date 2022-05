यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! Airtel के इन प्लान में अब Netflix फ्री, Jio की बढ़ेगी टेंशन

एयरटेल ने जियो फाइबर की तरह अपने ब्रॉडबैंड प्लान्स में नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन देने की शुरुआत कर दी है। एयरटेल के ये प्लान अनलिमिटेड डेटा और 1Gbps तक की इंटरनेट स्पीड के साथ आते हैं।

Mon, 02 May 2022 11:58 AM

Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Mon, 02 May 2022 11:58 AM

इस खबर को सुनें