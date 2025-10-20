Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Spotify Diwali gift listen to ad-free songs and music for just 1 rupee a day plan price reduced by 891 rupees
Spotify का दिवाली गिफ्ट! अब जीभर कर करो Party, सिर्फ ₹1 रोज में सुनो AD फ्री गाने, ₹891 सस्ता किया Plan

Spotify का दिवाली गिफ्ट! अब जीभर कर करो Party, सिर्फ ₹1 रोज में सुनो AD फ्री गाने, ₹891 सस्ता किया Plan

संक्षेप: Spotify ने दिवाली 2025 पर म्यूजिक लवर्स को दिया खास तोहफा। अब सालाना प्रीमियम प्लान सिर्फ 499 रुपए में मिलेगा। जानिए कैसे उठाएं इस ऑफर का फायदा।

Mon, 20 Oct 2025 10:11 AMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Spotify Diwali Gift: दिवाली का त्योहार खुशियों और गिफ्ट्स का होता है, और इस बार म्यूजिक सुनने वालों के लिए भी खुशखबरी है। Spotify ने दिवाली 2025 पर अपने Premium Annual Plan की कीमत में भारी कटौती की है। अब आप सिर्फ 499 रुपए में पूरे साल बिना ऐड के, हाई-क्वालिटी म्यूजिक सुन सकते हैं। पहले यह प्लान करीब 1390 रुपए का था, लेकिन अब Spotify ने दिवाली सेल के दौरान इसे बहुत सस्ता कर दिया है। सबसे खास बात ये है कि यह ऑफर Apple Music और YouTube Premium दोनों से ₹1000 तक सस्ता है। यानी अब सालभर म्यूजिक सुनने का मजा, कम दाम में और भी बढ़ गया है।

Spotify का यह ऑफर सीमित समय के लिए है और इसमें कोई ऑटो रिन्यूअल नहीं होगा मतलब एक बार 499 रुपए दो और 12 महीने तक फ्री होकर गाने सुनो। यानी रोज का सिर्फ 1 रुपया खर्च कर आप ऐड फ्री म्यूजिक सुन पाएंगे। चलिए जानते हैं इस शानदार ऑफर की सारी डिटेल और क्यों यह दिवाली म्यूजिक लवर्स के लिए खास है।

ये भी पढ़ें:₹10,000 से कम में खरीदें 12GB रैम, 50MP कैमरा, 6000mAh बैटरी वाले बेस्ट Phones

ऑफर की पूरी डिटेल्स

Spotify ने भारत में दिवाली के मौके पर अपने Premium Annual Plan की कीमत घटा दी है। अब यह सिर्फ ₹499 में मिल रहा है। पहले यही प्लान करीब ₹1390 में आता था। यानी इस दिवाली आपको लगभग ₹900 की बचत मिल रही है।

इस प्लान में आपको मिलती हैं ये सुविधाएं:

- कोई विज्ञापन नहीं (Ad-Free Music)

- अपने पसंदीदा गाने डाउनलोड कर सकते हैं (Offline Listening)

- जब चाहो जो गाना चलाओ (No Shuffle Restriction)

- गानों की आवाज़ होगी सुपर क्लियर (High Quality Audio)

- दोस्तों के साथ म्यूजिक शेयर कर सकते हैं (Group Session Feature)

यह ऑफर सिर्फ “Individual Plan” पर लागू है यानी अगर आपके पास Family, Duo या Student Plan है तो यह डिस्काउंट उन पर नहीं मिलेगा। इस प्लान की एक खास बात यह भी है कि यह “One-Time Payment” है। यानी एक बार ₹499 देने के बाद यह अपने आप रिन्यू नहीं होगा। आपको अगले साल दोबारा मैन्युअली इसे एक्टिवेट करना होगा।

Apple Music और YouTube Premium से सस्ता

Spotify का यह प्लान Apple Music (₹999/साल) और YouTube Premium (₹1499/साल) दोनों से सस्ता है। यानी Spotify ने अब म्यूजिक लवर्स के लिए सबसे बजट-फ्रेंडली ऑप्शन बना दिया है। पेमेंट के लिए आप UPI, Paytm, Google Pay या Debit/Credit Card का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑफर Spotify की वेबसाइट और ऐप दोनों पर उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:धमाका! लॉन्च प्राइस से ₹21,250 तक सस्ते हुए Sony के 43, 55, 65 इंच के Smart TV

क्यों खास है यह दिवाली ऑफर

सिर्फ ₹499 में पूरे साल म्यूजिक यानी दिन-रात मनपसंद गाने बिना रुकावट सुनो। कोई ऐड नहीं, कोई झंझट नहीं बस गाना चलाओ और मजे लो। Apple Music और YouTube Premium से करीब ₹1000 सस्ता सबसे बजट डील। एक बार पेमेंट, पूरा साल टेंशन-फ्री म्यूजिक एक्सपीरियंस। नए यूजर्स के लिए यह मौका सबसे बढ़िया है Spotify Premium ट्राय करने का।

ध्यान रखने वाली बातें

यह ऑफर केवल Limited Time के लिए है, दिवाली खत्म होने से पहले एक्टिवेट करें। प्लान सिर्फ Individual Users के लिए है। जो पहले से Premium यूजर हैं, उन्हें यह ऑफर नहीं मिलेगा। ₹499 का यह प्लान ऑटो रिन्यू नहीं होगा, इसलिए साल खत्म होने पर आपको खुद दोबारा एक्टिवेट करना होगा।

ये भी पढ़ें:BSNL का दिवाली तोहफा: अब सिर्फ ₹399 में मिलेगा सुपरफास्ट 3300GB डेटा
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Tech News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।