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Amazon Prime Day Sale Party Speakers पर मिल रहा है पूरे 65% तक का ऑफ, घर को बनाएं डिस्को

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अमेजन प्राइम डे सेल के धमाकेदार ऑफर में पार्टी स्पीकर्स पर पूरे 65% तक की भारी छूट मिल रही है। इस सेल में JBL, Sony और boAt जैसे बड़े ब्रैंड्स के दमदार साउंड और एक्स्ट्रा बास वाले स्पीकर्स बेहद कम कीमत पर उपलब्ध हैं, जिससे आप बेहद सस्ते में अपने घर को डिस्को बना सकते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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अगर आप म्यूजिक के दीवाने हैं, तो साल की सबसे बड़ी डील लाइव हो चुकी है। इस बार की Amazon Prime Day Sale में Party Speakers पर पूरे 65% तक का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। दमदार साउंड से घर को डिस्को बनाने का यह सबसे सही मौका है।

Amazon Prime Day Sale Party Speakers पर मिल रहा है पूरे 65% तक का ऑफ, घर को बनाएं डिस्को

अपने अपग्रेड में देरी न करें

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Sony और JBL जैसे टॉप ब्रैंड्स आधी से कम कीमत पर

इस सेल में JBL, Sony, boAt और Philips जैसे दिग्गज ब्रैंड्स के प्रीमियम पार्टी स्पीकर्स पर पैसों की भारी बचत हो रही है। इन स्पीकर्स में आपको एक्स्ट्रा बास, शानदार RGB लाइट्स और कराओके माइक जैसे फीचर्स मिलेंगे, जो आपकी हर पार्टी में जान फूंक देंगे।

बैंक ऑफर्स के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा बचत

सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं, अगर आप चुनिंदा बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको 10% का इंस्टेंट एडिशनल डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी मिलेगी।

यदि आप अपने सफर के लिए या रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक छोटा, हल्का और दमदार साउंड वाला ब्लूटूथ स्पीकर ढूंढ रहे हैं, तो JBL Go Essential आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अमेजन प्राइम डे सेल में यह स्पीकर 40% के भारी डिस्काउंट के साथ सिर्फ 1,799 रुपये में मिल रहा है (इसकी असली कीमत 2,999 रुपये है)। आकर्षक लाल रंग और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन वाला यह स्पीकर JBL की सिग्नेचर Original Pro Sound और रिच बास के साथ आता है।

Specifications

माइक
उपलब्ध नहीं
बैटरी लाइफ
5 घंटे तक का प्लेबैक टाइम
वॉटरप्रूफ रेटिंग
IPX7
अधिकतम आउटपुट
31 Watts

क्यों खरीदें

...

दमदार साउंड और रिच बास

...

अल्ट्रा-पोर्टेबल और लाइटवेट

...

Type-C फास्ट चार्जिंग

...

शानदार बैंक ऑफर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

इन-बिल्ट माइक नहीं

...

कॉलिंग सपोर्ट की कमी

अगर आप घर पर पार्टी करने के शौकीन हैं और एक दमदार, लाउड साउंड वाला स्पीकर खोज रहे हैं, तो Zebronics Party Fyre 90 आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। अमेजन प्राइम डे डील में इस 60W के हैवी पार्टी स्पीकर पर पूरे 62% की भारी छूट मिल रही है।12,999 रुपये की एमआरपी वाला यह स्पीकर इस सेल में सिर्फ 4,999 रुपये में आपका हो सकता है। यह वायरलेस माइक, डिस्को RGB लाइट्स और मोबाइल होल्डर जैसे कमाल के फीचर्स के साथ आता है, जो आपकी होम पार्टी को क्लब जैसा बना देगा।

Specifications

अतिरिक्त फीचर्स
TWS (दो स्पीकर जोड़ने के लिए), RGB लाइट्स, मोबाइल होल्डर
माइक
डिजिटल डिस्प्ले वाला वायरलेस माइक
चार्जिंग टाइप
Type-C पोर्ट

क्यों खरीदें

...

कराओके और वॉइस रिकॉर्डिंग

...

लेटेस्ट ब्लूटूथ v5.4 और मल्टी-कनेक्टिविटी

...

पार्टी RGB लाइट्स

...

TWS फीचर

क्यों खोजें विकल्प

...

सीमित बैटरी लाइफ

...

वॉटरप्रूफ रेटिंग नहीं

अगर आप एक प्रीमियम ब्रैंड का ऐसा पोर्टेबल स्पीकर चाहते हैं जिसका बास आपके होश उड़ा दे, तो Sony ULT Field 1 आपके लिए ही बना है। अमेजन प्राइम डे डील में सोनी के इस धांसू स्पीकर पर पूरे 53% का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। 16,900 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम स्पीकर इस सेल में आधी से भी कम कीमत पर, यानी सिर्फ 7,989 रुपये में मिल रहा है। यह खास ULT Button के साथ आता है जो एक क्लिक में बास को कई गुना बढ़ा देता है।

Specifications

स्ट्रैप
डिटैचेबल मल्टी-वे स्ट्रैप
ऐप सपोर्ट
Sony
कॉलिंग
इन-बिल्ट माइक
प्रोटेक्शन रेटिंग
IP67

क्यों खरीदें

...

मैसिव बास

...

रफ एंड टफ बॉडी

...

12 घंटे की जबर्दस्त बैटरी

...

क्लियर हैंड्स-फ्री कॉलिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

कोई RGB लाइट्स नहीं

...

कीमत कुछ यूज़र्स के लिए थोड़ा ज्यादा

अगर आप एक ऐसा पॉकेट-साइज ब्लूटूथ स्पीकर ढूंढ रहे हैं जो दिखने में बेहद स्टाइलिश हो और आवाज में दमदार, तो JBL Go 3 आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। अमेजन प्राइम डे डील में इस एवरग्रीन और पॉपुलर स्पीकर पर 43% का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। 3,999 रुपये की एमआरपी वाला यह मिनी स्पीकर इस सेल में केवल 2,299 रुपये में मिल रहा है। रग्ड फैब्रिक डिज़ाइन और बेहतरीन ग्रिप के साथ आने वाला यह स्पीकर अपनी धाकड़ JBL Pro Sound के लिए जाना जाता है।

Specifications

चार्जिंग पोर्ट
आधुनिक Type-C पोर्ट
प्रोटेक्शन रेटिंग
IP67
माइक
उपलब्ध नहीं
कनेक्टिविटी
Bluetooth v5.1

क्यों खरीदें

...

अल्टीमेट JBL Pro Sound

...

रफ एंड टफ डिज़ाइन

...

अल्ट्रा-पोर्टेबल ग्रैब-एंड-गो डिज़ाइन

...

बैंक कैशबैक ऑफर

क्यों खोजें विकल्प

...

इन-बिल्ट माइक नहीं

...

सीमित बैटरी बैकअप

यदि आप ऑडियो की दुनिया के किंग और विंटेज लुक के दीवाने हैं, तो Marshall Kilburn II आपके लिए एक अल्टीमेट चॉइस है। अमेजन प्राइम डे डील में मार्शल के इस प्रीमियम और लग्जरी लुक वाले पोर्टेबल स्पीकर पर 38% का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। 31,999 रुपये की एमआरपी वाला यह शानदार Black & Brass एडिशन स्पीकर इस सेल में आपको 19,999 रुपये में मिल रहा है। अपने क्लासिक रॉक-एंड-रोल गिटार एम्पलीफायर जैसे लुक और बेजोड़ मल्टी-डायरेक्शनल साउंड के साथ यह म्यूजिक का एक अलग ही अनुभव देता है।

Specifications

वारंटी
1 साल की वारंटी
डिज़ाइन
सुप्रीम्ली रग्ड, विंटेज गिटार एम्पलीफायर लुक फ्लश माउंटेड कॉर्नर्स के साथ
साउंड टाइप
मल्टी-डायरेक्शनल स्टीरियो साउंड
बैटरी लाइफ
20+ घंटे का जबर्दस्त पोर्टेबल प्लेटाइम

क्यों खरीदें

...

20+ घंटे का मेगा बैटरी बैकअप

...

मल्टी-डायरेक्शनल सराउंड साउंड

...

Bluetooth aptX टेक्नोलॉजी

...

बेहद रग्ड और टिकाऊ

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एनालॉग कंट्रोल नॉब्स

क्यों खोजें विकल्प

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वजन में थोड़ा भारी

Tribit XSound Plus 2 एक दमदार और पोर्टेबल वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है, जो बजट रेंज में बेहतरीन साउंड क्वालिटी देने के लिए जाना जाता है। 30W के पावरफुल आउटपुट और पेटेंटेड XBass टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला यह स्पीकर गहरी बास और क्रिस्टल क्लियर आवाज देता है। IPX7 वॉटरप्रूफ रेटिंग और 24 घंटे के लंबे बैटरी बैकअप के कारण यह घर के अंदर और आउटडोर पार्टियों या यात्रा के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है।

Specifications

बैटरी लाइफ
24 घंटे तक
वॉटरप्रूफ रेटिंग
IPX7
कनेक्टिविटी ऑप्शन
ब्लूटूथ और ऑक्स
साउंड मोड
स्टीरियो और XBass टेक्नोलॉजी

क्यों खरीदें

...

शानदार बैटरी बैकअप

...

वाटरप्रूफ डिजाइन

...

कस्टमाइज्ड EQ सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

फास्ट चार्जिंग की जानकारी नहीं

...

ज्यादा बास पर साउंड डिस्टॉर्शन

pTron Fusion Beats एक बजट-फ्रेंडली, पोर्टेबल पार्टी स्पीकर है जो कम दाम में भारी आवाज और पार्टी वाइब्स देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह स्पीकर 48W के मैक्सिमम आउटपुट और डुअल 4-इंच नियो ड्राइवर्स के साथ आता है, जो कमरे को हिला देने वाली आवाज पैदा कर सकता है। आकर्षक RGB लाइट्स, वायर्ड कराओके माइक सपोर्ट और कई कनेक्टिविटी ऑप्शन्स के साथ आने वाला यह स्पीकर घर के छोटे-मोटे फंक्शन या दोस्तों के साथ गेट-टुगेदर के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है।

Specifications

बैटरी लाइफ
6 घंटे तक
वॉरंटी
1 साल की मैन्युफैक्चरर वॉरंटी
माइक सपोर्ट
6.5mm वायर्ड माइक पोर्ट
कनेक्टिविटी ऑप्शन
ब्लूटूथ, 3.5mm Aux, TF Card, USB-A

क्यों खरीदें

...

दाम के हिसाब से तेज आवाज़

...

मल्टीपल प्लेबैक मोड्स

...

कराओके रेडी

...

फास्ट चार्जिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

कम बैटरी बैकअप

...

कोई वाटरप्रूफ रेटिंग नहीं

Philips TAS4400BK/94 एक अनोखा और स्टाइलिश वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है जो पोर्टेबिलिटी के साथ दमदार आवाज़ का कॉम्बिनेशन पेश करता है। यह स्पीकर 40W के पावरफुल आउटपुट और 52mm के ड्राइवर्स के साथ आता है, जो क्रिस्प हाई और डीप बास जनरेट करता है। इस स्पीकर की सबसे अनोखी खासियत इसका मैग्नेटिकली अटैचेबल डिजाइन है, जो इसे बेहद सुविधाजनक बनाता है। इसके साथ ही इसमें मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस और स्प्लैश-रेसिस्टेंट बॉडी मिलती है, जो इसे घर और बाहर दोनों जगह इस्तेमाल के लिए बढ़िया बनाती है।

Specifications

बैटरी लाइफ
8 घंटे तक
वाटर रेजिस्टेंस
IPX4
कनेक्टिविटी ऑप्शन
Bluetooth, AUX, TF Card, TWS Mode
विशेष फीचर्स
मैग्नेटिकली अटैचेबल डिजाइन, LED इंडिकेटर, USB-C चार्जिंग

क्यों खरीदें

...

यूनिक मैग्नेटिक डिजाइन

...

मल्टीपल इनपुट ऑप्शंस

...

दमदार 40W आउटपुट

...

स्प्लैश रेजिस्टेंस

क्यों खोजें विकल्प

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पुराना ब्लूटूथ वर्जन

...

औसत बैटरी लाइफ

1. साउंड क्वालिटी के लिए सबसे अच्छा अमेज़न स्पीकर कौन सा है?

अमेजन के सभी स्पीकर्स में Amazon Echo Studio को साउंड क्वालिटी के मामले में सबसे बेस्ट माना जाता है।

  • वजह: इसमें Hi-Res (हाई-रेजोल्यूशन) ऑडियो मिलता है। इसमें 5 स्पीकर्स लगे हैं जो अलग-अलग दिशाओं में साउंड फेंकते हैं, जिससे 3D ऑडियो और Dolby Atmos का शानदार एक्सपीरियंस मिलता है।

यह आपके कमरे की बनावट को खुद स्कैन करके उसके हिसाब से अपनी आवाज को एडजस्ट कर लेता है, जिससे बास और म्यूजिक बहुत ही क्रिस्प और दमदार सुनाई देता है।

2. स्पीकर्स के लिए 83% नियम क्या है?

यह ऑडियो एक्सपर्ट जिम स्मिथ द्वारा दिया गया एक प्रसिद्ध नियम है, जो घर में बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस पाने के लिए स्पीकर की सही पोजीशन तय करने में मदद करता है।

इस नियम के अनुसार:

दो स्टीरियो स्पीकर्स के बीच की दूरी (X), आपके बैठने की जगह (सुनने की पोजीशन) से लेकर उन स्पीकर्स के बीच की सीधी दूरी (Y) का 83% होनी चाहिए।

आसान शब्दों में: अगर आप अपने दोनों स्पीकर्स को एक-दूसरे से 8.3 फीट की दूरी पर रखते हैं, तो आपकी बैठने की सीट उन स्पीकर्स के सेंटर पॉइंट से ठीक 10 फीट दूर होनी चाहिए।

फायदा: इस रेशियो (0.83) से संगीत सुनते समय आवाज़ बिखरी हुई या दबी हुई नहीं लगती, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे सिंगर आपके ठीक सामने गा रहा हो।

3. एक अच्छी क्वालिटी का स्पीकर कैसे चुनें?

एक अच्छा स्पीकर खरीदते समय हमेशा इन टेक्निकल और व्यावहारिक बातों पर ध्यान दें:

फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स : यह हर्ट्ज (Hz) में मापा जाता है। एक अच्छे स्पीकर की रेंज 20 Hz से 20,000 Hz (या 20 kHz) होनी चाहिए। जितना कम Hz होगा, बास उतना ही गहरा होगा।

वॉटेज (Wattage/RMS): यह बताता है कि स्पीकर कितना पावरफुल है। केवल Peak Power न देखें, बल्कि RMS Power देखें, जो असली और बिना फटने वाली साफ आवाज़ की क्षमता को दर्शाता है।

ड्राइवर्स का साइज और प्रकार : स्पीकर में जितने बड़े और अलग-अलग ड्राइवर्स (जैसे- तीखी आवाज के लिए Tweeter और बास के लिए Woofer) होंगे, साउंड की क्लैरिटी उतनी ही बेहतरीन होगी।

कनेक्टिविटी: आजकल के हिसाब से स्पीकर में Bluetooth (कम से कम 5.0 या नया), Wi-Fi, और AUX पोर्ट जैसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

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Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

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