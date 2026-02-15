बाजार का मिलावटी जूस छोड़ें, घर पर फ्रेश जूस निकालने के लिए खरीदें ये किफायती जूसर मिक्सर

Follow Us on

बाजार के मिलावटी जूस से बचें और सेहतमंद रहने के लिए अमेज़न से किफायती जूसर मिक्सर घर लाएं। इन दमदार और बजट-फ्रेंडली जूसर की मदद से आप घर पर ही शुद्ध और ताज़ा जूस का आनंद ले सकते हैं।

बाजार के मिलावटी जूस से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए, आज के समय में रसोई में एक बेहतरीन Juicer Mixer Grinder होना अनिवार्य हो गया है। बाजार में मिलने वाले डिब्बाबंद या खुले जूस में अक्सर अतिरिक्त चीनी, आर्टिफिशियल फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो शरीर को फायदे के बजाय नुकसान पहुँचा सकते हैं। घर पर निकाला गया ताज़ा जूस न केवल शुद्ध होता है, बल्कि फलों और सब्जियों के सभी प्राकृतिक विटामिन्स और पोषक तत्वों को भी बरकरार रखता है।

अमेज़न पर इस समय Prestige, Maharaja, Philips और Bajaj जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स के किफायती जूसर मिक्सर ग्राइंडर्स की विस्तृत रेंज उपलब्ध है। ये उपकरण विशेष रूप से भारतीय रसोई की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जो सख्त से सख्त मसालों को पीसने के साथ-साथ फलों का पूरा रस निकालने में भी सक्षम हैं।

इन जूसर मिक्सर की सबसे बड़ी खासियत इनकी शक्तिशाली मोटर और लीक-प्रूफ डिजाइन है। किफायती कीमत में आने वाले इन मॉडल्स में अलग-अलग जार मिलते हैं, जो जूसिंग और ग्राइंडिंग दोनों के काम को आसान बना देते हैं। अमेज़न पर चल रही सेल्स और बैंक ऑफर्स का लाभ उठाकर आप इन प्रीमियम गैजेट्स को भारी छूट पर खरीद सकते हैं। अपनी सेहत से समझौता न करें और शुद्धता की ओर कदम बढ़ाएं।

यह एक कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, जिसे विशेष रूप से ताज़ा जूस निकालने और बारीक ग्राइंडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 450 वॉट की हाई टॉर्क कॉपर मोटर लगी है, जो बिजली की कम खपत करते हुए बेहतरीन परफॉरमेंस देती है। इसका सफेद स्लीक डिज़ाइन और मजबूत ABS प्लास्टिक बॉडी इसे किसी भी मॉडर्न किचन के लिए उपयुक्त बनाती है।

Specifications पावर 450 Watts मोटर प्रकार High Torque Copper Motor जार की संख्या 2 जार स्पीड कंट्रोल 3 स्पीड सेटिंग्स + पल्स फंक्शन वारंटी 5 साल क्यों खरीदें दमदार कॉपर मोटर बेहतरीन वारंटी सुरक्षा का ध्यान कुशल जूसिंग क्यों खोजें विकल्प केवल 2 जार औसत पावर

यह एक बहुमुखी जूसर मिक्सर ग्राइंडर है जो 500 वॉट की शक्तिशाली मोटर के साथ आता है। यह विशेष रूप से उन परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें जूस निकालने के साथ-साथ मसाले पीसने और चटनी बनाने के लिए बड़े जार की आवश्यकता होती है। इसकी 21,000 RPM की स्पीड और आधुनिक ब्लू-व्हाइट डिज़ाइन इसे स्टाइलिश और असरदार दोनों बनाता है।

Specifications जार की संख्या 3 जार + 1 पल्प कंटेनर ब्लेड्स 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील जार क्षमता 1.5L ब्लेंडिंग, 1L ग्राइंडिंग, 400ml चटनी जार सुरक्षा शॉक-प्रूफ बॉडी और ओवरलोड प्रोटेक्टर वारंटी 5 साल क्यों खरीदें 3 बड़े जार और पल्प कंटेनर स्टेनलेस स्टील छलनी कूलिंग सिस्टम मजबूत वारंटी क्यों खोजें विकल्प चलते समय थोड़ा शोर बहुत ज्यादा भारी कमर्शियल ग्राइंडिंग के लिए नहीं

NutriPro एक न्यूट्रि-ब्लेंडर स्टाइल जूसर है, जो पारंपरिक भारी मिक्सर के मुकाबले बहुत कम जगह घेरता है। इसमें 500 वॉट की प्योर कॉपर मोटर लगी है, जो फल, सब्जियां और मसालों को सेकंडों में पीस देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका सिपर जार है, यानी जूस बनाओ, ढक्कन बदलो और सीधे साथ ले जाओ।

Specifications जार की संख्या 2 जार वारंटी 2 साल की ब्रांड वारंटी मटेरियल स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स और शॉक-प्रूफ बॉडी कलर स्टाइलिश सिल्वर विशेषता डिटैचेबल अटैचमेंट क्यों खरीदें अल्ट्रा-फास्ट और आसान लंबी लाइफ और दमदार परफॉरमेंस मल्टी-पर्पज Easy to Carry' सिपर 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प बड़े परिवार के लिए एक बार में ढेर सारा जूस बनाने हेतु उपयुक्त नहीं 1 मिनट से ज्यादा न चलाने की सलाह

यह उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें कम बजट में भारी काम करने वाली मशीन चाहिए। इसमें 750 वॉट की पावरफुल मोटर दी गई है, जो इस बजट श्रेणी में मिलना मुश्किल है। यह ब्लैक और ग्रे कलर के आधुनिक ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, जो आपके किचन को एक प्रीमियम लुक देता है।

Specifications जार की संख्या 4 जार मटेरियल हाई-ग्रेड प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स कलर ग्लॉसी ब्लैक और ग्रे वारंटी 2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी वजन लगभग 3 किलोग्राम क्यों खरीदें अलग-अलग 4 जार शक्तिशाली परफॉरमेंस एनर्जी एफिशिएंट 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प स्टिक की क्वालिटी Usha या Havells जितनी प्रीमियम नहीं चलते समय काफी ज्यादा आवाज

यह एक USB रिचार्जेबल पर्सनल जूसर है जो एक बोतल की तरह दिखता है। इसे विशेष रूप से जिम जाने वालों, ऑफिस जाने वाले लोगों और यात्रियों के लिए बनाया गया है। इसमें 6 स्टेनलेस स्टील ब्लेड लगे हैं जो फलों को काटकर तुरंत शेक या जूस बना देते हैं। इसे इस्तेमाल करना किसी पानी की बोतल जितना ही आसान है।

Specifications पावर सोर्स USB रिचार्जेबल मटेरियल फूड-ग्रेड PP और ABS प्लास्टिक कलर मल्टी-कलर ऑपरेशन वन-बटन स्टार्ट क्यों खरीदें अल्ट्रा-पोर्टेबल USB चार्जिंग फूड-ग्रेड मटेरियल आसान सफाई 6-ब्लेड सिस्टम क्यों खोजें विकल्प केवल सॉफ्ट चीजों के लिए छोटी क्षमता लिमिटेड मोटर पावर

इसको भारत का बेस्ट-सेलिंग जूसर मिक्सर ग्राइंडर माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 900 वॉट की डबल बॉल बेयरिंग मोटर है, जो इसे बिना रुके 90 मिनट तक लगातार चलने की ताकत देती है। यह उन लोगों के लिए है जो क्वालिटी और परफॉरमेंस से कोई समझौता नहीं करना चाहते।

Specifications लगातार रनिंग 90 मिनट तक नॉन-स्टॉप जार की संख्या 3 मटेरियल UV Stabilized ABS Virgin Plastic वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें 900W की बेमिसाल ताकत 90 मिनट नॉन-स्टॉप रनिंग अधिकतम जूस निष्कर्षण UV स्टेबलाइज्ड बॉडी क्यों खोजें विकल्प दोगुना महंगा काफी वजनी

इसको उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनका बजट कम है या जो अकेले/दो लोग रहते हैं। इसमें 500 वॉट की एनर्जी एफिशिएंट मोटर दी गई है जो 21,000 RPM की स्पीड पर चलती है। इसका ग्रे और ब्लैक ग्लॉसी फिनिश इसे दिखने में आधुनिक और साफ रखने में आसान बनाता है।

Specifications स्पीड 21,000 RPM जार की संख्या 2 जार मटेरियल ABS Plastic Body कलर ग्रे और ब्लैक वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें अतुलनीय कीमत मजबूत बॉडी हाई स्पीड परफॉरमेंस 3-स्पीड कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प केवल 2 जार सख्त चीजें भारी मात्रा में पीसने के लिए यह बेस्ट नहीं

