Spotify का दिवाली गिफ्ट! अब जीभर कर करो Party, सिर्फ ₹1 रोज में सुनो AD फ्री गाने, ₹891 सस्ता किया Plan

संक्षेप: Spotify ने दिवाली 2025 पर म्यूजिक लवर्स को दिया खास तोहफा। अब सालाना प्रीमियम प्लान सिर्फ 499 रुपए में मिलेगा। जानिए कैसे उठाएं इस ऑफर का फायदा।

Spotify Diwali Gift: दिवाली का त्योहार खुशियों और गिफ्ट्स का होता है, और इस बार म्यूजिक सुनने वालों के लिए भी खुशखबरी है। Spotify ने दिवाली 2025 पर अपने Premium Annual Plan की कीमत में भारी कटौती की है। अब आप सिर्फ 499 रुपए में पूरे साल बिना ऐड के, हाई-क्वालिटी म्यूजिक सुन सकते हैं। पहले यह प्लान करीब 1390 रुपए का था, लेकिन अब Spotify ने दिवाली सेल के दौरान इसे बहुत सस्ता कर दिया है। सबसे खास बात ये है कि यह ऑफर Apple Music और YouTube Premium दोनों से ₹1000 तक सस्ता है। यानी अब सालभर म्यूजिक सुनने का मजा, कम दाम में और भी बढ़ गया है।

Spotify का यह ऑफर सीमित समय के लिए है और इसमें कोई ऑटो रिन्यूअल नहीं होगा मतलब एक बार 499 रुपए दो और 12 महीने तक फ्री होकर गाने सुनो। यानी रोज का सिर्फ 1 रुपया खर्च कर आप ऐड फ्री म्यूजिक सुन पाएंगे। चलिए जानते हैं इस शानदार ऑफर की सारी डिटेल और क्यों यह दिवाली म्यूजिक लवर्स के लिए खास है।

ऑफर की पूरी डिटेल्स Spotify ने भारत में दिवाली के मौके पर अपने Premium Annual Plan की कीमत घटा दी है। अब यह सिर्फ ₹499 में मिल रहा है। पहले यही प्लान करीब ₹1390 में आता था। यानी इस दिवाली आपको लगभग ₹900 की बचत मिल रही है।

इस प्लान में आपको मिलती हैं ये सुविधाएं:

- कोई विज्ञापन नहीं (Ad-Free Music)

- अपने पसंदीदा गाने डाउनलोड कर सकते हैं (Offline Listening)

- जब चाहो जो गाना चलाओ (No Shuffle Restriction)

- गानों की आवाज़ होगी सुपर क्लियर (High Quality Audio)

- दोस्तों के साथ म्यूजिक शेयर कर सकते हैं (Group Session Feature)

यह ऑफर सिर्फ “Individual Plan” पर लागू है यानी अगर आपके पास Family, Duo या Student Plan है तो यह डिस्काउंट उन पर नहीं मिलेगा। इस प्लान की एक खास बात यह भी है कि यह “One-Time Payment” है। यानी एक बार ₹499 देने के बाद यह अपने आप रिन्यू नहीं होगा। आपको अगले साल दोबारा मैन्युअली इसे एक्टिवेट करना होगा।

Apple Music और YouTube Premium से सस्ता Spotify का यह प्लान Apple Music (₹999/साल) और YouTube Premium (₹1499/साल) दोनों से सस्ता है। यानी Spotify ने अब म्यूजिक लवर्स के लिए सबसे बजट-फ्रेंडली ऑप्शन बना दिया है। पेमेंट के लिए आप UPI, Paytm, Google Pay या Debit/Credit Card का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑफर Spotify की वेबसाइट और ऐप दोनों पर उपलब्ध है।

क्यों खास है यह दिवाली ऑफर सिर्फ ₹499 में पूरे साल म्यूजिक यानी दिन-रात मनपसंद गाने बिना रुकावट सुनो। कोई ऐड नहीं, कोई झंझट नहीं बस गाना चलाओ और मजे लो। Apple Music और YouTube Premium से करीब ₹1000 सस्ता सबसे बजट डील। एक बार पेमेंट, पूरा साल टेंशन-फ्री म्यूजिक एक्सपीरियंस। नए यूजर्स के लिए यह मौका सबसे बढ़िया है Spotify Premium ट्राय करने का।