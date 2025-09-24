Amazon का शानदार ऑफर, साउंडबार के घट गए कीमत, घर को बना दें सिनेमाहाल Soundbar Speakers price drop 70 percent Off Or More Amazon Great Indian Fesitval Sale, Gadgets Hindi News - Hindustan
Amazon का शानदार ऑफर, साउंडबार के घट गए कीमत, घर को बना दें सिनेमाहाल

अमेजन ने साउंडबार की कीमत में कटौती कर दी हैं, जिससे आप घर के लिए कम कीमत में साउंडबार खरीद सकते हैं...

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 11:19 AM
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 में साउंडबार की कीमत में बड़ी कटौती कर दी गई है। सेल में साउंडबार पर 70 फीसद तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऐसे में अगर आप अपने घर के लिए स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं, तो आप उसे सस्ते में साउंडबार खरीद सकते हैं, जो आपके घर को सिनेमाहाल जैसा साउंड एक्सपीरिएंस देगा। इसमें न सिर्फ शानदार साउंड एक्सपीरिएंस मिलता है, बल्कि लुक्स में भी शानदार दिखता है, तो चलिए देखते हैं ऐसे कुछ शानदार साउंड एक्सपीरिएंस के बारे में...

इस साउडबार पर 75% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसे अमेजन से 18,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा एसबीआई बैंक ऑफर और अन्य बैंक ऑफर्स से 1,000 से लेकर 2,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल सकता है। यह साउंडबार 625W की पावरफुल आउटपुट, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट और वायरलेस सेटअप के साथ एक शानदार सिनेमैटिक ऑडियो एक्सपीरियंस देता है।

Specifications

आउटपुट पावर
625W RMS
ऑडियो चैनल
5.2.4 Channel
EQ मोड्स
Movie, Music, Sports, News
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

दमदार और रूम-फिलिंग साउंड के लिए

...

थिएटर जैसा मल्टी-डायमेंशनल साउंड एक्सपीरियंस

...

आसान और कंफर्टेबल कंट्रोलिंग के लिए

...

एलिगेंट और मिनिमलिस्टिक लुक

क्यों खोजें विकल्प

...

वायर्ड सबवुफर

...

कोई बैटरी बैकअप नहीं

...

पोर्टेबल नहीं

इस साउंडबार की कीमत 19,999 रुपये है, जिसे अमेजन पर 30% डिस्काउंट के साथ 13,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह साउंडबार दमदार 250W आउटपुट, वायरलेस सबवूफर और Dolby Audio सपोर्ट के साथ आता है, जो मूवी देखने और म्यूजिक सुनने का शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है।

Specifications

आउटपुट पावर
250W RMS
ऑडियो चैनल
3.1 Channel
ऑडियो टेक्नोलॉजी
Dolby Audio, JBL Signature Sound
डिजाइन
कॉम्पैक्ट, प्रीमियम फिनिश, ब्लैक कलर

क्यों खरीदें

...

JBL की सिग्नेचर पावरफुल साउंड क्वालिटी

...

सिनेमा जैसी ऑडियो क्वालिटी के लिए

...

वॉयस क्लैरिटी में जबरदस्त सुधार

...

डीप बास के लिए और क्लटर-फ्री सेटअप

...

मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी से वायरलेस प्लेबैक

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 3.1 चैनल

...

Dolby Atmos नहीं

...

कोई स्मार्ट फीचर नहीं

साउंडबर की कीमत 64,999 रुपये है, जिसे अमेजन से 78% की छूट के साथ 13,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। 625W पावर, ड्यूल वायरलेस सबवूफर और RGB लाइट्स के साथ यह साउंडबार एक दमदार होम थिएटर एक्सपीरिएंस देता है।

Specifications

आउटपुट पावर
625W RMS
ऑडियो चैनल
5.2 चैनल
ऑडियो टेक्नोलॉजी
Dolby Audio
कनेक्टिविटी ऑप्शंस
Bluetooth v5.3, HDMI ARC, Optical, USB, AUX
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

बेहद पावरफुल ऑडियो आउटपुट

...

दमदार सराउंड साउंड एक्सपीरियंस

...

थिएटर जैसा ऑडियो क्वालिटी और क्लैरिटी

...

गेमिंग/पार्टी मूड में शानदार लुक और वाइब

क्यों खोजें विकल्प

...

वाई-फाई फीचर्स नहीं

...

थोड़ा बल्की डिजाइन

...

Dolby Atmos नहीं

सोनी के इस साउंड स्पीकर की कीमत 19,990 रुपये है, जिसे अमेजन पर 30% डिस्काउंट के साथ 13,989 रुपये में खरीदा जा सकता है। Sony ब्रांड की क्वालिटी, रियल 5.1 चैनल सराउंड साउंड और 400W आउटपुट के साथ यह एक जबरदस्त होम थिएटर एक्सपीरियंस देता है।

Specifications

आउटपुट पावर
400W RMS
ऑडियो चैनल
Real 5.1 Channel
कनेक्टिविटी ऑप्शंस
Bluetooth, USB, HDMI ARC, Optical
प्लेबैक मोड
USB Music Playback सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

सिनेमेटिक एक्सपीरियंस

...

दमदार और क्लियर साउंड

...

गेमिंग और म्यूजिक के लिए परफेक्ट

...

बिना वायर के म्यूजिक स्ट्रीमिंग और डायरेक्ट प्लेबैक

क्यों खोजें विकल्प

...

ऐप सपोर्ट नहीं

...

डायलॉग क्लैरिटी पर थोड़ा असर

...

लिमिटेड ऑडियो कस्टमाइजेशन

...

वायरलेस नहीं

इस साउंडबार को अमेजन से 56% डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। इसे डिस्काउंट ऑफर के साथ 11,000 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह साउंडबार डॉल्बी ऑडियो, एआई साउंड प्रो और LG के Wow Interface जैसी फीचर्स के साथ यह एक प्रीमियम साउंड एक्सपीरियंस देता है।

Specifications

आउटपुट पावर
300W RMS
ऑडियो चैनल
2.1 Channel
कनेक्टिविटी ऑप्शंस
Bluetooth, HDMI ARC, USB
WOW इंटरफेस
LG TV से एक ही रिमोट से कंट्रोल सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

दमदार बास और क्लियर साउंड के लिए

...

मूवी और म्यूजिक के लिए थिएटर जैसा एक्सपीरियंस

...

एआई साउंड प्रो

...

मल्टीपल कनेक्टिविटी

...

कॉम्पैक्ट साइज

क्यों खोजें विकल्प

...

रियर सैटेलाइट स्पीकर्स नहीं

...

असली 5.1 सराउंड नहीं

...

कस्टम EQ ऑप्शन लिमिटेड

...

Wi-Fi नहीं

इस साउंडबार की कीमत 17,999 रुपये है, जिसे अमेजन पर 73% भारी छूट के साथ सिर्फ 4,799 रुपये में खरीदा जा सकता है। साथ ही बैंक ऑफर और कैशबैक के बाद इफेक्टिव प्राइस करीब 4,500 रुपये रह जाती है। इस प्राइस में यह साउंडबार शानदार बास, मल्टी-कनेक्टिविटी और प्रीमियम डिजाइन के साथ एक बेहतरीन बजट होम थिएटर ऑप्शन है।

Specifications

आउटपुट पावर
200W
ऑडियो चैनल
2.1 Channel
साउंड टेक्नोलॉजी
DSP Enabled, 3D Sound
डिस्प्ले और लाइट्स
LED डिस्प्ले और डायनैमिक आरबीजी लाइट्स
वारंटी
1 साल ब्रांड वारंटी

क्यों खरीदें

...

200W पावर आउटपुट

...

डीप और रिच बास एक्सपीरियंस

...

हर मूड के लिए साउंड कस्टमाइजेशन

...

सभी जरूरी पोर्ट्स के साथ कम्पैटिबल

...

प्रीमियम लुक और विजिबल स्टेटस

क्यों खोजें विकल्प

...

Dolby या DTS सपोर्ट नहीं

...

वॉयस असिस्टेंट इंटीग्रेशन नहीं

...

Wi-Fi कनेक्टिविटी नहीं

...

2.1 चैनल लिमिटेड सराउंड

अमेजन से 83% छूट के साथ मात्र 3,299 रुपये में साउंडबार को खरीदा जा सकता है। साथ ही, बैंक ऑफर और कैशबैक के बाद इसकी इफेक्टिव प्राइस लगभग 3,000 रुपये तक आ सकती है। यह साउंडबार बजट रेंज में शानदार बिल्ड क्वालिटी, मल्टीपल EQ मोड्स और बेहतरीन साउंड आउटपुट के साथ एक वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट है।

Specifications

आउटपुट पावर
120W RMS
ऑडियो चैनल
2.1 Channel
साउंड प्रोसेसिंग
EQ Modes
वायरलेस कनेक्टिविटी
Bluetooth v5.3
इनपुट ऑप्शंस
HDMI ARC, AUX, Coaxial, USB, RCA
डिजाइन
मेटैलिक ग्रिल + मैट फिनिश

क्यों खरीदें

...

120W साउंड आउटपुट

...

2.1 चैनल सेटअप

...

मल्टी EQ मोड्स

...

Bluetooth v5.3 सपोर्ट

...

मल्टीपल इनपुट मोड्स

क्यों खोजें विकल्प

...

सबवूफर वायर्ड

...

Dolby Audio सपोर्ट नहीं

...

Wi-Fi या वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट नहीं

