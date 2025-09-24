Amazon का शानदार ऑफर, साउंडबार के घट गए कीमत, घर को बना दें सिनेमाहाल
अमेजन ने साउंडबार की कीमत में कटौती कर दी हैं, जिससे आप घर के लिए कम कीमत में साउंडबार खरीद सकते हैं...
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 में साउंडबार की कीमत में बड़ी कटौती कर दी गई है। सेल में साउंडबार पर 70 फीसद तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऐसे में अगर आप अपने घर के लिए स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं, तो आप उसे सस्ते में साउंडबार खरीद सकते हैं, जो आपके घर को सिनेमाहाल जैसा साउंड एक्सपीरिएंस देगा। इसमें न सिर्फ शानदार साउंड एक्सपीरिएंस मिलता है, बल्कि लुक्स में भी शानदार दिखता है, तो चलिए देखते हैं ऐसे कुछ शानदार साउंड एक्सपीरिएंस के बारे में...
1. boAt Aavante 5.2.4 Prime 6250DA (2025 Launch), Dolby Atmos, 625W, 5.2.4CH(Dual Subwoofers & Wireless Satellites),Multi Connectivity, Bluetooth Sound bar, Home Theatre Soundbar Speaker (Premium Black)
इस साउडबार पर 75% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसे अमेजन से 18,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा एसबीआई बैंक ऑफर और अन्य बैंक ऑफर्स से 1,000 से लेकर 2,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल सकता है। यह साउंडबार 625W की पावरफुल आउटपुट, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट और वायरलेस सेटअप के साथ एक शानदार सिनेमैटिक ऑडियो एक्सपीरियंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार और रूम-फिलिंग साउंड के लिए
थिएटर जैसा मल्टी-डायमेंशनल साउंड एक्सपीरियंस
आसान और कंफर्टेबल कंट्रोलिंग के लिए
एलिगेंट और मिनिमलिस्टिक लुक
क्यों खोजें विकल्प
वायर्ड सबवुफर
कोई बैटरी बैकअप नहीं
पोर्टेबल नहीं
2. JBL Newly Launched Cinema SB560, Dolby Audio Soundbar with Wireless Subwoofer for Extra Deep Bass, 3.1 Channel, Center Channel for Superior Voice Clarity, HDMI eARC, Bluetooth Connectivity (250W)
इस साउंडबार की कीमत 19,999 रुपये है, जिसे अमेजन पर 30% डिस्काउंट के साथ 13,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह साउंडबार दमदार 250W आउटपुट, वायरलेस सबवूफर और Dolby Audio सपोर्ट के साथ आता है, जो मूवी देखने और म्यूजिक सुनने का शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
JBL की सिग्नेचर पावरफुल साउंड क्वालिटी
सिनेमा जैसी ऑडियो क्वालिटी के लिए
वॉयस क्लैरिटी में जबरदस्त सुधार
डीप बास के लिए और क्लटर-फ्री सेटअप
मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी से वायरलेस प्लेबैक
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 3.1 चैनल
Dolby Atmos नहीं
कोई स्मार्ट फीचर नहीं
3. ZEBRONICS Juke bar 9550 pro 5.2 Soundbar (625 Watts), Dolby Audio, Dual Wireless Subwoofer & Wired Satellite, BT v5.3, HDMI ARC, Optical, Powerful Bass, RGB LED Lights, Wall Mountable, Silver
साउंडबर की कीमत 64,999 रुपये है, जिसे अमेजन से 78% की छूट के साथ 13,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। 625W पावर, ड्यूल वायरलेस सबवूफर और RGB लाइट्स के साथ यह साउंडबार एक दमदार होम थिएटर एक्सपीरिएंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद पावरफुल ऑडियो आउटपुट
दमदार सराउंड साउंड एक्सपीरियंस
थिएटर जैसा ऑडियो क्वालिटी और क्लैरिटी
गेमिंग/पार्टी मूड में शानदार लुक और वाइब
क्यों खोजें विकल्प
वाई-फाई फीचर्स नहीं
थोड़ा बल्की डिजाइन
Dolby Atmos नहीं
4. Sony HT-S20R Real 5.1ch Dolby Digital Soundbar for TV with subwoofer and Compact Rear Speakers, 5.1ch Home Theatre System (400W,Bluetooth & USB Connectivity, HDMI & Optical connectivity)
सोनी के इस साउंड स्पीकर की कीमत 19,990 रुपये है, जिसे अमेजन पर 30% डिस्काउंट के साथ 13,989 रुपये में खरीदा जा सकता है। Sony ब्रांड की क्वालिटी, रियल 5.1 चैनल सराउंड साउंड और 400W आउटपुट के साथ यह एक जबरदस्त होम थिएटर एक्सपीरियंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सिनेमेटिक एक्सपीरियंस
दमदार और क्लियर साउंड
गेमिंग और म्यूजिक के लिए परफेक्ट
बिना वायर के म्यूजिक स्ट्रीमिंग और डायरेक्ट प्लेबैक
क्यों खोजें विकल्प
ऐप सपोर्ट नहीं
डायलॉग क्लैरिटी पर थोड़ा असर
लिमिटेड ऑडियो कस्टमाइजेशन
वायरलेस नहीं
5. LG S40T 300W 2.1 Channel Dolby Digital, DTS Digital Surround, AI Sound Pro, Wow Interface Soundbar with HDMI, USB & Bluetooth Connectivity (Black)
इस साउंडबार को अमेजन से 56% डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। इसे डिस्काउंट ऑफर के साथ 11,000 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह साउंडबार डॉल्बी ऑडियो, एआई साउंड प्रो और LG के Wow Interface जैसी फीचर्स के साथ यह एक प्रीमियम साउंड एक्सपीरियंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार बास और क्लियर साउंड के लिए
मूवी और म्यूजिक के लिए थिएटर जैसा एक्सपीरियंस
एआई साउंड प्रो
मल्टीपल कनेक्टिविटी
कॉम्पैक्ट साइज
क्यों खोजें विकल्प
रियर सैटेलाइट स्पीकर्स नहीं
असली 5.1 सराउंड नहीं
कस्टम EQ ऑप्शन लिमिटेड
Wi-Fi नहीं
6. GOVO GOSURROUND 900 | 200W Soundbar | 2.1 Channel Home Theatre | Deep Bass from 6.5” Subwoofer | BT v5.3, HDMI, AUX, USB Connectivity | 4 EQ Modes | Sleek Remote & LED Lights+Display (Platinum Black)
इस साउंडबार की कीमत 17,999 रुपये है, जिसे अमेजन पर 73% भारी छूट के साथ सिर्फ 4,799 रुपये में खरीदा जा सकता है। साथ ही बैंक ऑफर और कैशबैक के बाद इफेक्टिव प्राइस करीब 4,500 रुपये रह जाती है। इस प्राइस में यह साउंडबार शानदार बास, मल्टी-कनेक्टिविटी और प्रीमियम डिजाइन के साथ एक बेहतरीन बजट होम थिएटर ऑप्शन है।
Specifications
क्यों खरीदें
200W पावर आउटपुट
डीप और रिच बास एक्सपीरियंस
हर मूड के लिए साउंड कस्टमाइजेशन
सभी जरूरी पोर्ट्स के साथ कम्पैटिबल
प्रीमियम लुक और विजिबल स्टेटस
क्यों खोजें विकल्प
Dolby या DTS सपोर्ट नहीं
वॉयस असिस्टेंट इंटीग्रेशन नहीं
Wi-Fi कनेक्टिविटी नहीं
2.1 चैनल लिमिटेड सराउंड
7. Mivi Fort H120 Soundbar - 120W Home Theatre Sound Bar, 2.1 Channel, 2 in-Built Speakers and 1 External Subwoofer, Multiple EQ & Input Modes, Made in India Sound bar for TV
अमेजन से 83% छूट के साथ मात्र 3,299 रुपये में साउंडबार को खरीदा जा सकता है। साथ ही, बैंक ऑफर और कैशबैक के बाद इसकी इफेक्टिव प्राइस लगभग 3,000 रुपये तक आ सकती है। यह साउंडबार बजट रेंज में शानदार बिल्ड क्वालिटी, मल्टीपल EQ मोड्स और बेहतरीन साउंड आउटपुट के साथ एक वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
120W साउंड आउटपुट
2.1 चैनल सेटअप
मल्टी EQ मोड्स
Bluetooth v5.3 सपोर्ट
मल्टीपल इनपुट मोड्स
क्यों खोजें विकल्प
सबवूफर वायर्ड
Dolby Audio सपोर्ट नहीं
Wi-Fi या वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।