Jio की टक्कर में Airtel लाया जबर्दस्त प्लान, 84 दिन तक रोज 2.5GB डेटा, कॉलिंग और अमेजन प्राइम वीडियो भी फ्री

एयरटेल अपने यूजर्स के लिए 999 रुपये का नया प्लान लाया है। 84 दिन तक चलने वाले इस प्लान में कंपनी रोज 2.5जीबी के साथ फ्री कॉलिंग दे रही है। इस प्लान में यूजर्स को अमेजन प्राइम की मेंबरशिप भी मिलेगी।

