एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने iPhone से किया Pixel को प्रमोट और फिर...

माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर आए दिन कोई न कोई ट्रोल होता रहता है। ट्विटर यूजर्स ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, जिसमें किसी को ट्रोल किया जा सके। अब इसी कड़ी में बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी ट्रोल हुई हैं। अनुष्का शर्मा उस समय ट्रोल हो गईं जब वे Pixel 2 XL फोन को प्रमोट कर रही थीं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने गूगल पिक्सल 2 एक्सएल के लिए किया गया ट्वीट अपने आईफोन से कर दिया था। पिछले दिनों अनुष्का ने एक ट्वीट करते हुए दो तस्वीरें अपलोड की। इसके जरिए से अनुष्का पिक्सल 2 एक्सएल के कैमरे को प्रमोट कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया, उसके नीचे आईफोन से किए जाने की बात सामने आ गई है।

Ok I don’t even want to know how this keeps happening but it’s hilarious pic.twitter.com/sUuHVh4exw