अमेजन पर पैसा वसूल डील, कनेक्शन पाइप के साथ मिलने वाले बेस्ट 15 लीटर हॉरिजॉन्टल गीजर, जो कम बिजली में देंगे खौलता पानी
जून की भीषण गर्मी और उमस के बीच, कम बिजली में खौलता पानी देने वाले ये 15 लीटर हॉरिजॉन्टल गीजर कनेक्शन पाइप के साथ अमेजन पर भारी छूट पर मिल रहे हैं। मानसून की दस्तक से पहले, कम जगह वाले बाथरूम और मिडिल क्लास परिवारों के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस और बचत का यह सबसे सही मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बदलते मौसम और प्री-मानसून की आंधी-बारिश के बीच, स्मार्ट खरीदारों के लिए आगामी सीजन की तैयारी करने का यह बिल्कुल सही समय है। अमेजन पर इस समय 15 लीटर क्षमता वाले हॉरिजॉन्टल वॉटर हीटर पर अब तक की सबसे 'पैसा वसूल' डील चल रही है। अमेजन के इस बंपर बचत ऑफर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये प्रीमियम गीजर्स मिडिल क्लास परिवारों के लिए बजट में बिल्कुल फिट बैठते हैं, जिससे ग्राहकों को बिना जेब ढीली किए बेहतरीन क्वालिटी मिल जाती है।
कम जगह वाले बाथरूम के लिए परफेक्ट डिजाइन
ये हॉरिजॉन्टल गीजर विशेष रूप से उन आधुनिक घरों के लिए डिजाइन किए गए हैं जहां बाथरूम में स्पेस या छत की ऊंचाई कम होती है। यह दीवार पर आड़े फिट हो जाते हैं, जिससे बाथरूम काफी स्टाइलिश और स्पेशियस नजर आता है।
अत्याधुनिक तकनीक से होगी बिजली की भारी बचत
बेहतर इंसुलेशन तकनीक के कारण ये गीजर बहुत ही कम बिजली की खपत में पानी को तेजी से गर्म करते हैं, जिससे आपके मासिक बजट पर कोई असर नहीं पड़ता। बदलते मौसम की जरूरतों को देखते हुए, बजट रेंज में टिकाऊपन, बेहतरीन परफॉर्मेंस और भारी छूट पाने का यह एक शानदार और सीमित समय का मौका है।
1. Havells Fabia Slim 15L Horizontal Left Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safer to use|Saves electricity|Anti Rust Tank|Incoloy Element|7 Year Tank Warranty| Free Installation & Flexi Pipes
अमेज़न पर इस समय होम अप्लायंसेज पर बेहद आकर्षक ऑफर्स लाइव हैं, और इसी कड़ी में Havells Fabia Slim 15L Horizontal Storage Water Heater पर अब तक की सबसे बड़ी 'पैसा वसूल' डील देखने को मिल रही है। 15,190 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम स्लिम गीजर पूरे 34% के बंपर डिस्काउंट के बाद मात्र 9,990 रुपये में मिल रहा है। इसके साथ कंपनी की तरफ से फ्री ब्रांड ऑथराइज्ड इंस्टॉलेशन और फ्लेक्सी पाइप्स भी दिए जा रहे हैं, जो आपके अतिरिक्त खर्च को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। कम जगह वाले आधुनिक बाथरूम के लिए यह स्लिम हॉरिजॉन्टल गीजर एक परफेक्ट और बजट-फ्रेंडली चॉइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
फ्री इंस्टॉलेशन और पाइप्स
फास्टर हीटिंग
कम जगह के लिए स्लिम डिजाइन
हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
कॉन्फ़िगरेशन लिमिटेशन
सीमित स्टॉक और डिमांड
2. Crompton Versa Horizontal RHS 15L Storage Water Heater (Geyser) with Rust Proof Plastic body and Superior Glassline Coating, Fits under false ceilings, 8 Bar pressure rating and 7yr Tank warranty
अमेज़न पर इस समय होम अप्लायंसेज पर बेहतरीन बचत वाले ऑफर्स मिल रहे हैं, जिसमें Crompton Versa Horizontal RHS 15L Storage Water Heater पर एक आकर्षक डील लाइव है। 12,900 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम हॉरिजॉन्टल गीजर पूरे 36% के बंपर डिस्काउंट के बाद मात्र 8,210 रुपये में उपलब्ध है। यह गीजर विशेष रूप से उन घरों के लिए डिजाइन किया गया है जहाँ बाथरूम में फॉल्स सीलिंग लगी होती है या स्पेस की कमी होती है। कम बजट में प्रीमियम ब्रांड का भरोसा और बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स चाहने वालों के लिए यह एक शानदार विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
फॉल्स सीलिंग के लिए परफेक्ट
खारे पानी के लिए सुरक्षित
3-स्तरीय एडवांस सुरक्षा
फास्ट हीटिंग
क्यों खोजें विकल्प
राइट हैंड साइड कॉन्फ़िगरेशन
मुफ्त पाइप/इंस्टॉलेशन नहीं
थोड़ी ज्यादा बिजली
3. AO Smith HAS-X1-015-LHS Storage 15 Litre Horizontal Water Heater (Geyser) Rust-proof outer Body | Compact Size | Fits under false ceilings | Suitable- High-rise Buildings | BEE Rating 4 Star
अमेज़न पर इस समय होम अप्लायंसेज पर काफी आकर्षक ऑफर्स मिल रहे हैं, जिसमें प्रीमियम वॉटर हीटर ब्रांड AO Smith HAS-X1-015-LHS Storage Water Heater पर एक बेहतरीन डील लाइव है। 12,400 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम हॉरिजॉन्टल गीजर पूरे 23% के डिस्काउंट के बाद मात्र 9,549 रुपये में उपलब्ध है। यह गीजर विशेष रूप से उन आधुनिक घरों और फ्लैट्स के लिए डिजाइन किया गया है जहाँ बाथरूम में फॉल्स सीलिंग लगी होती है या स्पेस की कमी होती है। अपनी दमदार बिल्ड क्वालिटी और खारे पानी को झेलने की बेजोड़ क्षमता के कारण यह मार्केट का एक बेहद लोकप्रिय मॉडल है।
Specifications
क्यों खरीदें
फॉल्स सीलिंग के लिए परफेक्ट
खारे पानी के लिए सर्वोत्तम
ग्लास-कोटेड हीटिंग एलीमेंट
एनर्जी एफिशिएंट 4-स्टार रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
कनेक्शन पाइप साथ नहीं मिलते
लेफ्ट हैंड साइड कॉन्फ़िगरेशन
4. Racold CDR DLX Plus RHS 15L Horizontal Energy Efficient Storage Water Heater(Geyser) with Free Installation & Pipes|Temperature Display & Knob|Fits Under False Ceilings|Titanium Enameled Coating
अमेजन पर इस समय होम अप्लायंसेज पर बेहद आकर्षक डील्स लाइव हैं, जिसमें मशहूर ब्रांड रेकोल्ड के Racold CDR DLX Plus RHS 15L Horizontal Storage Water Heater पर एक धमाकेदार ऑफर मिल रहा है। 14,099 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम हॉरिजॉन्टल गीजर पूरे 36% के तगड़े डिस्काउंट के बाद मात्र 8,999 रुपये में उपलब्ध है। यह गीजर विशेष रूप से उन आधुनिक बाथरूम्स के लिए बनाया गया है जहाँ फॉल्स सीलिंग लगी होती है या वर्टिकल गीजर लगाने की जगह नहीं होती। बेहतरीन तकनीक और बजट-फ्रेंडली कीमत के कारण यह अमेज़न चॉइस का एक बेहद लोकप्रिय मॉडल है।
Specifications
क्यों खरीदें
फॉल्स सीलिंग के लिए परफेक्ट
टिटैनियम प्लस टेक्नोलॉजी
एनर्जी एफिशिएंट 4-स्टार रेटिंग
हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए उपयुक्त
क्यों खोजें विकल्प
राइट हैंड साइड कॉन्फ़िगरेशन
फ्री इंस्टॉलेशन और पाइप की सुविधा केवल म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर उपलब्ध
5. Racold Omnis Slim 15L Horizontal Energy Efficient Storage Water Heater (Geyser) With Free Standard Installation & Pipes |Italian Design| Shower Ready Indicator | Suitable For High Rise Buildings
अमेजन पर इस समय होम अप्लायंसेज पर बेहद शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं, जिसमें रेकोल्ड के सबसे प्रीमियम और मॉडर्न मॉडल Racold Omnis Slim 15L Horizontal Storage Water Heater पर एक बेहतरीन डील लाइव है। 16,549 रुपये की एमआरपी वाला यह सुपर स्लिम और स्मार्ट फीचर्स से लैस गीजर पूरे 36% के बंपर डिस्काउंट के बाद मात्र 10,599 रुपये में उपलब्ध है। यह गीजर अपने शानदार इटैलियन डिजाइन, कॉम्पैक्ट लुक और एडवांस्ड फीचर्स के कारण आधुनिक अर्बन बाथरूम के लिए एक परफेक्ट और लग्जरी चॉइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
फ्री इंस्टॉलेशन और पाइप्स
शॉवर रेडी इंडिकेटर
टिटैनियम प्लस टेक्नोलॉजी
प्रीमियम इटैलियन डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
मैन्युअल टेम्परेचर डिस्प्ले की कमी
मुफ्त पाइप और इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं
1. भारत में सबसे अच्छा 15 लीटर गीजर कौन सा है?
भारत में 15 लीटर क्षमता में कई बेहतरीन गीजर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपने बाथरूम के स्पेस के हिसाब से चुन सकते हैं। वर्तमान में ये मॉडल सबसे बेस्ट माने जाते हैं:
Havells Fabia Slim / Monica: अगर बाथरूम में जगह कम है, तो इसका स्लिम हॉरिजॉन्टल (आड़ा) डिजाइन और 7 साल की टैंक वारंटी इसे बेस्ट बनाती है।
AO Smith HAS-X1 / HSE-SDS: खारे पानी के लिए यह ब्रांड सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें 'ब्लू डायमंड ग्लास-लाइंड' टैंक तकनीक मिलती है।
Racold CDR DLX / Omnis: यह ब्रांड अपनी बेहतरीन टिटैनियम कोटिंग और शानदार बिजली बचत (4-स्टार और 5-स्टार रेटिंग) के लिए जाना जाता है।
Crompton Arno Neo / Versa: कम बजट में टिकाऊपन और रस्ट-प्रूफ बॉडी के लिए यह एक बेहतरीन पैसा-वसूल विकल्प है।
2. 15 लीटर गैस गीजर की कीमत क्या है?
गैस गीजर आमतौर पर इंस्टेंट (तुरंत गर्म पानी देने वाले) होते हैं और इनमें बिजली वाले गीजर की तरह बड़ा 15 लीटर का 'स्टोरेज टैंक' नहीं होता। गैस गीजर की क्षमता का मतलब होता है कि वह 1 मिनट में कितने लीटर गर्म पानी बाहर निकाल सकता है।
भारत में 6 लीटर से लेकर 10 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाले अच्छे गैस गीजर की कीमत 3,500 रुपये से 6,000 रुपये के बीच होती है।
अगर आप बड़े साइज या 15 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाला बड़ा गैस गीजर लेते हैं, तो उसकी कीमत ब्रांड के आधार पर 6,500 रुपये से 9,500 रुपये तक हो सकती है। (Bajaj, V-Guard और Orient इस सेगमेंट में अच्छे ब्रांड्स हैं)।
3. बाथरूम के लिए कौन सा गीजर सबसे अच्छा है?
बाथरूम के लिए सबसे अच्छा गीजर चुनना आपकी जरूरत और बाथरूम के साइज पर निर्भर करता है:
छोटा बाथरूम या फॉल्स सीलिंग : इसके लिए Horizontal गीजर सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यह छत के नीचे आड़ा फिट हो जाता है और जगह घेरता नहीं है।
बड़ा बाथरूम: इसके लिए आप सामान्य Vertical गीजर ले सकते हैं।
छोटा परिवार (2-3 लोग): इनके लिए 10 से 15 लीटर का स्टोरेज गीजर सबसे अच्छा है।
बड़ा परिवार (4 या अधिक लोग): इनके लिए 25 लीटर का स्टोरेज गीजर बेस्ट रहता है।
बहुमंजिला इमारत : आपके गीजर का प्रेशर कम से कम 8 Bar होना चाहिए ताकि वह पानी के भारी दबाव को झेल सके।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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