धमाकेदार डिस्काउंट का सीजन शुरू, डॉल्बी एटमस साउंडबार पर झन्नाटेदार ऑफर

संक्षेप: अगर आप अपने घर में सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहते हैं और वो भी डॉल्बी एटमस के साथ, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे साउंडबार्स के बारे में बता रहे हैं।

Wed, 3 Dec 2025 05:31 PM

Dolby Atmos वाला साउंडबार आपके टीवी देखने के एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पर ले आता है। यह एडवांस ऑडियो तकनीक आवाज को चारों तरफ फैलाकर आपको थिएटर जैसा 3D साउंड देती है। चाहे आप फिल्म देख रहे हों, गेम खेल रहे हों या म्यूजिक सुन रहे हों, Dolby Atmos हर सीन को ज्यादा दमदार और रियल महसूस कराता है। साउंडबार का स्लिम डिजाइन किसी भी कमरे में आसानी से फिट हो जाता है और बिना ज्यादा वायरिंग के क्लीन सेटअप देता है। अगर आप घर में प्रीमियम ऑडियो क्वालिटी चाहते हैं, तो Dolby Atmos साउंडबार एक शानदार विकल्प है।

इसकी कीमत 29,999 रुपये है। इसे 75% डिस्काउंट के साथ 7,519 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल 4.1 (2.1.2) चैनल साउंडबार है, जो 400W की दमदार ऑडियो आउटपुट के साथ आपके होम एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पर ले जाता है। यह ट्रू डॉल्बी एटमस सपोर्ट करता है, जिससे आपको थिएटर जैसी साउंड क्वालिटी मिलती है। इसमें 6.5” का सबवूफर दिया गया है। यह ऑप्टिकल, AUX, USB, ब्लूटूथ जैसे मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन्स के साथ आता है।

Specifications चैनल कॉन्फिगरेशन 4.1 (2.1.2) ऑडियो आउटपुट 400W टेक्नोलॉजी True Dolby Atmos® सबवूफर 6.5 इंच कनेक्टिविटी ऑप्टिकल, AUX, USB, ब्लूटूथ EQ मोड 3 प्रीसेट मोड डिस्प्ले LED डिस्प्ले रिमोट स्टाइलिश मल्टीफंक्शन रिमोट क्यों खरीदें True Dolby Atmos® के साथ प्रीमियम साउंड 400W आउटपुट और पावरफुल बास कई कनेक्टिविटी विकल्प LED डिस्प्ले और आसान रिमोट कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प दीवार पर लगाने पर थोड़ा ज्यादा स्पेस Dolby Atmos एक्सपीरियंस कमरे के साइज पर निर्भर

इसकी कीमत 29,999 रुपये है। इसे 50% डिस्काउंट के साथ 14,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक 380W पावरफुल 2.1 चैनल साउंडबार है, जो Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आपके होम थिएटर एक्सपीरियंस को बेहद शानदार बनाता है। इसका वायरलेस सबवूफर एक्स्ट्रा डीप बास देता है, जिससे मूवी, म्यूजिक और गेमिंग का मजा कई गुना बढ़ जाता है। इसमें Voice Clarity मोड दिया गया है, जो डायलॉग को साफ और क्रिस्प बनाता है। इसमें एचडीएमआई ईआर्क, ब्लूटूथ और ऑप्टिकल कनेक्टिविटी इसे हर टीवी और डिवाइस के साथ आसानी से कम्पैटिबल बनाते हैं।

Specifications ऑडियो आउटपुट 380W चैनल 2.1 चैनल टेक्नोलॉजी Dolby Atmos सबवूफर वायरलेस, एक्स्ट्रा डीप बास मोड Voice Clarity मोड कनेक्टिविटी HDMI eARC, Bluetooth, Optical क्यों खरीदें Dolby Atmos के साथ बेहतरीन सिनेमा-जैसा एक्सपीरियंस पावरफुल वायरलेस सबवूफर से डीप बास Voice Clarity मोड से साफ डायलॉग HDMI eARC सहित मल्टीपल कनेक्टिविटी इंस्टॉल और इस्तेमाल करने में आसान क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों में बास थोड़ा कम डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस साउंडबार की पोजिशनिंग पर निर्भर

इसकी कीमत 37,990 रुपये है। इसे 66% डिस्काउंट के साथ 12,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल 500W Dolby Atmos साउंडबार है, जो 5.1 चैनल सिस्टम के साथ आपको थियेटर जैसा सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देता है। इसमें वायर्ड सबवूफर और वायर्ड सैटेलाइट स्पीकर्स शामिल हैं, जो हर डायरेक्शन से साफ, डीप और इमर्सिव ऑडियो देता है। ब्लूटूथ, AUX, USB, ऑप्टिकल और एचडीएमआई आर्क जैसी मल्टी-कम्पेटिबिलिटी इसे हर टीवी और डिवाइस के साथ आसानी से कनेक्ट करने में मदद करती है।

Specifications आउटपुट पावर 500W चैनल 5.1 चैनल सराउंड टेक्नोलॉजी Dolby Atmos सबवूफर वायर्ड, डीप बास सैटेलाइट स्पीकर वायर्ड, मल्टी-डायरेक्शनल ऑडियो कनेक्टिविटी Bluetooth, AUX, USB, Optical, HDMI ARC क्यों खरीदें 5.1 चैनल के साथ सराउंड साउंड एक्सपीरियंस Dolby Atmos सपोर्ट से शानदार 3D ऑडियो 500W आउटपुट से पावरफुल और क्रिस्प साउंड मल्टीपल कनेक्टिविटी विकल्प उपलब्ध गेमिंग और मूवी दोनों के लिए बेहतरीन क्यों खोजें विकल्प वायर्ड सबवूफर और सैटेलाइट्स से केबल मैनेजमेंट मुश्किल छोटे कमरों में इसकी फुल पावर का इस्तेमाल कम

इसकी कीमत 72% डिस्काउंट के साथ 23,999 रुपये हो जाती है। यह एक प्रीमियम 725W साउंडबार है, जो DTS:X और डॉल्बी एटमस सपोर्ट के साथ आपको सिनेमा जैसा 3D सराउंड साउंड देता है। इसका 5.2.4 चैनल सिस्टम दो वायरलेस सबवूफर और वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर्स के साथ आता है, जिससे डीप बास और क्रिस्टल-क्लियर ऑडियो मिलता है। ब्लूटूथ 5.3, एचडीएमआई ईआर्क, ऑप्टिकल, AUX और USB जैसे कनेक्टिविटी के साथ आता है।

Specifications चैनल 5.2.4 चैनल सराउंड ऑडियो टेक्नोलॉजी DTS:X और Dolby Atmos आउटपुट पावर 725W सबवूफर 2× वायरलेस सबवूफर सैटेलाइट्स वायरलेस UHF सैटेलाइट कनेक्टिविटी Bluetooth 5.3, HDMI eARC, Optical, AUX, USB अतिरिक्त फीचर्स RGB LED, वायरलेस UHF माइक, डीप बास क्यों खरीदें 5.2.4 चैनल के साथ अल्ट्रा-इमर्सिव सराउंड साउंड दो सबवूफर के कारण एक्स्ट्रा डीप बास DTS:X + Dolby Atmos सपोर्ट वायरलेस सैटेलाइट और सबवूफर से आसान सेटअप पार्टी/कराओके के लिए UHF माइक्रोफोन क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ा ज्यादा बड़े रूम के लिए ज्यादा सही

इसकी कीमत 23,990 रुपये है। इसे 42% डिस्काउंट के साथ 13,989 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें डुअल बिल्ट-इन सबवूफर्स दिए गए हैं, जिससे डीप और पंची बास मिलता है बिना अलग सबवूफर की जरूरत के। यह ब्लूटूथ, एचडीएमआई एआरसी, कोएक्सियल, ऑक्स और यूएसबी जैसे मल्टीपल कनेक्टिविटी विकल्पों के साथ आता है, जिससे टीवी, मोबाइल या अन्य डिवाइस से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। कॉम्पैक्ट ब्लैक डिजाइन और रिमोट कंट्रोल इसे और भी यूज़र-फ्रेंडली बनाते हैं।

Specifications चैनल 2.1 चैनल टेक्नोलॉजी Dolby Atmos सबवूफर डुअल बिल्ट-इन सबवूफर्स कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, HDMI ARC, कोएक्सियल, AUX, USB कंट्रोल रिमोट कंट्रोल क्यों खरीदें Dolby Atmos सपोर्ट के साथ इमर्सिव साउंड बिल्ट-इन सबवूफर से स्पेस मल्टीपल कनेक्टिविटी विकल्प सेटअप में आसान और साफ आउटपुट क्यों खोजें विकल्प 2.1 चैनल होने के कारण सराउंड इफेक्ट लिमिटेड अलग सबवूफर जितना डीप बास नहीं मिलता

इसकी कीमत 34,990 रुपये है। इसे आपके होम एंटरटेनमेंट को प्रीमियम और थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सेंटर-अप-फायरिंग स्पीकर डायलॉग को बेहद साफ और डायरेक्शनल बनाता है, जिससे हर सीन और भी रियल महसूस होता है। LG TV के साथ इसका Wow Orchestra फीचर ऑडियो को और ज्यादा बैलेंस्ड बनाता है। इसमें कई कनेक्टिविटी ऑप्शन्स दिए गए हैं।

Specifications साउंड आउटपुट 400W पावरफुल और क्लियर साउंड चैनल कॉन्फिगरेशन 3.1.1 चैनल Dolby Atmos सपोर्ट सेंटर अप-फायरिंग स्पीकर डायलॉग की बेहतर क्लैरिटी के लिए कनेक्टिविटी HDMI, USB और Bluetooth सपोर्ट ऑडियो एक्सपीरियंस फिल्मों, म्यूजिक और गेमिंग के लिए परफेक्ट क्यों खरीदें Dolby Atmos के साथ रियल और इमर्सिव साउंड डायलॉग बहुत साफ और क्रिस्टल क्लियर LG TV के साथ Wow Orchestra शानदार एक्सपीरियंस मल्टीपल कनेक्टिविटी विकल्प प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और आकर्षक डिजाइन क्यों खोजें विकल्प सबवूफर वायरलेस नहीं Dolby Atmos का पूरा एक्सपीरियंस तभी मिलेगा जब रूम सेटअप सही हो कीमत थोड़ी ज्यादा

इसकी कीमत 10,999 रुपये है। यह एक 240W की पावरफुल 2.1 चैनल डॉल्बी एटमस साउंडबार है, जो आपके टीवी, कंप्यूटर या अल्ट्रावाइड मॉनिटर के लिए बेहतरीन सराउंड साउंड देती है। इसका सबवूफर डीप बास देता है, जिससे फिल्में, गेम और म्यूजिक ज्यादा इमर्सिव लगते हैं। यह एचडीएमआई आर्क, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल और यूएसबी जैसी कनेक्टिविटी इसे बेहद आसान बनाती है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन कम जगह में फिट हो जाता है।

Specifications साउंड आउटपुट 240W पावरफुल ऑडियो चैनल कॉन्फिगरेशन 2.1 चैनल Dolby Atmos सपोर्ट सबवूफर डीप और पंची बास कनेक्टिविटी एचडीएमआई आर्क, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल और यूएसबी कंट्रोल IR रिमोट के साथ आसान सेटिंग्स कम्पैटिबिलिटी TV, PC, लैपटॉप, अल्ट्रावाइड मॉनिटर्स क्यों खरीदें Dolby Atmos के साथ बेहतरीन सराउंड साउंड डीप बास के लिए पावरफुल सबवूफर मल्टीपल कनेक्टिविटी विकल्प कॉम्पैक्ट और सभी सेटअप में फिट होने वाला डिजाइन क्यों खोजें विकल्प वॉल्यूम हाई होने पर हल्का डिस्टॉर्शन HDMI eARC सपोर्ट नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।