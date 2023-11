ऐप पर पढ़ें

दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए चार नए Broadband प्लान आ गए हैं, जो OTT बेनिफिट्स के साथ आते हैं। दरअसल, ACT Fibernet ने दिल्ली में अपने यूजर्स के लिए चार नए एंटरटेनमेंट ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किए हैं। नए लॉन्च किए गए प्लान्स में DELACT Welcome Plus, DELACT Welcome Stream, ACT Platinum Promo और DELACT Grand शामिल है। कंपनी के अनुसार, इन प्लान्स को दिल्ली में एंटरटेनमेंट और कनेक्टिविटी को फिर से परिभाषित करने और बिना किसी अतिरिक्त लागत के यूजर्स को पॉपुलर ओटीटी ऐप्स और लाइव टीवी चैनलों का लाभ देने के लिए डिजाइन किया गया है।

प्लान में फ्री मिलेंगे इतने सारे बेनिफिट्स

एसीटी फाइबरनेट ने चार नए एंटरटेनमेंट कॉम्बो प्लान पेश किए हैं। इन प्लान्स में यूजर्स को बिना किसी अतिरिक्त कीमत के ने Netflix, Disney+ Hotstar, Zee5, SonyLiv और YuppTV के साथ 300+ लाइव टीवी चैनल्स का फ्री एक्सेस मिलता है। चलिए एक एक कर इन चारों प्लान्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं....

1. DELACT Welcome Plus

इस प्लान की कीमत 649 रुपये प्रति माह है। इस प्लान में ग्राहकों को 50 Mbps की तेज इंटरनेट स्पीड और अनलिमिटेड डेटा मिलता है। यह प्लान एक राउटर और एक एंटरटेनमेंट पैक के साथ आता है, जिसमें Disney+ Hotstar, Zee5, SonyLiv और YuppTV के साथ 300+ लाइव टीवी चैनल्स शामिल हैं।

2. DELACT Welcome Stream

इस प्लान की कीमत 699 रुपये है। इस प्लान में ग्राहकों को 50 Mbps की इंटरनेट स्पीड और अनलिमिटेड डेटा मिलता है। यह प्लान राउटर के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को नेटफ्लिक्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है।

3. ACT Platinum Promo

इस प्लान की कीमत 1049 रुपये प्रति माह है। इस प्लान में ग्राहकों को 250 Mbps की तेगज तर्राज इंटरनेट स्पीड और अनलिमिटेड डेटा मिलता है। इस प्लान के साथ Netflix का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। प्लान में ग्राहकों को एडवांस्ड Wi-Fi 6 Mesh राउटर मिलता है, जो तेज स्पीड के साथ बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। कंपनी का कहना है कि यह राउटर कई डिवाइसेस का सपोर्ट करते है और एक बेहतरीन ऑनलाइन इन-हाउस वाई-फाई एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं।

4. DELACT Grand

इस प्लान की कीमत 1,499 रुपये है। प्लान में ग्राहकों को 400 Mbps की तेज तर्राज इंटरनेट स्पीड और अनलिमिटेड डेटा मिलता है। प्लान नेक्स्ट जनरेशन Wi-Fi Mesh राउटर के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को ढेर सारे ओटीटी बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें Netflix, Disney+ Hotstar, Zee5, SonyLiv और YuppTV के साथ 300+ लाइव टीवी चैनल्स शामिल हैं।