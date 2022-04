हिंदी न्यूज़ गैजेट्स Oppo लाया 8GB RAM वाला सस्ता 5G फोन, दाम कम लेकिन फीचर्स तगड़े

Oppo लाया 8GB RAM वाला सस्ता 5G फोन, दाम कम लेकिन फीचर्स तगड़े

Oppo A57 5G ने A-सीरीज में कंपनी के लेटेस्ट मॉडल के तौर पर डेब्यू किया है। नया ओप्पो फोन ओप्पो A56 5G का अपग्रेड है जिसे पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च किया गया था। देखें कीमत-फीचर्स की पूरी डिटेल

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Wed, 13 Apr 2022 11:27 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.