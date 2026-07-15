किचन में जगह की कमी है? Amazon पर मौजूद ये छोटे मिक्सर आपके काम को करेंगे आसान
अगर आपके किचन में जगह कम है, तो ये कॉम्पैक्ट मिक्सर आपके लिए बेहतरीन समाधान हैं। ये स्मार्ट और स्पेस-सेविंग अप्लायंसेज कम जगह घेरते हुए भी आपकी कुकिंग को आसान और तेज बनाते हैं। छोटे फ्लैट्स या मॉडर्न किचन के लिए ये मिक्सर एक परफेक्ट चुनाव हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या आपके छोटे किचन में काम करना किसी चुनौती से कम नहीं है? अक्सर मिक्सर-ग्राइंडर और स्टैंड मिक्सर इतने बड़े होते हैं कि वे किचन काउंटर की पूरी जगह घेर लेते हैं। लेकिन अब आपको अपनी कुकिंग और जगह के बीच समझौता करने की जरूरत नहीं है।
जगह बचाएं, काम बनाएं आसान
Amazon पर ऐसे कई बेहतरीन कॉम्पैक्ट मिक्सर मौजूद हैं जो साइज में छोटे होने के बावजूद पावरफुल परफॉरमेंस देते हैं। इन स्पेस-सेविंग अप्लायंसेज को विशेष रूप से छोटे अपार्टमेंट और मॉडर्न किचन को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। चाहे वह हल्का हैंड मिक्सर हो जो आसानी से दराज में फिट हो जाए, या फिर मिनी स्टैंड मिक्सर जो काउंटर पर कम जगह घेरे—ये उपकरण आपकी मेहनत को कम करते हैं और कुकिंग को आसान बनाते हैं।
स्टाइलिश, स्मार्ट और टिकाऊ विकल्प
ये मिक्सर न केवल दिखने में स्टाइलिश हैं, बल्कि इन्हें साफ करना और स्टोर करना भी बेहद आसान है। अगर आप अपने किचन को और अधिक व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, तो ये कॉम्पैक्ट विकल्प एक स्मार्ट निवेश साबित होंगे। ये आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हुए किचन में ज़्यादा जगह बनाने में मदद करेंगे। अब कम जगह में भी आप प्रोफेशनल लेवल की कुकिंग का मज़ा ले सकते हैं। अपने किचन को स्मार्ट बनाएं और इन कॉम्पैक्ट मिक्सर्स के साथ खाना पकाने के अपने अनुभव को पूरी तरह बदलें।
1. NUUK KRUSH Blender Mixer Grinder | 500W Personal Smoothie Blender with 24,500 RPM | 6-Leaf Blade | Compact Mixer Grinder for Gym, Office, Kitchen | BPA-Free 460ml Go Jar™ | Titanium Alloy Build
अगर आप एक ऐसा मिक्सर-ग्राइंडर ढूंढ रहे हैं जो कम जगह घेरे लेकिन काम में बेहद पावरफुल हो, तो NUUK KRUSH एक शानदार चुनाव है। यह कॉम्पैक्ट ब्लेंडर न केवल आपके किचन काउंटर की शोभा बढ़ाता है, बल्कि इसकी तेज रफ्तार और मजबूत मोटर इसे स्मूदी से लेकर चटनी और मसालों को पीसने तक के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन परफॉरमेंस
पोर्टेबल डिज़ाइन
सुरक्षित सामग्री
2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
क्षमता (460ml - 600ml) सीमित
केवल व्यक्तिगत उपयोग
2. ACTIVA Mixer Grinder 4 Jar Easy Mix Nutri 500 Watt 22000 RPM Motor Speed For Smoothies, Chutney & Shakes, Long Lasting Shock Proof Abs Body, Powerful Heavy Duty Motor Grey
यदि आप एक ऐसे मिक्सर-ग्राइंडर की तलाश में हैं जो कम कीमत में ज़्यादा काम दे सके, तो ACTIVA Mixer Grinder एक बेहतरीन विकल्प है। यह 4 जार के साथ आता है, जो इसे वेट और ड्राई ग्राइंडिंग, चटनी बनाने और स्मूदी तैयार करने जैसे कई कामों के लिए एक संपूर्ण 'ऑल-इन-वन' मशीन बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4-जार सेटअप
पारदर्शी जार
टिकाऊ बॉडी
मल्टी-परपज
क्यों खोजें विकल्प
भारी काम के लिए सीमित
छोटे पोर्टेबल ब्लेंडर की तुलना में किचन में थोड़ी अधिक जगह
3. Panasonic Nutriturbo Hand Blender with 5 Jars | Powerful 600W Max Locked Motor | Juicing, Blending & Grinding | Copper Motor & Safety Lock | Multipurpose Kitchen Appliance
यदि आप एक भरोसेमंद ब्रांड से एक ऐसा कॉम्पैक्ट अप्लायंस चाहते हैं जो जूसिंग, ब्लेंडिंग और ग्राइंडिंग तीनों काम आसानी से कर सके, तो Panasonic Nutriturbo एक बेहतरीन विकल्प है। इसका 600W का पावरफुल मोटर और 5 जार का सेट इसे रोजमर्रा के कुकिंग के लिए बेहद उपयोगी बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली मोटर
बड़ा जार सेटअप
ड्युअल कूलिंग टेक्नोलॉजी
कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश
क्यों खोजें विकल्प
अन्य बजट-फ्रेंडली विकल्पों की तुलना में थोड़ा महंगा
बड़े फैमिली-साइज ग्राइंडिंग के लिए नहीं
4. iBELL 600W Nutri Blender – 24,000 RPM High-Speed Mixer Grinder & Juicer with 3 Multipurpose Jars, 3 Smart Modes & Stainless Steel Blades (Silver)
अगर आप एक ऐसा ब्लेंडर खोज रहे हैं जो शक्तिशाली हो और कम कीमत में मिल जाए, तो iBELL Nutri Blender एक बेहतरीन विकल्प है। यह 600W मोटर और 24,000 RPM की गति के साथ आता है, जो इसे क्विक स्मूदी, चटनी और मसालों को पीसने के लिए बहुत प्रभावी बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज़ परफॉरमेंस
बेहतरीन ग्रिप
मल्टी-परपज जार
1+1 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
काम करते समय काफी शोर
बड़े परिवारों की रोज़मर्रा की कुकिंग के लिए यह पर्याप्त नहीं
5. Lifelong Mixer Grinder for Kitchen - 2 Jars 500 Watt - Mixie with Mini Jar for Chutney & Liquidizing Jar used as Wet Grinder & Blender for Milkshake, Smoothie, Puree -Stainless Steel Blades (LLMG93)
यदि आप बहुत कम बजट में एक ऐसा मिक्सर-ग्राइंडर चाहते हैं जो रोज़ाना की रसोई के बुनियादी काम जैसे चटनी बनाना, जूसिंग या स्मूदी तैयार करना आसानी से कर दे, तो Lifelong Mixer Grinder एक बेहतरीन एंट्री-लेवल विकल्प है। यह अपनी सादगी और किफायती कीमत के लिए जाना जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती
कॉम्पैक्ट और हल्का
सुरक्षा फीचर्स
एंटी-स्किड बेस
क्यों खोजें विकल्प
चलते समय काफी शोर
केवल हल्के-फुल्के कामों के लिए
6. NutriPro Juicer Mixer Grinder - Smoothie Maker - 500 Watts (3 Jars & 2 Blades, Silver) - 2 Year Warranty
यदि आप एक ऐसा ब्लेंडर चाहते हैं जिसे हज़ारों लोगों ने पसंद किया है, तो NutriPro एक बेहतरीन विकल्प है। यह Amazon पर सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स में से एक है, जो 500W पावर के साथ आपकी स्मूदी, जूस और चटनी बनाने के काम को बहुत आसान बना देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक लोकप्रिय
पावरफुल मोटर
बेहतरीन डिज़ाइन
पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
सीमित क्षमता
काम करते समय काफी शोर
7. Wipro Elato Divine FMG 214 800 Watt Mixer Grinder with 3 Jars, Heavy Duty 100% Copper Ball Bearing Motor with 5 Year Warranty,Superfast Grinding, Clip Lids - Hands Free use,3 Jars Mixer Grinder, Black
यदि आप एक ऐसा मिक्सर ग्राइंडर चाहते हैं जो भारी काम को आसानी से निपटा सके और लंबे समय तक चले, तो Wipro Elato Divine एक प्रीमियम विकल्प है। इसकी 800W की शक्तिशाली मोटर और 5 साल की वारंटी इसे उन लोगों के लिए बेहतरीन बनाती है जो बार-बार मिक्सर बदलने से बचना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक शक्तिशाली
शानदार वारंटी
हैंड्स-फ्री ऑपरेशन
बॉल बेयरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा बड़ा और भारी
कीमत बजट मिक्सर्स के मुकाबले थोड़ी अधिक
1. छोटा वाला मिक्सर मशीन कितने का आता है?
छोटे मिक्सर (जैसे न्यूट्रि-ब्लेंडर या कॉम्पैक्ट ग्राइंडर) की कीमत आमतौर पर 1,200 रुपये से 3,000 रुपये के बीच शुरू होती है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप कौन सा ब्रांड ले रहे हैं और उसमें कितने जार मिल रहे हैं। जैसे कि Lifelong या NutriPro जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स के छोटे मिक्सर 1,500 रुपये से 2,000 रुपये की रेंज में बेहतरीन विकल्प हैं।
2. घर के लिए कौन सा मिक्सर ग्राइंडर सबसे अच्छा है?
घर के लिए सबसे अच्छा मिक्सर वह है जो आपकी जरूरतों को पूरा करे:
- अगर आप छोटा परिवार हैं या सिर्फ स्मूदी/चटनी के लिए चाहिए: तो NutriPro या iBELL के 500W वाले ब्लेंडर सबसे अच्छे हैं। ये जगह कम लेते हैं और काम बहुत तेज़ करते हैं।
- अगर आप मसाला पीसने और भारी कुकिंग करते हैं: तो Wipro Elato Divine (800W) जैसे पावरफुल मिक्सर लें। इनकी मोटर लंबी चलती है और ये बड़े कामों के लिए बेस्ट हैं।
3. मिक्सी और ग्राइंडर में क्या अंतर है?
- मिक्सर : इसका काम मुख्य रूप से अलग-अलग चीजों को एक साथ मिलाना (Blend करना) है, जैसे स्मूदी, जूस, या लिक्विड बनाना। इसमें ब्लेड थोड़े अलग होते हैं जो लिक्विड को अच्छे से फेंट सकते हैं।
- ग्राइंडर : इसका काम ठोस चीजों को पीसना है। इसमें मजबूत ब्लेड होते हैं जो मसालों, दालों या चावल को बारीक पाउडर या पेस्ट में बदलने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
आजकल आने वाली मिक्सर ग्राइंडर मशीनों में ये दोनों सुविधाएं एक ही मशीन में मिल जाती हैं, इसलिए आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती।
4. मिक्सर में क्या-क्या पीस सकते हैं?
एक अच्छे मिक्सर ग्राइंडर में आप लगभग हर रोज़ाना की चीज पीस सकते हैं:
मसाले: धनिया, मिर्च, हल्दी, जीरा, गरम मसाला (ड्राई ग्राइंडिंग)।
पेस्ट और चटनी: लहसुन-अदरक का पेस्ट, नारियल की चटनी, टमाटर की प्यूरी।
बैटर: इडली, डोसा या वड़ा के लिए दाल-चावल का घोल (वेट ग्राइंडिंग)।
पेय: ताजे फलों के जूस, शेक, स्मूदी और छाछ।
अन्य: ड्राई फ्रूट्स, कॉफी बीन्स, या चीनी को पाउडर बनाना।
सलाह: अगर आप मसालों के लिए मशीन ले रहे हैं, तो हमेशा कॉपर मोटर वाला मिक्सर ही चुनें, क्योंकि यह लंबे समय तक चलता है और गर्म कम होता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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