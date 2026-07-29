कम बिजली खर्च और उमस से तुरंत छुट्टी! Amazon के इन टॉप-रेटेड ACs में मिलेगा खास 'Dehumidifier' फीचर
अमेजन पर Dry Mode और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले Split ACs पर 40%-45% तक का डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। यह मोड बारिश और उमस के मौसम में हवा की नमी को सोखकर कम बिजली खपत में बेहतरीन ठंडक देता है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
नई दिल्ली: बारिश और उमस (Humidity) के मौसम में घर को ठंडा और चिपचिपाहट-मुक्त रखने के लिए Dry Mode वाले Split AC सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) पर Voltas, Carrier, LG और Daikin जैसे टॉप ब्रांड्स के इन्वर्टर स्प्लिट एसी पर 40% से 45% तक की सीधी छूट मिल रही है। ऑटो-डिह्यूमिडिफिकेशन (Auto-Dehumidification) तकनीक वाले इन एसी को आप नो-कॉस्ट ईएमआई (No-Cost EMI) और क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट ऑफर्स के साथ बेहद किफायती कीमत में खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं अमेजन की टॉप डील्स और इनके फीचर्स...
1. Daikin 1.5 Ton 4 Star Inverter Split AC (Copper | PM2.5 Filter| Dew Clean | Hepta Sense | Triple Display | Stabilizer Inside | FTKP50XV) White
Daikin 1.5 Ton 4 Star Inverter Split AC (FTKP50XV) मध्यम आकार के कमरों (150 sq. ft. तक) के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्रीमियम और ऊर्जा-कुशल एयर कंडीशनर है। यह AC Dew Clean Technology, Hepta Sense, और Triple Display जैसे स्मार्ट फीचर्स से लैस है। इसमें शुद्ध हवा के लिए PM2.5 फ़िल्टर और 52°C जैसी कड़कड़ाती गर्मी में भी तेज़ कूलिंग देने की क्षमता है। अमेज़न पर यह मॉडल 32% डिस्काउंट और आकर्षक बैंक ऑफर्स के साथ उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
यह बिजली की भारी बचत करता है।
ऑटो-क्लीनिंग टेक्नोलॉजी
इनडोर यूनिट पर बिजली की खपत
मजबूत कूलिंग व एयर थ्रो
क्यों खोजें विकल्प
समान 3-स्टार मॉडल्स की तुलना में थोड़ी अधिक कीमत
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
2. Hitachi 1.5 Ton 5 Star, New Star rated, Inverter Split AC (Copper, Smart View Display, 4 Way Swing, ice Clean, Anti-bacterial Filter,RAS.V518PCDIBT, White)
हिताची का यह 1.5 टन 5-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट AC शानदार 5.60 ISEER रेटिंग, Ice Clean टेक्नोलॉजी और 24m एयर थ्रो के साथ आता है, जो बिजली की भारी बचत करते हुए तेज़ ठंडक देता है। अमेज़न पर 42% डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के साथ यह मध्यम आकार के कमरों के लिए एक टॉप-नॉच डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन एनर्जी एफिशिएंसी
पावरफुल कूलिंग (54°C तक)
खुद-ब-खुद इवैपोरेटर कॉइल
24m लॉन्ग एयर थ्रो
क्यों खोजें विकल्प
नॉन-वाईफ़ाई मॉडल
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
3. Sharp 0.95 Ton 3 star, New Star Rated,Split AC (4 Way Swing, 100% copper, Hi-Tech Inverter Compressor, 7in1 Convertible, Turbo cool, Dust filter) - AH-SI12V3B-GCN, White
Sharp 0.95 Ton 3 Star Inverter Split AC छोटे आकार के कमरों (110 वर्ग फीट तक) के लिए डिज़ाइन किया गया एक आधुनिक और पावरफुल एयर कंडीशनर है। इसमें 7-in-1 Convertible Storage/Cooling Modes दिए गए हैं, जिससे आप अपनी ज़रूरत और कमरा में मौजूद लोगों के हिसाब से AC की क्षमता (Tonnage) को रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। जंग से सुरक्षा के लिए इसमें Gold Fin+ कोटिंग और 100% कॉपर ट्यूबिंग दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
7-in-1 फ्लेक्सिबिलिटी
दमदार ड्यूरेबिलिटी
55°C पर कूलिंग व 4-Way Swing
56% का बंपर डिस्काउंट
क्यों खोजें विकल्प
केवल छोटे कमरों के लिए उपयुक्त
पेड इंस्टॉलेशन
4. Panasonic 1.5 T 3S, New star rated, Heavy Duty WiFi Inverter Smart Split AC (DustBuster Tech, Matter Enabled,AI,Higher Airflow,Copper Cond.,8in1 Convertible,4-Way,PM0.1 Filter,CS/CU-SU18BKY3WXH,White)
पैनासोनिक का यह 1.5 टन स्मार्ट इन्वर्टर एसी AI मोड, 8-in-1 कंवर्टिबल स्टोरेज/कूलिंग, DustBuster ऑटो-क्लीन और PM0.1 एयर फ़िल्टर के साथ आता है। अमेज़न पर डिस्काउंट और वाई-फ़ाई कनेक्टिविटी के साथ यह 120-170 sq.ft. के कमरों के लिए एक फ्यूचर-रेडी स्मार्ट विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
एडवांस ऑटो-क्लीन
स्मार्ट होम इंटीग्रेशन
PM0.1 एयर फ़िल्टर
8-in-1 फ्लेक्सिबिलिटी और 55°C एम्बिएंट कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
3-Star रेटिंग
पेड इंस्टॉलेशन
5. Acerpure Chill Neo 2 Ton 3 star, New star rated split ac(Copper, 4 Way Swing, 7 in1, Ice blast mode, Auto Clean, Dust Filter, Inverter Compressor, sleep_mode, AC5IPG62TN3W, White)
Acerpure का यह 2-टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी बड़े कमरों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो 7-in-1 कंवर्टिबल मोड्स, 4-वे स्विंग और Ice Blast कूलिंग के साथ आता है। अमेज़न पर 42% डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के साथ यह बड़े स्पेस के लिए एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़े स्पेस के लिए तगड़ी कूलिंग
58°C एम्बिएंट परफॉरमेंस
7-in-1 कंवर्टिबल व Ice Blast
2-टन सेगमेंट में 45,000 रु से कम कीमत
क्यों खोजें विकल्प
2-टन क्षमता और 3-स्टार रेटिंग
छोटे कमरों के लिए अनुपयुक्त
6. General 2 Ton 3 Star Inverter Hot & Cold Split Air Conditioner | Tropical Inverter | Copper Condenser | PM2.5 Filter | R32 | Copper,7040W,15m Long Reach Airflow,4 Way Swing, White,ASGG24KJTA-B
ओ जनरल का यह 2-टन हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर स्प्लिट AC 15 मीटर लंबे एयर थ्रो, PM2.5 फ़िल्टर और ट्रॉपीकल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो 55°C गर्मी और कड़ाके की सर्दी दोनों में काम करता है। बड़े स्पेस और ऑल-सीजन इस्तेमाल के लिए यह एक भरोसेमंद प्रीमियम विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑल-वेदर हॉट एंड कोल्ड फीचर
पावरफुल ट्रॉपीकल परफ़ॉर्मेंस
15m एयर थ्रो व Coanda Airflow
लॉन्ग-लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
2-टन एसी के मुकाबले कीमत अधिक
2-टन की बड़ी क्षमता
ये भी हैं एसी के शानदार ऑप्शन
बरसात में एसी चला सकते हैं क्या?
हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं। बरसात के मौसम में तापमान भले ही बहुत ज़्यादा न हो, लेकिन हवा में नमी (Humidity) या चिपचिपाहट बहुत बढ़ जाती है। एसी चलाने से न केवल कमरे का तापमान सही रहता है, बल्कि एसी हवा से नमी को सोखकर कमरे को पूरी तरह से सूखा और आरामदायक (Moisture-Free) बना देता है।
2. बारिश होने पर एसी कैसे चलाएं?
बारिश के दौरान एसी चलाते समय इन बातों का ध्यान रखें:
Dry Mode (ड्राय मोड) का इस्तेमाल करें: बरसात के दिनों में एसी को नॉर्मल 'Cool Mode' की जगह 'Dry Mode' (रिमोट पर पानी की बूंद/Water Drop जैसा आइकॉन) पर चलाएं। यह मोड कमरे की चिपचिपी उमस को खींच लेता है और कम बिजली खर्च में बेहतरीन ठंडक देता है।
तापमान 24°C से 26°C के बीच रखें: बारिश में बाहर का तापमान पहले से कम होता है, इसलिए तापमान बहुत कम (जैसे 18°C या 20°C) करने के बजाय 24°C से 26°C पर सेट करना सबसे सही रहता है।
बिजली कड़कने पर बंद कर दें: अगर बाहर तेज़ आंधी-तूफान के साथ बिजली कड़क रही हो, तो एसी को रिमोट से बंद करने के अलावा उसका मेन स्विच (MCB/Plug) भी बंद कर दें, ताकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन से पीसीबी (PCB) सुरक्षित रहे।
3. क्या 30 डिग्री पर एसी चलाना सेफ है?
हाँ, 30°C पर एसी चलाना पूरी तरह से सुरक्षित (Safe) है।
फायदे: 30°C पर एसी चलाने से कंप्रेसर पर बहुत कम लोड पड़ता है, जिससे बिजली की भारी बचत होती है और एसी की लाइफ बढ़ती है।
कब चलाएं: जब बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा हो (जैसे 40°C या उससे ऊपर) और आपको हल्की ठंडक चाहिए हो, या जब मानसून में केवल कमरे की उमस खत्म करनी हो, तब 30°C की सेटिंग काफी होती है।
(ध्यान दें: अगर बाहर का तापमान पहले से ही 30°C या उससे कम है, तो कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा और एसी केवल फैन की तरह हवा देगा।)
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
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