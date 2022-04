एक ही रिचार्ज में डाटा-कॉलिंग-DTH सबसे फुर्सत: आ गया Airtel Black का सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान

Airtel ने यूजर्स के लिए एक नया एयरटेल ब्लैक प्लान पेश किया है जिसकी कीमत 1,099 रुपये होगी। इस प्लान की खास बात है कि इसके लिए कोई पोस्टपेड कनेक्शन नहीं चाहिए होगा। आइए जानते हैं प्लान के फायदे:

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Sat, 09 Apr 2022 01:46 PM

