अमेरिकी टेक कंपनी Nothing के स्मार्टफोन्स और अन्य ऑडियो डिवाइसेज ने खास पारदर्शी डिजाइन के साथ अपनी अलग पहचान बनाई है। Nothing Phone (1) और Nothing Phone (2) के बाद कंपनी एक अफॉर्डेबल मॉडल लॉन्च करने जा रही है। इस डिवाइस का नाम Nothing Phone (2a) सामने आया है और इसके की-फीचर्स भी लीक हुए हैं।

नथिंग ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर अपने बायो में लिखा है कि इस सप्ताह कुछ लॉन्च होने जा रहा है। टिप्सटर अभिषेक यादव की मानें तो यह कंपनी का नया अफॉर्डेबल स्मार्टफोन Nothing 2a हो सकता है। कंपनी के पिछले डिवाइसेज प्रीमियम और मिडरेंज सेगमेंट का हिस्सा रहे हैं। माना जा रहा है कि नया फोन मिड-बजट प्राइस पर मार्केट का हिस्सा बन सकता है।

BIS लिस्टिंग में सामने आया मॉडल नंबर

नथिंग का नया अफॉर्डेबल स्मार्टफोन आधिकारिक लॉन्च से पहले IMEI डाटाबेस पर मॉडल नंबर AIN142 के साथ दिखा था। ठीक इसी मॉडल नंबर के साथ कंपनी का एक नया स्मार्टफोन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) वेबसाइट पर भी लिस्ट हुआ है। इस फोन के साथ कंपनी ने एक बैटरी की लिस्टिंग भी BIS पर की है, जिसका मॉडल नंबर NT03 है।

Phone 2a के संभावित स्पेसिफिकेशंस

संकेत मिले हैं कि नथिंग के नए अफॉर्डेबल स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर के साथ 8GB रैम मिल सकती है। इसमें 6.7 इंच का हाई रिफ्रेश-रेट सपोर्ट वाले AMOLED डिस्प्ले के साथ 4500mAh क्षमता वाली बैटरी दी जाएगी। कैमरा सेटअप की बात करें तो Phone 2a के बैक पैनल पर 48MP+12MP डुअल कैमरा सेटअप के अलावा सामने 32MP सेल्फी कैमरा दिया जाएगा।

पिछले मॉडल्स की तरह ही नए फोन में भी पारदर्शी बैक पैनल के साथ LED लाइट्स वाला खास Glyph इंटरफेस मिल सकता है। अगले कुछ दिनों में इससे जुड़ी आधिकारिक जानकारी सामने आएगी।