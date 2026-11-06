Starlink की एंट्री पर सरकार का बड़ा बयान, Jio और OneWeb से पीछे क्यों रह गई मस्क की कंपनी?
भारत सरकार ने कहा है कि Starlink ने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए अप्लाई करने और सिक्योरिटी कंप्लायंस के जुड़े डॉक्यूमेंट्स जमा करने में Jio और OneWeb से ज्यादा समय लिया। सरकार ने मौजूदा स्थिति स्पष्ट की है।
भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने की तैयारी कर रही एलन मस्क की कंपनी Starlink को लेकर सरकार ने बड़ा बयान दिया है। सरकारी सूत्रों ने साफ किया है कि भारत सभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनियों का स्वागत करता है और किसी एक कंपनी को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, Starlink ने भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस के लिए आवेदन करने में Jio और OneWeb के मुकाबले ज्यादा समय लिया। इतना ही नहीं, सुरक्षा से जुड़े जरूरी कंप्लायंस के डॉक्यूमेंट्स जमा करने में भी कंपनी सबसे पीछे रही।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भारत में फिलहाल तीन कंपनियों Jio, OneWeb और Starlink को सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस के लिए लाइसेंस मिला हुआ है। कंप्लायंस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले OneWeb ने जमा किए। इसके बाद Jio ने अपनी प्रक्रिया पूरी की, जबकि Starlink ने सबसे आखिर में डॉक्यूमेंट्स सौंपे। सरकार का कहना है कि सभी कंपनियों के लिए नियम और प्रोसेस समान हैं। आखिरकार ग्राहक कीमत, सर्विस की क्वॉलिटी और मिलने वाली वैल्यू के आधार पर अपना ऑपरेटर चुनेंगे।
सैटेलाइट इंटरनेट शुरू होने में क्या है रुकावट?
लाइसेंस मिल जाने का मतलब यह नहीं है कि कंपनियां तुरंत भारत में अपनी सर्विस शुरू कर सकती हैं। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी शर्तों का पालन करना और स्पेक्ट्रम का आवंटन जरूरी है। सरकार चाहती है कि सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए भारतीय यूजर्स का डेटा सुरक्षित रहे और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा एजेंसियां कानूनी प्रोसेस के साथ नेटवर्क की निगरानी कर सकें।
Starlink के मामले में यह प्रक्रिया तकनीकी रूप से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। कंपनी के Low Earth Orbit (LEO) सैटेलाइट आपस में लेजर लिंक के जरिए भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे में सरकार यह तय करना चाहती है कि भारतीय यूजर्स का इंटरनेट ट्रैफिक देश के तय किए गए नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा लिमिट्स में रहे।
स्पेक्ट्रम की कीमत पर भी फैसला जरूरी
सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए कंपनियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की जरूरत होती है। सरकार प्रशासनिक तरीके से स्पेक्ट्रम आवंटित करने की व्यवस्था पर आगे बढ़ रही है। सितंबर, 2026 में Digital Communications Commission (DCC) ने सैटेलाइट सर्विस के लिए Adjusted Gross Revenue (AGR) का 5 प्रतिशत स्पेक्ट्रम यूजेस फी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हालांकि, फाइनल अप्रूवल और आवंटन की प्रक्रिया अभी पूरी होनी बाकी है।
ग्राहकों को क्या फायदा होगा?
सैटेलाइट इंटरनेट का सबसे बड़ा फायदा उन इलाकों में हो सकता है जहां मोबाइल टावर और फाइबर ब्रॉडबैंड पहुंचाना मुश्किल है। पहाड़ी क्षेत्रों, सीमावर्ती इलाकों, दूरदराज के गांवों और समुद्री क्षेत्रों में इससे इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है।
हालांकि, आम ग्राहकों के लिए असली चुनौती सर्विस की कीमत होगी। Starlink, OneWeb और Jio के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने से आने वाले समय में कीमतों और सर्विस क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। फिलहाल तीनों कंपनियों की सेवाओं की शुरुआत सिक्योरिटी कंप्लायंस और स्पेक्ट्रम से जुड़े आखिरी फैसलों पर निर्भर है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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