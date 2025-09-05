साउंडबार जो घर को बना दें सिनेमाहाल, आज ही लाएं घर, सस्ते में खरीदारी का मौका soundbar for tv dolby atmos sony jbl Sonos sony brand, Gadgets Hindi News - Hindustan
साउंडबार जो घर को बना दें सिनेमाहाल, आज ही लाएं घर, सस्ते में खरीदारी का मौका

सिनेमाहाल जैसा रियलिस्टक साउंड का लुत्फ अब घर पर उठा सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए कुछ बेस्ट टीवी साउंडबार लेकर आए हैं..

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 07:04 PM
प्रोडक्ट्स के सुझाव

आप कितनी भी महंगी टीवी खरीद लें, फिर भी आपको सिनेमाहाल जैसा एक्सपीरिएंस घर पर नहीं मिलता है। इसकी एक वजह टीवी की साउंड को माना जाता है, क्योंकि टीवी चाहें कितनी भी महंगी क्यों न हो, उसमें सिनेमाहाल जैसा साउंड एक्सपीरिएंस नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप प्रीमियम क्वॉलिटी वाले साउंड को खरीदते हैं, तो आपको घर पर ही सिनेमाहाल जैसा साउंड एक्सपीरिएंस मिल सकता है। इसीलिए हम आपके कुछ शानदार टीवी साउंड के ऑप्शन लेकर आएं है, जिसे आप सस्ती कीमत में खरीद सकते हैं...

साउंडबार जो घर को बना दें सिनेमाहाल, आज ही लाएं घर, सस्ते में खरीदारी का मौका
यह प्रीमियम 7.1.2 चैनल साउंडबार है, जो 900W RMS पावर के साथ आता है। इसमें 12 इंच वायरलेस सबवूफर दिया गया है, जो डीप और पावरफुल बास देता है। डॉल्बी एटमास और ZEB अकाउस्टिक ऑडियो टेक्नोलॉजी के साथ यह साउंडबार हर मूवी, म्यूजिक और गेम को सुपर इमर्सिव बना देता है। इसका मॉडर्न वॉल-माउंटेबल डिजाइन और मल्टी-कनेक्टिविटी इसे घर के एंटरटेनमेंट सेटअप के लिए परफेक्ट बनाता है।

Specifications

पावर आउटपुट
900W RMS
सबवूफर साइज
12 इंच, वायरलेस
चैनल
7.1.2 सराउंड साउंड
ड्राइवर्स
9 ड्राइवर्स + बिल्ट-इन सैटेलाइट्स

क्यों खरीदें

...

540W साउंडबार और 360W सबवूफर

...

सिनेमैटिक 3D ऑडियो एक्सपीरियंस

...

मल्टी-डायरेक्शनल रियलिस्टिक साउंड

...

डीप और इमर्सिव बास

...

मल्टी-कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़ा साइज, छोटे कमरों के लिए थोड़ा भारी

...

सिर्फ 1 साल की वारंटी

...

प्रीमियम प्राइस रेंज

यह 2.1.2 चैनल साउंडबार है, जो कि 525W RMS आउटपुट के साथ आता है। इसमें पावरफुल सबवूफर शामिल है। साउंडबार 4K HDR पास-थ्रू और मल्टी-कनेक्टिविटी जैसे ब्लूटूथ, ऑक्स, यूएसबी, ऑप्टिकल इन और एचडीएमआई के साथ आता है। इसकी वॉल-माउंटेबल डिजाइन इसे हर होम थिएटर सेटअप के लिए परफेक्ट बनाते हैं। रिमोट कंट्रोल की सुविधा के साथ आप आसानी से वॉल्यूम, मोड और सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हैं।

Specifications

पावर आउटपुट
525W RMS
चैनल
2.1.2 सराउंड साउंड
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ, ऑक्स, यूएसबी, एचडीएमआई
फीचर्स
डॉल्बी एटमास, 4K HDR पास-थ्रू
माउंटिंग
वाल माउंट

क्यों खरीदें

...

पावरफुल और बैलेंस्ड साउंड

...

2.1.2 चैनल सेटअप

...

बेहतर वीडियो-ऑडियो सिंक

...

मल्टी-कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

साउंड बैलेंस हाई वॉल्यूम पर में इश्यू

...

सिर्फ 1 साल की वारंटी

...

7.1.2 चैनल साउंडबार्स जितना इमर्सिव नहीं

अगर आप कॉम्पैक्ट और दमदार साउंडबार चाहते हैं जो मूवी और म्यूजिक का थिएटर जैसा मजा दे, तो JBL Cinema SB271 आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। यह 2.1 चैनल साउंडबार 220W पावर आउटपुट और वायरलेस सबवूफर के साथ आता है, जो डीप और थंपिंग बास देता है। इसका डॉल्बी डिजिटल ऑडियो और वॉयस क्लैरिटी मोड के साथ यह हर डायलॉग और बीट को साफ और इमर्सिव बना देता है। इसकी एचडीएमआई, आर्क, ऑप्टिकल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसे बेहद आसान और फ्लेक्सिबल बनाती है।

Specifications

पावर आउटपुट
220W RMS
ऑडियो टेक्नोलॉजी
डॉल्बी डिजिटल
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ, एचडीएमआई, आप्टिकल, आर्क
फीचर्स
वाइस क्लैरिटी मोड

क्यों खरीदें

...

220W पावर आउटपुट

...

डीप और पावरफुल बेस

...

थिएटर जैसा साउंड एक्सपीरियंस

...

आसान कनेक्टिविटी

...

फ्री इंस्टॉलेशन और ऑन-साइट रिपेयर

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 220W आउटपुट बड़े हॉल के लिए लिमिटेड

...

Dolby Atmos सपोर्ट नहीं

...

1 साल की वारंटी

इसका डॉल्बी एटमास और और 500W RMS पावर आउटपुट के साथ यह साउंडबार हर बीट और डायलॉग को इमर्सिव बनाता है। इसमें 5.1 चैनल सेटअप में वायर्ड सबवूफर और ड्यूल रियर सैटेलाइट्स टेक्नोलॉजी मिलती है, जो चारों ओर से सराउंड साउंड का मजा देते हैं। यह हर मूड के लिए परफेक्ट साउंडबार है। इसे टीवी से कनेक्ट करके और वाल माउंड करके शानदार म्यूजिक का लुत्फ उठाया जा सकता है।

Specifications

पावर आउटपुट
500W RMS
चैनल
5.1 Channel
सबवूफर
वायर्ड
ऑडियो टेक्नोलॉजी
डॉल्बी एटमास, बोट सिग्नेचर साउंड
कनेक्टिविटी
Bluetooth v5.4, HDMI eARC, USB, AUX, Optical

क्यों खरीदें

...

बड़ा और दमदार आउटपुट

...

EQ Modes

...

सभी सेटिंग्स आसान कंट्रोल में

...

कैबिनेट या वॉल माउंट दोनों में फिट

क्यों खोजें विकल्प

...

वायर मैनेजमेंट की जरूरत

...

Dolby Atmos का पूरा मजा

...

1 साल की वारंटी

यह एक प्रीमियम, स्मार्ट और फ्यूचर-रेडी साउंडबार है, इसका डॉल्बी एटमास सपोर्ट और हाई बेस, क्लियर डायलॉग और पैनोरमिक सराउंड साउंड इसे परफेक्ट साउंडबार बना देता है। इसकी वाई-फाई कनेक्टिविटी इसे केबल-फ्री और क्लीन सेटअप बनाती है। आप इसमें म्यूजिक, रेडियो, पॉडकास्ट और ऑडियोबुक्स स्ट्रीम कर सकते हैं और इसे सोनोस ऐप, टीवी रिमोट या ऐपल एयरप्ले 2 से कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट ट्रूप्ले ट्यूनिंग और आसान सेटअप इसे और भी खास बनाते हैं।

Specifications

ऑडियो टेक्नोलॉजी
डॉल्बी एटमास, सराउंड साउंड
कनेक्टिविटी
वाई-फाई, ऐपल एयरप्ले 2
माउंटिंग
टेबल टॉप माउंट
स्मार्ट फीचर्स
ट्रूप्ले ट्यूनिंग, मल्टी रूम सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

कॉम्पैक्ट और स्लिक डिजाइन

...

Wi-Fi कनेक्टिविटी

...

ऐप और एयरप्ले कनेक्टिविटी

...

स्मार्ट ऑडियो ऑप्टिमाइजेशन

...

मल्टी-रूम और मल्टी-डिवाइस एक्सपेंडेबल

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत काफी ज्यादा

...

Alexa और Google Assistant सपोर्ट नहीं

...

सबवूफर इनबिल्ट नहीं

यह एक प्रीमियम साउंडबार है, जो कि 400W पावर आउटपुट के साथ आता है। इसके साउंडबार, सबवूफर और रियर स्पीकर्स मिलकर आपको असली सिनेमैटिक सराउंड साउंड का मजा देते हैं। डॉल्बी डिजिटल सपोर्ट डायलॉग, बैकग्राउंड और बेस को बैलेंस करके थिएटर जैसा अनुभव देता है। साथ ही मल्टी-कनेक्टिविटी इसे और भी सुविधाजनक बनाती है।

Specifications

पावर आउटपुट
400W RMS
चैनल
साउंडबार, सबवुफर, रियर स्पीकर
ऑडियो टेक्नोलॉजी
डॉल्बी डिजिटल
कनेक्टिविटी
ब्लटूथ, यूएसबी, एचडीएमआई, ऑप्टिकल
फीचर्स
प्ले एंड प्ले यूएसबी, रियर सराउंड साउंड

क्यों खरीदें

...

मूवी/गेमिंग के लिए परफेक्ट

...

दमदार और क्रिस्टल क्लियर ऑडियो

...

थिएटर जैसा रिच और इमर्सिव एक्सपीरियंस

...

आसान स्ट्रीमिंग और सेटअप

क्यों खोजें विकल्प

...

सेटअप में थोड़ा स्पेस चाहिए

...

Dolby Atmos सपोर्ट नहीं

...

सिर्फ 1 साल की वारंटी

यह 1100W RMS आउटपुट और 7.2.4 चैनल सराउंड साउंड है। इसका डॉल्बी एटमास और DTS:X आपके लिविंग रूम को असली सिनेमा हॉल में बदल देता है। इसमें ड्यूल वायरलेस रियर सैटेलाइट्स और ड्यूल-ड्राइवर सबवूफर शामिल हैं जो हर बीट और डायलॉग को और दमदार बना देते हैं। कराओके सपोर्ट और मल्टी-कनेक्टिविटी ऑप्शन्स के साथ यह एंटरटेनमेंट का ऑल-इन-वन पैकेज है।

Specifications

पावर आउटपुट
1100W RMS
ऑडियो टेक्नोलॉजी
डॉल्बी एटमास, डीटीएक्स:एक्स
ड्राइवर्स
10 ड्राइवर्स साउंडबार और ड्यूल 16.51cm सबवूफर
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ v5.3, एचडीएमआई, ऑप्टिकल इन, ऑक्स, यूएसबी
अतिरिक्त फीचर्स
माइक सपोर्ट, वॉल माउंटेबल डिजाइन

क्यों खरीदें

...

बेहद पावरफुल और डायनेमिक साउंड

...

7.2.4 चैनल सराउंड – असली थियेटर जैसा ऑडियो एक्सपीरियंस

...

डीप और थंपिंग बेस

...

वायरलेस रियर सैटेलाइट्स

...

पार्टी और फन के लिए परफेक्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़ा और भारी

...

प्रीमियम प्राइस रेंज

...

इंस्टॉलेशन में थोड़ा समय और स्पेस चाहिए

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

