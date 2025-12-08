Starlink के इंडिया प्लान हुए रिवील, इतने में मिलेगा सुपर-फास्ट सैटेलाइट इंटरनेट, 30 दिन FREE ट्रायल भी
Starlink भारत में लॉन्च होने को है। इसकी सेटअप किट 33,000 रुपए है और मासिक सब्सक्रिप्शन 3000 से 4200 रुपए होगी। जानिए कैसे मिलेगा भरोसेमंद सैटेलाइट-इंटरनेट, कौन-कौन इलाकों को फायदा होगा और क्या है आपकी तैयारी।
Starlink in India: अगर आप भारत में इंटरनेट की धीमी रफ्तार या नेटवर्क की परेशानी से परेशान थे तो एक बार तैयार हो जाइए, क्योंकि Starlink आ रहा है। एलन मस्क की सैटेलाइट-इंटरनेट सेवा Starlink भारत में लॉन्च होने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Starlink का सेट-अप किट लगभग 33,000 रुपए का होगा। मासिक सब्सक्रिप्शन की उम्मीद लगभग 3,000 से 4,200 रुपए प्रति माह बताई जा रही है, हालांकि अंतिम कीमत इलाके और उपयोग पर निर्भर कर सकती है। Starlink का मकसद है उन क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुंचाना जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड नेटवर्क नहीं पहुंच पाता जैसे ग्रामीण इलाक़े, पहाड़ी क्षेत्र, जंगल या दूर-दराज के गाँव। यदि सब सही हुआ, तो यह सेवा इंटरनेट की दुनिया में बड़ा बदलाव लाने वाली है।
Starlink सेटअप और लाइसेंस सुविधाएं
SStarlink ने भारत के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट starlink.com/in को लाइव कर दिया है, जहां इसके प्लान और कीमतों की पूरी जानकारी उपलब्ध है। कंपनी के मुताबिक, घरों में इस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का उपयोग करने के लिए हर महीने 8,600 रुपये का सब्सक्रिप्शन शुल्क देना होगा। यानी सर्विस चलाने के लिए आपको हर माह 8600 रुपये का रिचार्ज कराना होगा। इसके अलावा Starlink की जरूरी हार्डवेयर किट के लिए एक बार में 36,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जिसे इंस्टॉल करने के बाद आप तुरंत इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं।
इंटरनेट की स्पीड और डेटा
शुरुआती स्पीड 25–30 Mbps होने की उम्मीद है। लेकिन अच्छी स्थिति में स्पीड 200–220 Mbps तक भी पहुंच सकती है। मतलब वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन पढ़ाई, काम, OTT देखना, इंटरनेट ब्राउज़िंग सब कुछ संभव होगा, चाहे आप शहर में हों या गाँव में।
मासिक सब्सक्रिप्शन और लागत
मासिक प्रीमियम प्लान 3,000 से 4,200 रुपए के बीच हो सकते हैं। शुरुआत में सीमित संख्या में सेवाएं मिल सकती हैं (कुछ लाख या लाखों यूजर्स तक सीमित)। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, 8,600 रुपए वाले मासिक प्लान में अनलिमिटेड डेटा दिया जाएगा। खास बात यह है कि नए ग्राहकों के लिए कंपनी 30 दिन का फ्री ट्रायल भी दे रही है। अगर यूजर को सर्विस पसंद नहीं आती, तो Starlink पूरा पैसा वापस करने का वादा कर रही है।
कंपनी का दावा है कि उसकी यह सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस हर मौसम में बिना रुकावट चलने के लिए डिजाइन की गई है और इसकी अपटाइम 99.9% से ज्यादा होगी। यानी बारिश, तूफान या खराब मौसम में भी इंटरनेट कनेक्शन चालू रहेगा।Starlink ने यह भी बताया है कि उसकी सर्विस का इस्तेमाल करना बेहद आसान है। यूजर को बस डिवाइस को प्लग-इन करना होता है, जिसके बाद कनेक्शन अपने आप शुरू हो जाता है। यह सुविधा खास तौर पर उन इलाकों के लिए बेहद फायदेमंद होगी, जहां ब्रॉडबैंड की पहुंच नहीं है और लोग अब तक धीमे या अनरिलायबल इंटरनेट पर निर्भर थे।
कौन-कौन लोगों के लिए बेहतर होगा Starlink
गांव, पहाड़ी व दूर-दराज वाले इलाक़े जहां न टॉवर है, न केबल Starlink उन जगहों में इंटरनेट ला सकता है जहां पुराने तरीके काम नहीं करते। काम, पढ़ाई या ऑफिस घर से करने वाले वर्क-from-home, ऑनलाइन क्लास, वीडियो कॉलिंग, स्ट्रीमिंग इन सबके लिए तेज, भरोसेमंद इंटरनेट चाहिए। Starlink यह दे सकता है। किसान, जंगल या खेत-खेतिहर इलाके जहां नेटवर्क बहुत कमजोर या बिलकुल नहीं है Starlink से इंटरनेट उनकी पहुंच में होगा।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।