बाजार का मिलावटी जूस छोड़ें, घर पर फ्रेश जूस निकालने के लिए खरीदें ये किफायती जूसर मिक्सर
बाजार के मिलावटी जूस से बचें और सेहतमंद रहने के लिए अमेज़न से किफायती जूसर मिक्सर घर लाएं। इन दमदार और बजट-फ्रेंडली जूसर की मदद से आप घर पर ही शुद्ध और ताज़ा जूस का आनंद ले सकते हैं।
बाजार के मिलावटी जूस से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए, आज के समय में रसोई में एक बेहतरीन Juicer Mixer Grinder होना अनिवार्य हो गया है। बाजार में मिलने वाले डिब्बाबंद या खुले जूस में अक्सर अतिरिक्त चीनी, आर्टिफिशियल फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो शरीर को फायदे के बजाय नुकसान पहुँचा सकते हैं। घर पर निकाला गया ताज़ा जूस न केवल शुद्ध होता है, बल्कि फलों और सब्जियों के सभी प्राकृतिक विटामिन्स और पोषक तत्वों को भी बरकरार रखता है।
अमेज़न पर इस समय Prestige, Maharaja, Philips और Bajaj जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स के किफायती जूसर मिक्सर ग्राइंडर्स की विस्तृत रेंज उपलब्ध है। ये उपकरण विशेष रूप से भारतीय रसोई की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जो सख्त से सख्त मसालों को पीसने के साथ-साथ फलों का पूरा रस निकालने में भी सक्षम हैं।
इन जूसर मिक्सर की सबसे बड़ी खासियत इनकी शक्तिशाली मोटर और लीक-प्रूफ डिजाइन है। किफायती कीमत में आने वाले इन मॉडल्स में अलग-अलग जार मिलते हैं, जो जूसिंग और ग्राइंडिंग दोनों के काम को आसान बना देते हैं। अमेज़न पर चल रही सेल्स और बैंक ऑफर्स का लाभ उठाकर आप इन प्रीमियम गैजेट्स को भारी छूट पर खरीद सकते हैं। अपनी सेहत से समझौता न करें और शुद्धता की ओर कदम बढ़ाएं।
1. Usha 3345 450-Watt Juicer Mixer Grinder with 2 Jars (White)
यह एक कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, जिसे विशेष रूप से ताज़ा जूस निकालने और बारीक ग्राइंडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 450 वॉट की हाई टॉर्क कॉपर मोटर लगी है, जो बिजली की कम खपत करते हुए बेहतरीन परफॉरमेंस देती है। इसका सफेद स्लीक डिज़ाइन और मजबूत ABS प्लास्टिक बॉडी इसे किसी भी मॉडर्न किचन के लिए उपयुक्त बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार कॉपर मोटर
बेहतरीन वारंटी
सुरक्षा का ध्यान
कुशल जूसिंग
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2 जार
औसत पावर
2. Havells Vitonica 500Watts Juicer Mixer Grinder with 3 Bigger Size Jars | Rust Resistant 304SS Sieve | Large Size Pulp Container | 1.75 Ltr Break Resistant Jar | 5 Yr Motor Manufacturer Warranty (Blue)
यह एक बहुमुखी जूसर मिक्सर ग्राइंडर है जो 500 वॉट की शक्तिशाली मोटर के साथ आता है। यह विशेष रूप से उन परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें जूस निकालने के साथ-साथ मसाले पीसने और चटनी बनाने के लिए बड़े जार की आवश्यकता होती है। इसकी 21,000 RPM की स्पीड और आधुनिक ब्लू-व्हाइट डिज़ाइन इसे स्टाइलिश और असरदार दोनों बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
3 बड़े जार और पल्प कंटेनर
स्टेनलेस स्टील छलनी
कूलिंग सिस्टम
मजबूत वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
चलते समय थोड़ा शोर
बहुत ज्यादा भारी कमर्शियल ग्राइंडिंग के लिए नहीं
3. NutriPro Juicer Mixer Grinder - Smoothie Maker - 500 Watts (2 Jars & 1 Blade, Silver) - 2 Year Warranty
NutriPro एक न्यूट्रि-ब्लेंडर स्टाइल जूसर है, जो पारंपरिक भारी मिक्सर के मुकाबले बहुत कम जगह घेरता है। इसमें 500 वॉट की प्योर कॉपर मोटर लगी है, जो फल, सब्जियां और मसालों को सेकंडों में पीस देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका सिपर जार है, यानी जूस बनाओ, ढक्कन बदलो और सीधे साथ ले जाओ।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-फास्ट और आसान
लंबी लाइफ और दमदार परफॉरमेंस
मल्टी-पर्पज
Easy to Carry' सिपर
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवार के लिए एक बार में ढेर सारा जूस बनाने हेतु उपयुक्त नहीं
1 मिनट से ज्यादा न चलाने की सलाह
4. Longway Super Dlx Juicer Mixer Grinder | Up to 750 Watt Powerful Motor | 4 Jars for Grinding, Mixing, Juicing | 2 Year Warranty | Black & Gray
यह उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें कम बजट में भारी काम करने वाली मशीन चाहिए। इसमें 750 वॉट की पावरफुल मोटर दी गई है, जो इस बजट श्रेणी में मिलना मुश्किल है। यह ब्लैक और ग्रे कलर के आधुनिक ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, जो आपके किचन को एक प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अलग-अलग 4 जार
शक्तिशाली परफॉरमेंस
एनर्जी एफिशिएंट
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
स्टिक की क्वालिटी Usha या Havells जितनी प्रीमियम नहीं
चलते समय काफी ज्यादा आवाज
5. Portable 6-Blade Juicer Blender with Built-In Jar, Juice Mixer Bottle, Fruit Juice Machine, USB Rechargeable Personal Size Juicer Grinder for Juices, Kitchen Appliance for Protein & Milk Shakes (Multi Colour) (S4)
यह एक USB रिचार्जेबल पर्सनल जूसर है जो एक बोतल की तरह दिखता है। इसे विशेष रूप से जिम जाने वालों, ऑफिस जाने वाले लोगों और यात्रियों के लिए बनाया गया है। इसमें 6 स्टेनलेस स्टील ब्लेड लगे हैं जो फलों को काटकर तुरंत शेक या जूस बना देते हैं। इसे इस्तेमाल करना किसी पानी की बोतल जितना ही आसान है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-पोर्टेबल
USB चार्जिंग
फूड-ग्रेड मटेरियल
आसान सफाई
6-ब्लेड सिस्टम
क्यों खोजें विकल्प
केवल सॉफ्ट चीजों के लिए
छोटी क्षमता
लिमिटेड मोटर पावर
6. Sujata Powermatic Maxima Juicer Mixer Grinder|900 Watts Double Ball Bearing Motor|22000 RPM|Non-Stop 90 Mins Running|3 Jars including 1750ml Blender, 1000ml Grinder, 500ml Chutney Jar| (White)
इसको भारत का बेस्ट-सेलिंग जूसर मिक्सर ग्राइंडर माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 900 वॉट की डबल बॉल बेयरिंग मोटर है, जो इसे बिना रुके 90 मिनट तक लगातार चलने की ताकत देती है। यह उन लोगों के लिए है जो क्वालिटी और परफॉरमेंस से कोई समझौता नहीं करना चाहते।
Specifications
क्यों खरीदें
900W की बेमिसाल ताकत
90 मिनट नॉन-स्टॉप रनिंग
अधिकतम जूस निष्कर्षण
UV स्टेबलाइज्ड बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
दोगुना महंगा
काफी वजनी
7. Longway Sage 500 Watt Juicer Mixer Grinder with 2 Jars for Grinding, Mixing, Juicing with Powerful Motor | 1 Year Warranty | (Gray & Black, 2 Jars)
इसको उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनका बजट कम है या जो अकेले/दो लोग रहते हैं। इसमें 500 वॉट की एनर्जी एफिशिएंट मोटर दी गई है जो 21,000 RPM की स्पीड पर चलती है। इसका ग्रे और ब्लैक ग्लॉसी फिनिश इसे दिखने में आधुनिक और साफ रखने में आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अतुलनीय कीमत
मजबूत बॉडी
हाई स्पीड परफॉरमेंस
3-स्पीड कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2 जार
सख्त चीजें भारी मात्रा में पीसने के लिए यह बेस्ट नहीं
