भारत को मिली बड़ी सफलता! जल्द गांवों में भी मिलेगी फास्ट इंटरनेट स्पीड, इस गांव में पहला 5G ट्रायल शुरू

भारत को मिली बड़ी सफलता! जल्द गांवों में भी मिलेगी फास्ट इंटरनेट स्पीड, इस गांव में पहला 5G ट्रायल शुरू

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Fri, 24 Dec 2021 12:57 PM

इस खबर को सुनें