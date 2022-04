हिंदी न्यूज़ गैजेट्स सस्ता टैबलेट Realme Pad Mini लॉन्च, 8.7 इंच का डिस्प्ले और 6400mAh बैटरी, जानें कीमत

सस्ता टैबलेट Realme Pad Mini लॉन्च, 8.7 इंच का डिस्प्ले और 6400mAh बैटरी, जानें कीमत

यह कंपनी के रियलमी पैड का किफायती वर्जन है। इसमें 8.7 इंच का डिस्प्ले, Unisoc T616 प्रोसेसर, 6400mAh की बैटरी और दो कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं। आइए एक नजर डालते हैं इसकी कीमत, स्पेसिफिकेशंस पर

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Tue, 05 Apr 2022 09:01 AM

इस खबर को सुनें