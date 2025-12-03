धमाकेदार डिस्काउंट का सीजन शुरू, डॉल्बी एटमस साउंडबार पर झन्नाटेदार ऑफर
अगर आप अपने घर में सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहते हैं और वो भी डॉल्बी एटमस के साथ, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे साउंडबार्स के बारे में बता रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Dolby Atmos वाला साउंडबार आपके टीवी देखने के एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पर ले आता है। यह एडवांस ऑडियो तकनीक आवाज को चारों तरफ फैलाकर आपको थिएटर जैसा 3D साउंड देती है। चाहे आप फिल्म देख रहे हों, गेम खेल रहे हों या म्यूजिक सुन रहे हों, Dolby Atmos हर सीन को ज्यादा दमदार और रियल महसूस कराता है। साउंडबार का स्लिम डिजाइन किसी भी कमरे में आसानी से फिट हो जाता है और बिना ज्यादा वायरिंग के क्लीन सेटअप देता है। अगर आप घर में प्रीमियम ऑडियो क्वालिटी चाहते हैं, तो Dolby Atmos साउंडबार एक शानदार विकल्प है।
1. GOVO GOSURROUND 975 | 4.1 (2.1.2) Channel, 400W Soundbar with True Dolby Atmos®, 6.5" subwoofer, Opt, AUX, USB & Bluetooth, 3 Equalizer Modes, Stylish Remote & LED Display (Platinum Black)
इसकी कीमत 29,999 रुपये है। इसे 75% डिस्काउंट के साथ 7,519 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल 4.1 (2.1.2) चैनल साउंडबार है, जो 400W की दमदार ऑडियो आउटपुट के साथ आपके होम एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पर ले जाता है। यह ट्रू डॉल्बी एटमस सपोर्ट करता है, जिससे आपको थिएटर जैसी साउंड क्वालिटी मिलती है। इसमें 6.5” का सबवूफर दिया गया है। यह ऑप्टिकल, AUX, USB, ब्लूटूथ जैसे मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन्स के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
True Dolby Atmos® के साथ प्रीमियम साउंड
400W आउटपुट और पावरफुल बास
कई कनेक्टिविटी विकल्प
LED डिस्प्ले और आसान रिमोट कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
दीवार पर लगाने पर थोड़ा ज्यादा स्पेस
Dolby Atmos एक्सपीरियंस कमरे के साइज पर निर्भर
2. JBL Cinema SB190 Deep Bass, Dolby Atmos Soundbar
इसकी कीमत 29,999 रुपये है। इसे 50% डिस्काउंट के साथ 14,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक 380W पावरफुल 2.1 चैनल साउंडबार है, जो Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आपके होम थिएटर एक्सपीरियंस को बेहद शानदार बनाता है। इसका वायरलेस सबवूफर एक्स्ट्रा डीप बास देता है, जिससे मूवी, म्यूजिक और गेमिंग का मजा कई गुना बढ़ जाता है। इसमें Voice Clarity मोड दिया गया है, जो डायलॉग को साफ और क्रिस्प बनाता है। इसमें एचडीएमआई ईआर्क, ब्लूटूथ और ऑप्टिकल कनेक्टिविटी इसे हर टीवी और डिवाइस के साथ आसानी से कम्पैटिबल बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Dolby Atmos के साथ बेहतरीन सिनेमा-जैसा एक्सपीरियंस
पावरफुल वायरलेस सबवूफर से डीप बास
Voice Clarity मोड से साफ डायलॉग
HDMI eARC सहित मल्टीपल कनेक्टिविटी
इंस्टॉल और इस्तेमाल करने में आसान
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों में बास थोड़ा कम
डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस साउंडबार की पोजिशनिंग पर निर्भर
3. boAt Aavante Prime 5.1 5000DA (2025 Launch), Dolby Atmos, 500W, 5.1CH w/Wired Subwoofer & Wired Satellites, Multi Compatibility, Bluetooth Sound bar, Home Theatre Soundbar Speaker(Premium Black)
इसकी कीमत 37,990 रुपये है। इसे 66% डिस्काउंट के साथ 12,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल 500W Dolby Atmos साउंडबार है, जो 5.1 चैनल सिस्टम के साथ आपको थियेटर जैसा सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देता है। इसमें वायर्ड सबवूफर और वायर्ड सैटेलाइट स्पीकर्स शामिल हैं, जो हर डायरेक्शन से साफ, डीप और इमर्सिव ऑडियो देता है। ब्लूटूथ, AUX, USB, ऑप्टिकल और एचडीएमआई आर्क जैसी मल्टी-कम्पेटिबिलिटी इसे हर टीवी और डिवाइस के साथ आसानी से कनेक्ट करने में मदद करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
5.1 चैनल के साथ सराउंड साउंड एक्सपीरियंस
Dolby Atmos सपोर्ट से शानदार 3D ऑडियो
500W आउटपुट से पावरफुल और क्रिस्प साउंड
मल्टीपल कनेक्टिविटी विकल्प उपलब्ध
गेमिंग और मूवी दोनों के लिए बेहतरीन
क्यों खोजें विकल्प
वायर्ड सबवूफर और सैटेलाइट्स से केबल मैनेजमेंट मुश्किल
छोटे कमरों में इसकी फुल पावर का इस्तेमाल कम
4. ZEBRONICS Juke BAR 9900 Soundbar, 725 Watts, DTS X, Dolby Atmos, 5.2.4 CH, 2X Wireless (Subwoofer & Satellites), BT v5.3 | HDMI eARC | Optical in | AUX | USB, RGB LED, Wireless UHF Mic, Deep Bass
इसकी कीमत 72% डिस्काउंट के साथ 23,999 रुपये हो जाती है। यह एक प्रीमियम 725W साउंडबार है, जो DTS:X और डॉल्बी एटमस सपोर्ट के साथ आपको सिनेमा जैसा 3D सराउंड साउंड देता है। इसका 5.2.4 चैनल सिस्टम दो वायरलेस सबवूफर और वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर्स के साथ आता है, जिससे डीप बास और क्रिस्टल-क्लियर ऑडियो मिलता है। ब्लूटूथ 5.3, एचडीएमआई ईआर्क, ऑप्टिकल, AUX और USB जैसे कनेक्टिविटी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5.2.4 चैनल के साथ अल्ट्रा-इमर्सिव सराउंड साउंड
दो सबवूफर के कारण एक्स्ट्रा डीप बास
DTS:X + Dolby Atmos सपोर्ट
वायरलेस सैटेलाइट और सबवूफर से आसान सेटअप
पार्टी/कराओके के लिए UHF माइक्रोफोन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ा ज्यादा
बड़े रूम के लिए ज्यादा सही
5. TCL TS8111 2.1 CH Dolby Atmos Sound bar with Dual Built-in Subwoofers, Supporting Bluetooth, HDMI(ARC), Coaxial Input, AUX, USB & Remote Control (Black)
इसकी कीमत 23,990 रुपये है। इसे 42% डिस्काउंट के साथ 13,989 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें डुअल बिल्ट-इन सबवूफर्स दिए गए हैं, जिससे डीप और पंची बास मिलता है बिना अलग सबवूफर की जरूरत के। यह ब्लूटूथ, एचडीएमआई एआरसी, कोएक्सियल, ऑक्स और यूएसबी जैसे मल्टीपल कनेक्टिविटी विकल्पों के साथ आता है, जिससे टीवी, मोबाइल या अन्य डिवाइस से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। कॉम्पैक्ट ब्लैक डिजाइन और रिमोट कंट्रोल इसे और भी यूज़र-फ्रेंडली बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Dolby Atmos सपोर्ट के साथ इमर्सिव साउंड
बिल्ट-इन सबवूफर से स्पेस
मल्टीपल कनेक्टिविटी विकल्प
सेटअप में आसान और साफ आउटपुट
क्यों खोजें विकल्प
2.1 चैनल होने के कारण सराउंड इफेक्ट लिमिटेड
अलग सबवूफर जितना डीप बास नहीं मिलता
6. LG S70TY 400W 3.1.1 Channel Dolby Atmos
इसकी कीमत 34,990 रुपये है। इसे आपके होम एंटरटेनमेंट को प्रीमियम और थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सेंटर-अप-फायरिंग स्पीकर डायलॉग को बेहद साफ और डायरेक्शनल बनाता है, जिससे हर सीन और भी रियल महसूस होता है। LG TV के साथ इसका Wow Orchestra फीचर ऑडियो को और ज्यादा बैलेंस्ड बनाता है। इसमें कई कनेक्टिविटी ऑप्शन्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Dolby Atmos के साथ रियल और इमर्सिव साउंड
डायलॉग बहुत साफ और क्रिस्टल क्लियर
LG TV के साथ Wow Orchestra शानदार एक्सपीरियंस
मल्टीपल कनेक्टिविटी विकल्प
प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और आकर्षक डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
सबवूफर वायरलेस नहीं
Dolby Atmos का पूरा एक्सपीरियंस तभी मिलेगा जब रूम सेटअप सही हो
कीमत थोड़ी ज्यादा
7. Creative Stage 360 2.1 240W Soundbar with Dolby Atmos and Subwoofer for TV/Computers/Ultrawide Monitors, Surround Sound with HDMI ARC/2.0, Bluetooth, Optical Input, and IR Remote
इसकी कीमत 10,999 रुपये है। यह एक 240W की पावरफुल 2.1 चैनल डॉल्बी एटमस साउंडबार है, जो आपके टीवी, कंप्यूटर या अल्ट्रावाइड मॉनिटर के लिए बेहतरीन सराउंड साउंड देती है। इसका सबवूफर डीप बास देता है, जिससे फिल्में, गेम और म्यूजिक ज्यादा इमर्सिव लगते हैं। यह एचडीएमआई आर्क, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल और यूएसबी जैसी कनेक्टिविटी इसे बेहद आसान बनाती है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन कम जगह में फिट हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Dolby Atmos के साथ बेहतरीन सराउंड साउंड
डीप बास के लिए पावरफुल सबवूफर
मल्टीपल कनेक्टिविटी विकल्प
कॉम्पैक्ट और सभी सेटअप में फिट होने वाला डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
वॉल्यूम हाई होने पर हल्का डिस्टॉर्शन
HDMI eARC सपोर्ट नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।