कम बिजली खर्च और उमस से तुरंत छुट्टी! Amazon के इन टॉप-रेटेड ACs में मिलेगा खास 'Dehumidifier' फीचर

अमेजन पर Dry Mode और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले Split ACs पर 40%-45% तक का डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। यह मोड बारिश और उमस के मौसम में हवा की नमी को सोखकर कम बिजली खपत में बेहतरीन ठंडक देता है।

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नई दिल्ली: बारिश और उमस (Humidity) के मौसम में घर को ठंडा और चिपचिपाहट-मुक्त रखने के लिए Dry Mode वाले Split AC सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) पर Voltas, Carrier, LG और Daikin जैसे टॉप ब्रांड्स के इन्वर्टर स्प्लिट एसी पर 40% से 45% तक की सीधी छूट मिल रही है। ऑटो-डिह्यूमिडिफिकेशन (Auto-Dehumidification) तकनीक वाले इन एसी को आप नो-कॉस्ट ईएमआई (No-Cost EMI) और क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट ऑफर्स के साथ बेहद किफायती कीमत में खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं अमेजन की टॉप डील्स और इनके फीचर्स...

AC with dry mode

Daikin 1.5 Ton 4 Star Inverter Split AC (FTKP50XV) मध्यम आकार के कमरों (150 sq. ft. तक) के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्रीमियम और ऊर्जा-कुशल एयर कंडीशनर है। यह AC Dew Clean Technology, Hepta Sense, और Triple Display जैसे स्मार्ट फीचर्स से लैस है। इसमें शुद्ध हवा के लिए PM2.5 फ़िल्टर और 52°C जैसी कड़कड़ाती गर्मी में भी तेज़ कूलिंग देने की क्षमता है। अमेज़न पर यह मॉडल 32% डिस्काउंट और आकर्षक बैंक ऑफर्स के साथ उपलब्ध है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 4 Star कंप्रेसर Inverter Swing Compressor कूलिंग क्षमता 5 Kilowatts एयर थ्रो व नॉइज़ लेवल 16 मीटर एयर थ्रो वारंटी 1 साल क्यों खरीदें यह बिजली की भारी बचत करता है। ऑटो-क्लीनिंग टेक्नोलॉजी इनडोर यूनिट पर बिजली की खपत मजबूत कूलिंग व एयर थ्रो क्यों खोजें विकल्प समान 3-स्टार मॉडल्स की तुलना में थोड़ी अधिक कीमत इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से

हिताची का यह 1.5 टन 5-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट AC शानदार 5.60 ISEER रेटिंग, Ice Clean टेक्नोलॉजी और 24m एयर थ्रो के साथ आता है, जो बिजली की भारी बचत करते हुए तेज़ ठंडक देता है। अमेज़न पर 42% डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के साथ यह मध्यम आकार के कमरों के लिए एक टॉप-नॉच डील है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 5 Star New Star एयर थ्रो व नॉइज़ लेवल 24m वारंटी 1 साल डेनसर कॉइल 100% Copper क्यों खरीदें बेहतरीन एनर्जी एफिशिएंसी पावरफुल कूलिंग (54°C तक) खुद-ब-खुद इवैपोरेटर कॉइल 24m लॉन्ग एयर थ्रो क्यों खोजें विकल्प नॉन-वाईफ़ाई मॉडल इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से

Sharp 0.95 Ton 3 Star Inverter Split AC छोटे आकार के कमरों (110 वर्ग फीट तक) के लिए डिज़ाइन किया गया एक आधुनिक और पावरफुल एयर कंडीशनर है। इसमें 7-in-1 Convertible Storage/Cooling Modes दिए गए हैं, जिससे आप अपनी ज़रूरत और कमरा में मौजूद लोगों के हिसाब से AC की क्षमता (Tonnage) को रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। जंग से सुरक्षा के लिए इसमें Gold Fin+ कोटिंग और 100% कॉपर ट्यूबिंग दी गई है।

Specifications क्षमता (Capacity) 0.95 Ton एनर्जी रेटिंग 3 Star कंप्रेसर Hi-Tech Inverter Compressor कूलिंग एम्बिएंट टेम्परेचर 55°C कंडेनसर कॉइल 100% Copper वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 7-in-1 फ्लेक्सिबिलिटी दमदार ड्यूरेबिलिटी 55°C पर कूलिंग व 4-Way Swing 56% का बंपर डिस्काउंट क्यों खोजें विकल्प केवल छोटे कमरों के लिए उपयुक्त पेड इंस्टॉलेशन

पैनासोनिक का यह 1.5 टन स्मार्ट इन्वर्टर एसी AI मोड, 8-in-1 कंवर्टिबल स्टोरेज/कूलिंग, DustBuster ऑटो-क्लीन और PM0.1 एयर फ़िल्टर के साथ आता है। अमेज़न पर डिस्काउंट और वाई-फ़ाई कनेक्टिविटी के साथ यह 120-170 sq.ft. के कमरों के लिए एक फ्यूचर-रेडी स्मार्ट विकल्प है।

Specifications क्षमता (Capacity) 1.5 Ton एनर्जी रेटिंग 3 Star एयर प्यूरिफिकेशन PM0.1 Filter वारंटी 10 साल क्यों खरीदें एडवांस ऑटो-क्लीन स्मार्ट होम इंटीग्रेशन PM0.1 एयर फ़िल्टर 8-in-1 फ्लेक्सिबिलिटी और 55°C एम्बिएंट कूलिंग क्यों खोजें विकल्प 3-Star रेटिंग पेड इंस्टॉलेशन

Acerpure का यह 2-टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी बड़े कमरों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो 7-in-1 कंवर्टिबल मोड्स, 4-वे स्विंग और Ice Blast कूलिंग के साथ आता है। अमेज़न पर 42% डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के साथ यह बड़े स्पेस के लिए एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी डील है।

Specifications क्षमता (Capacity) 2.0 Ton एनर्जी रेटिंग 3 Star खास फीचर्स 7-in-1 Convertible, Ice Blast Mode वारंटी 1 साल क्यों खरीदें बड़े स्पेस के लिए तगड़ी कूलिंग 58°C एम्बिएंट परफॉरमेंस 7-in-1 कंवर्टिबल व Ice Blast 2-टन सेगमेंट में 45,000 रु से कम कीमत क्यों खोजें विकल्प 2-टन क्षमता और 3-स्टार रेटिंग छोटे कमरों के लिए अनुपयुक्त

ओ जनरल का यह 2-टन हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर स्प्लिट AC 15 मीटर लंबे एयर थ्रो, PM2.5 फ़िल्टर और ट्रॉपीकल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो 55°C गर्मी और कड़ाके की सर्दी दोनों में काम करता है। बड़े स्पेस और ऑल-सीजन इस्तेमाल के लिए यह एक भरोसेमंद प्रीमियम विकल्प है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 3 Star BEE Rating एयर थ्रो व कूलिंग 15 मीटर लॉन्ग रीच एयरफ़्लो एयर प्यूरिफिकेशन PM2.5 Filter क्षमता (Capacity) 2.0 Ton क्यों खरीदें ऑल-वेदर हॉट एंड कोल्ड फीचर पावरफुल ट्रॉपीकल परफ़ॉर्मेंस 15m एयर थ्रो व Coanda Airflow लॉन्ग-लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी क्यों खोजें विकल्प 2-टन एसी के मुकाबले कीमत अधिक 2-टन की बड़ी क्षमता

ये भी हैं एसी के शानदार ऑप्शन

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बरसात में एसी चला सकते हैं क्या?

हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं। बरसात के मौसम में तापमान भले ही बहुत ज़्यादा न हो, लेकिन हवा में नमी (Humidity) या चिपचिपाहट बहुत बढ़ जाती है। एसी चलाने से न केवल कमरे का तापमान सही रहता है, बल्कि एसी हवा से नमी को सोखकर कमरे को पूरी तरह से सूखा और आरामदायक (Moisture-Free) बना देता है।

2. बारिश होने पर एसी कैसे चलाएं? बारिश के दौरान एसी चलाते समय इन बातों का ध्यान रखें:

Dry Mode (ड्राय मोड) का इस्तेमाल करें: बरसात के दिनों में एसी को नॉर्मल 'Cool Mode' की जगह 'Dry Mode' (रिमोट पर पानी की बूंद/Water Drop जैसा आइकॉन) पर चलाएं। यह मोड कमरे की चिपचिपी उमस को खींच लेता है और कम बिजली खर्च में बेहतरीन ठंडक देता है।

तापमान 24°C से 26°C के बीच रखें: बारिश में बाहर का तापमान पहले से कम होता है, इसलिए तापमान बहुत कम (जैसे 18°C या 20°C) करने के बजाय 24°C से 26°C पर सेट करना सबसे सही रहता है।

बिजली कड़कने पर बंद कर दें: अगर बाहर तेज़ आंधी-तूफान के साथ बिजली कड़क रही हो, तो एसी को रिमोट से बंद करने के अलावा उसका मेन स्विच (MCB/Plug) भी बंद कर दें, ताकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन से पीसीबी (PCB) सुरक्षित रहे।

3. क्या 30 डिग्री पर एसी चलाना सेफ है? हाँ, 30°C पर एसी चलाना पूरी तरह से सुरक्षित (Safe) है।

फायदे: 30°C पर एसी चलाने से कंप्रेसर पर बहुत कम लोड पड़ता है, जिससे बिजली की भारी बचत होती है और एसी की लाइफ बढ़ती है।

कब चलाएं: जब बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा हो (जैसे 40°C या उससे ऊपर) और आपको हल्की ठंडक चाहिए हो, या जब मानसून में केवल कमरे की उमस खत्म करनी हो, तब 30°C की सेटिंग काफी होती है।

(ध्यान दें: अगर बाहर का तापमान पहले से ही 30°C या उससे कम है, तो कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा और एसी केवल फैन की तरह हवा देगा।)

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