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Extreme Heat में भी घर रहेगा शिमला जैसा! इन स्मार्ट AC पर मिल रही है भारी छूट, फीचर्स देखकर दंग रह जाएंगे आप

By Saurabh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भीषण गर्मी से बचना है तो ये स्मार्ट इनवर्टर AC आपके लिए बेस्ट हैं, जो 50°C तापमान में भी घर को शिमला जैसा ठंडा रखेंगे। अमेजन पर इन टॉप मॉडल्स पर भारी छूट मिल रही है, जिससे कम बिजली की खपत में आपको मिलेगी दमदार कूलिंग। आज ही अपने घर के लिए सही विकल्प चुनें और गर्मियों में सुकून की नींद पाएं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच घर को ठंडा रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। अगर आप भी चिलचिलाती धूप और उमस से परेशान हैं, तो अब समय आ गया है कि आप एक ऐसे एयर कंडीशनर में निवेश करें जो एक्सट्रीम हीट को मात देने में सक्षम हो।

Extreme Heat में भी घर रहेगा शिमला जैसा! इन स्मार्ट AC पर मिल रही है भारी छूट, फीचर्स देखकर दंग रह जाएंगे आप

50°C में भी देगा शिमला जैसी ठंडक

बाजार में आजकल ऐसे कई स्मार्ट 5-स्टार इनवर्टर AC उपलब्ध हैं, जो 50°C जैसे भीषण तापमान में भी घर को ठंडा रखने का दम रखते हैं। इन आधुनिक AC की सबसे बड़ी खूबी इनकी 'हेवी-ड्यूटी' कूलिंग और एनर्जी एफिशिएंसी है। लेटेस्ट इनवर्टर तकनीक के कारण ये बिजली की खपत को नियंत्रित रखते हैं, जिससे आपका भारी-भरकम बिजली का बिल भी नहीं बढ़ता।

स्मार्ट फीचर्स और धमाकेदार ऑफर्स

इसके अलावा, इनमें मौजूद एआई-पावर्ड कन्वर्टिबल मोड, वाई-फाई कंट्रोल और एंटी-बैक्टीरियल फिल्टर जैसी सुविधाएं इन्हें और भी खास बनाती हैं। अमेज़न पर Daikin, Panasonic, LG और Godrej जैसे टॉप ब्रांड्स के ऐसे मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर्स मिल रहे हैं।

यदि आप अपने पुराने AC से अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है। एक सही क्षमता और अच्छी स्टार रेटिंग वाला AC चुनकर आप न केवल गर्मी से राहत पा सकते हैं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली कूलिंग का आनंद भी ले सकते हैं। सही चुनाव करें और इस गर्मी अपने घर को आरामदायक कूलिंग ज़ोन बनाएं।

LG का यह 1.5 टन 5-स्टार इनवर्टर स्प्लिट AC उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो भीषण गर्मी में भी दमदार और आरामदायक कूलिंग चाहते हैं। यह AC अपनी AI कन्वर्टिबल 6-इन-1 तकनीक और VIRAAT मोड के साथ आता है, जो 55°C तापमान में भी घर को तेजी से ठंडा करने में सक्षम है। अपनी उच्च ऊर्जा दक्षता (5.77 ISEER रेटिंग) के कारण, यह बेहतरीन कूलिंग के साथ-साथ बिजली के बिल को भी कम रखने में मदद करता है।

Specifications

वोल्टेज रेंज
120V-290V
खास फीचर्स
AI 6-in-1 कन्वर्टिबल, VIRAAT मोड, 4-वे स्विंग
कंप्रेसर
स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर
कंडेंसर
100% कॉपर

क्यों खरीदें

...

एक्सट्रीम कूलिंग

...

बिजली की बचत

...

स्मार्ट फीचर्स

...

साइलेंट ऑपरेशन

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

...

ब्रांड की ओर से इंस्टॉलेशन चार्ज अतिरिक्त

Blue Star का यह 1.5 टन 5-स्टार इनवर्टर स्प्लिट AC उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो स्मार्ट तकनीक और जबरदस्त कूलिंग का संगम चाहते हैं। DigiQ Hepta Sensor और AI Pro+ तकनीक से लैस यह AC 54°C के अत्यधिक तापमान में भी सटीक और शक्तिशाली कूलिंग देने के लिए बनाया गया है। वाई-फाई कनेक्टिविटी और वॉयस कमांड सपोर्ट इसे आधुनिक घरों के लिए एक सुविधाजनक स्मार्ट समाधान बनाता है।

Specifications

स्विंग
4-वे एयर स्विंग
खास फीचर्स
AI Pro+, DigiQ Hepta सेंसर, वाई-फाई और वॉयस कमांड
कंप्रेसर
स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर (10 साल की वारंटी)
कंडेंसर
100% कॉपर (ब्लू फिन प्रोटेक्शन के साथ)

क्यों खरीदें

...

एक्सट्रीम हीट परफॉरमेंस

...

स्मार्ट कंट्रोल

...

सटीक कूलिंग

...

सेल्फ क्लीनिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

इंस्टॉलेशन प्रक्रिया में अतिरिक्त शुल्क

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वार्ंटी शर्तें

लॉयड का यह 1.5 टन 5-स्टार इनवर्टर स्प्लिट AC उन ग्राहकों के लिए एक किफायती और प्रभावी विकल्प है, जो भीषण गर्मी में भी भरोसेमंद कूलिंग चाहते हैं। यह 6-इन-1 कन्वर्टिबल मोड और 54°C तक की तापमान सहनशीलता के साथ आता है। अपनी गोल्डन फिन इवेपोरेटर कॉइल्स और स्मार्ट सुविधाओं के साथ, यह मध्यम आकार के कमरों के लिए एक बेहतरीन कूलिंग समाधान प्रदान करता है।

Specifications

शोर का स्तर
37 dB
वोल्टेज रेंज
100V-300V
खास फीचर्स
6-इन-1 कन्वर्टिबल, टर्बो कूल, आइस क्लीन
कंप्रेसर
इनवर्टर कंप्रेसर

क्यों खरीदें

...

एक्सट्रीम हीट कूलिंग

...

फ्लेक्सिबल कूलिंग

...

सुरक्षा और सुविधा

...

गोल्डन फिन कोटिंग जंग को रोकती

क्यों खोजें विकल्प

...

शोर का स्तर कुछ अन्य प्रीमियम मॉडल्स (जैसे LG या Blue Star) के मुकाबले थोड़ा अधिक

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एडवांस स्मार्ट कनेक्टिविटी की कमी

Panasonic का यह 2026 मॉडल अपनी बेहतरीन एयर प्यूरिफिकेशन और स्मार्ट कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। PM0.1 फिल्टर और DustBuster तकनीक के साथ, यह न केवल कमरे को ठंडा करता है, बल्कि हवा को स्वच्छ भी रखता है। यह 55°C तापमान में भी काम करने में सक्षम है, जिससे भीषण गर्मी के लिए यह एक भरोसेमंद प्रीमियम विकल्प बन जाता है।

Specifications

वॉरंटी
5 साल
खास फीचर्स
8-इन-1 कन्वर्टिबल, 4-वे स्विंग, 55°C कूलिंग
कंडेंसर
100% कॉपर
कनेक्टिविटी
MirAIe (Wi-Fi), Matter सपोर्ट, स्मार्ट वॉयस असिस्टेंस

क्यों खरीदें

...

बेहतरीन एयर क्वालिटी

...

स्मार्ट कंट्रोल

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अत्यधिक गर्मी के लिए बेस्ट

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कन्वर्टिबल कूलिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

शुरुआती कीमत बजट मॉडल्स की तुलना में थोड़ी अधिक

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घर में स्थिर इंटरनेट कनेक्शन जरूरी

Hitachi का यह AC अपनी सटीक कूलिंग और लंबी एयर थ्रो क्षमता के लिए जाना जाता है। इसमें Octa Sensor तकनीक है जो कमरे के तापमान और भार को बहुत बारीकी से मापती है, जिससे यह 54°C जैसी भीषण गर्मी में भी लगातार और आरामदायक ठंडक देता है।

Specifications

शोर का स्तर
37 dB
तकनीक
EEV प्रिसिजन कूल, ऑक्टा सेंसर, 4-वे स्विंग
कंडेंसर
100% कॉपर
एयर थ्रो
24 मीटर तक

क्यों खरीदें

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बेहतरीन एयर थ्रो

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टिकाऊपन

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साइलेंट कूलिंग

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सटीक कूलिंग

क्यों खोजें विकल्प

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बेस मॉडल में वाई-फाई नहीं

Cruise का यह 1.5 टन 5-स्टार इनवर्टर AC उन ग्राहकों के लिए एक शानदार विकल्प है जो कम बजट में 'हेवी-ड्यूटी' कूलिंग चाहते हैं। यह कन्वर्टिबल 4-इन-1 मोड और Rust-O-Shield तकनीक के साथ आता है, जो इसे मजबूती और बेहतरीन परफॉरमेंस का एक अच्छा संतुलन बनाता है। यदि आप बजट को ध्यान में रखते हुए अच्छी कूलिंग क्षमता चाहते हैं, तो यह एक प्रभावी चुनाव है।

Specifications

कूलिंग क्षमता
4800W
वोल्टेज रेंज
145V-285V
खास फीचर्स
4-इन-1 कन्वर्टिबल, PM 2.5 एयर फिल्टर, स्मार्ट डायग्नोसिस
कंडेंसर
100% हाई ग्रूव्ड कॉपर

क्यों खरीदें

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किफायती कीमत

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बेहतर सुरक्षा

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हेवी-ड्यूटी कूलिंग

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साफ हवा

क्यों खोजें विकल्प

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केवल '2-वे' ऑटो एयर स्विंग

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वाई-फाई या वॉयस कंट्रोल जैसी एडवांस स्मार्ट कनेक्टिविटी नहीं

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शोर स्तर कुछ अन्य मॉडल्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा

सैमसंग का यह Bespoke AI मॉडल आधुनिक तकनीक और ऊर्जा बचत का एक बेहतरीन मेल है। यह उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो कनेक्टेड लिविंग चाहते हैं, क्योंकि इसमें AI एनर्जी मोड दिया गया है जो बिजली की खपत को 30% तक अतिरिक्त कम कर सकता है। साथ ही, यह 58°C तक के भीषण तापमान में भी शानदार कूलिंग देने में सक्षम है।

Specifications

विशेष कूलिंग
5-स्टेप कन्वर्टिबल, 58°C तक कूलिंग
स्मार्ट फीचर्स
Bespoke AI, Wi-Fi, वॉयस कंट्रोल
कंडेंसर
कॉपर
ऊर्जा रेटिंग
5 स्टार

क्यों खरीदें

...

बेजोड़ स्मार्ट फीचर्स

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अत्यधिक गर्मी में प्रदर्शन

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शानदार बिल्ड

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बेस्पोक डिज़ाइन

क्यों खोजें विकल्प

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एमआरपी काफी अधिक

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स्मार्ट फीचर्स और AI का पूरा लाभ लेने के लिए Wi-Fi और ऐप का सेटअप करना जरूरी

1. क्या 1.5 टन का AC मेरे कमरे के लिए सही है?

यदि आपके कमरे का आकार लगभग 120 से 180 वर्ग फुट (जैसे - सामान्य बेडरूम या लिविंग रूम) है, तो यह क्षमता बिल्कुल सही है। यदि कमरा बहुत बड़ा है या टॉप फ्लोर पर है, तो आपको 2 टन की आवश्यकता हो सकती है।

2. 5-स्टार और 3-स्टार AC में क्या अंतर है?

5-स्टार AC की ऊर्जा दक्षता 3-स्टार AC से काफी अधिक होती है। यद्यपि 5-स्टार AC की शुरुआती कीमत अधिक होती है, लेकिन यह लंबे समय में आपके बिजली के बिलों में भारी बचत करता है। यदि आप AC को रोजाना 8-12 घंटे चलाते हैं, तो 5-स्टार सबसे बेहतर है।

3. स्मार्ट AC होने के क्या फायदे हैं?

स्मार्ट AC में इन-बिल्ट वाई-फाई होता है। आप इसे अपने स्मार्टफोन ऐप या Alexa/Google Assistant के जरिए कहीं से भी आवाज से नियंत्रित कर सकते हैं। आप घर पहुँचने से पहले ही इसे चालू करके कमरा ठंडा कर सकते हैं।

4. एक घंटे में कितनी बिजली की खपत होती है?

जवाब: 1.5 टन 5-स्टार इन्वर्टर AC की बिजली खपत, उपयोग और बाहरी तापमान के आधार पर औसतन 1.2 से 1.8 यूनिट (किलोवाट-घंटा) प्रति घंटे होती है। रात भर (8 घंटे) चलाने पर यह लगभग 9-11 यूनिट्स खर्च करता है।

5. कनवर्टिबल AC का क्या अर्थ है?

स्मार्ट और इन्वर्टर AC में कनवर्टिबल तकनीक होती है। इसके जरिए आप रिमोट या ऐप से AC की क्षमता को 1.5 टन से घटाकर 1 टन या 1.2 टन कर सकते हैं। इससे कमरे में कम लोगों के होने पर बिजली की अतिरिक्त बचत होती है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

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Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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