ठंड छूमंतर: बेहद सस्ते मिल रहे 3 से 15L तक के ये 13 गीजर; 58% तक छूट

ऐप पर पढ़ें

कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और ऐसे में अगर आप अपने घर के लिए गीजर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आज हम आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पर मिल रहे 13 ब्रांडेड और सस्ते गीजर के बारे में बता रहे हैं। हमने लिस्ट में पॉपुलर ब्रांड्स के 3 लीटर से लेकर 15 लीटर तक के गीजर को ही शामिल किया है। देखें आपके बजट में कौनसा बेहतर...



3 Litre कैपेसिटी वाले किफायती गीजर

1. Hindware 3 L Storage Water Geyser (Immedio Blue, White & Blue)

फ्लिपकार्ट पर 3 लीटर का ये गीजर (एमआरपी 3,850 रुपये) 43 फीसदी छूट के साथ मात्र 2184 रुपये में मिल रहा है। फ्लिपकार्ट इस पर 500 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी ऑफर कर रहा है। इस प्रोडक्ट कई सारे बैंक ऑफर मिल रहे हैं, जिन्हें आप फ्लिपकार्ट की साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

2. Bajaj Splendora 3 Litre 3KW IWH Instant Water Heater (Geyser), White

अमेजन पर 3 लीटर का ये गीजर सबसे सस्ते दाम में मिल रहा है। 5,500 रुपये एमआरपी वाला ये गीजर 53 फीसदी छूट के साथ सिर्फ 2599 रुपये में मिल रहा है। इस पर 350 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस और ढेर सारे बैंक ऑफर भी मिल रहे हैं, जिनका लाभ लेकर आप अपनी डील को और किफायती बना सकते हैं। बैंक ऑफर की डिटेल आप अमेजन पर जाकर चेक कर सकते हैं।

3. Hindware Atlantic Compacto 3 Litre Instant water heater with Stainless Steel Tank, Robust Construction, Pressure Relief Valve And I-thermostat Feature (White And Grey)

अमेजन से 3 लीटर कैपेसिटी वाले इस गीजर को भी बेहद कम कीमत में खरीदा जा सकता है। गीजर की एमआरपी 4,590 रुपये है लेकिन ये पूरे 50 फीसदी छूट के साथ मात्र 2299 रुपए में मिल रहा है। इस मॉडलव कोई एक्सचेंज बोनस नहीं मिल रहा है। हालांकि कुछ बैंक ऑफर है, जिन्हें आप अमेजन पर जाकर चेक कर सकते हैं।

पहली बार ₹34,499 में मिल रहा 96 हजार का मुड़ने वाला 5G Samsung फोन

5 Litre कैपेसिटी वाले किफायती गीजर

4. Sansui 5 L Instant Water Geyser with Pipes (Azure, Cobalt Blue)

सस्ता लेकिन स्टाइलिश लुक वाला गीडर चाहिए, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 5999 रुपये एमआरपी वाला ये गीजर 46 फीसदी छूट के साथ मात्र 3229 रुपये में मिल रहा है। इस पर 600 रुपए का एक्सचेंज ऑफर और ढेर सारे बैंक ऑफर भी मिल रहे हैं, जिन्हें आप फ्लिपकार्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

5. Hindware 5 L Storage Water Geyser (Immedio, White and Blue)

5 लीटर का किफायती गीजर चाहिए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 6,990 रुपये एमआरपी वाला ये गीजर 49 फीसदी छूट के साथ मात्र 3499 रुपये में मिल रहा है। इस पर 700 रुपए का एक्सचेंज ऑफर और ढेर सारे बैंक ऑफर भी मिल रहे हैं, जिन्हें आप फ्लिपकार्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

6. Crompton Gracee 5-L Instant Water Heater (Geyser)

अमेजन पर डील ऑफ द डे में ये 5 लीटर का गीजर भारी छूट के साथ मिल रहा है। इस स्टाइलिश दिखने वाली गीजर की एमआरपी 7,299 रुपये है लेकिन ये 51 फीसदी छूट के साथ मात्र 3599 रुपये में मिल रहा है। इस पर कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं है लेकिन बैंक ऑफर का लाभ लेकर आप इस डील को और किफायती बना सकते हैं।

7. Hindware Atlantic Xceed 5L 3kW Instant Water Heater with Copper Heating Element and High Grade Stainless Steel Tank

अमेजन पर डील ऑफ द डे में ये 5 लीटर का गीजर भारी छूट के साथ मिल रहा है। इस गीजर की एमआरपी 7,299 रुपये है लेकिन ये 52 फीसदी छूट के साथ मात्र 3491 रुपये में मिल रहा है। इस पर 50 रुपये का मामूली एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है लेकिन बैंक ऑफर का लाभ लेकर आप इस डील को और किफायती बना सकते हैं।

₹13699 में खरीदें 35 हजार का 5G iQOO फोन; इसमें 8GB रैम, 64MP कैमरा और बहुत कुछ

10 Litre कैपेसिटी वाले किफायती गीजर

8. Candes 10 L Storage Water Geyser (Perfecto, Ivory)

फ्लिपकार्ट पर 10 लीटर का ये ब्रांडेड गीजर 41 फीसदी छूट के साथ मात्र 3699 रुपये में मिल रहा है। गीजर की एमआरपी 6299 रुपये है। इस मॉडल पर कोई एक्सचेंज बोनस नहीं है लेकिन बैंक ऑफर मिल रहे हैं, जिनकी डिटेल आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

9. Hindware Atlantic Xceed 10L 5-Star Rated Electric Water Heater With Corrosion Resistant & Highly Durable Glass Lined Tank (White)

अमेजन पर डील ऑफ द डे में ये 10 लीटर का गीजर भारी छूट के साथ मिल रहा है। इस गीजर की एमआरपी 9,990 रुपये है लेकिन ये 45 फीसदी छूट के साथ मात्र 5499 रुपये में मिल रहा है। इस पर कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं है लेकिन बैंक ऑफर का लाभ लेकर आप इस डील को और किफायती बना सकते हैं।

भारत में सस्ता होगा 200MP कैमरे और 15min में चार्ज होने वाला 5G Redmi फोन? देखें कीमत

10 .Usha Aquerra 10 Litre 5 Star Storage Water Heater (White)

अमेजन पर 10 लीटर का गीजर सस्ते दाम में मिल रहा है। इस गीजर की एमआरपी 11,299 रुपये है लेकिन ये 31 फीसदी छूट के साथ मात्र 7800 रुपये में मिल रहा है। इस पर कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं है मिल रहा है और बैंक ऑफर का लाभ लेकर भी आप इस डील को और किफायती बना सकते हैं।

15 Litre कैपेसिटी वाले किफायती गीजर

11. Candes 15 L Storage Water Geyser (15PERFECTO, Ivory)

फ्लिपकार्ट पर 15 लीटर का ये गीजर (एमआरपी 7849 रुपये) 45 फीसदी छूट के साथ मात्र 4299 रुपये में मिल रहा है। इस पर कोई एक्सचेंज बोनस नहीं है। लेकिन बैंक ऑफर का लाभ लेकर आप अपनी डील को किफायती बना सकते हैं। बैंक ऑफर की डिटेल आप फ्लिपकार्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

12. Bajaj New Shakti Neo 15L Vertical Storage Water Heater (Geyser 15 litres) 4 Star BEE Rated Heater For Water Heating with Titanium Armour, Swirl Flow Technology, Glasslined Tank (White), 1 Yr Warranty

अमेजन पर डील ऑफ द डे में ये 15 लीटर का गीजर भारी छूट के साथ मिल रहा है। इस गीजर की एमआरपी 13,150 रुपये है लेकिन ये 58 फीसदी छूट के साथ मात्र 5499 रुपये में मिल रहा है। इस पर 650 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है और बैंक ऑफर का लाभ लेकर भी आप इस डील को और किफायती बना सकते हैं।

13. Candes 15 Litre Automatic Storage ISI Approved Vertical Electric Water Heater (Geyser) 5 Star Rated with Installation Kit & Special Anti Rust Body, (Ivory)

अमेजन पर डील ऑफ द डे में ये 15 लीटर का गीजर भारी छूट के साथ मिल रहा है। इस गीजर की एमआरपी 7849 रुपये है लेकिन ये 52 फीसदी छूट के साथ मात्र 3799 रुपये में मिल रहा है। इस पर कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं है मिल रहा है और बैंक ऑफर का लाभ लेकर भी आप इस डील को और किफायती बना सकते हैं।