साउंडबार जो घर को बना दें सिनेमाहाल, आज ही लाएं घर, सस्ते में खरीदारी का मौका
सिनेमाहाल जैसा रियलिस्टक साउंड का लुत्फ अब घर पर उठा सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए कुछ बेस्ट टीवी साउंडबार लेकर आए हैं..
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आप कितनी भी महंगी टीवी खरीद लें, फिर भी आपको सिनेमाहाल जैसा एक्सपीरिएंस घर पर नहीं मिलता है। इसकी एक वजह टीवी की साउंड को माना जाता है, क्योंकि टीवी चाहें कितनी भी महंगी क्यों न हो, उसमें सिनेमाहाल जैसा साउंड एक्सपीरिएंस नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप प्रीमियम क्वॉलिटी वाले साउंड को खरीदते हैं, तो आपको घर पर ही सिनेमाहाल जैसा साउंड एक्सपीरिएंस मिल सकता है। इसीलिए हम आपके कुछ शानदार टीवी साउंड के ऑप्शन लेकर आएं है, जिसे आप सस्ती कीमत में खरीद सकते हैं...
यह प्रीमियम 7.1.2 चैनल साउंडबार है, जो 900W RMS पावर के साथ आता है। इसमें 12 इंच वायरलेस सबवूफर दिया गया है, जो डीप और पावरफुल बास देता है। डॉल्बी एटमास और ZEB अकाउस्टिक ऑडियो टेक्नोलॉजी के साथ यह साउंडबार हर मूवी, म्यूजिक और गेम को सुपर इमर्सिव बना देता है। इसका मॉडर्न वॉल-माउंटेबल डिजाइन और मल्टी-कनेक्टिविटी इसे घर के एंटरटेनमेंट सेटअप के लिए परफेक्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
540W साउंडबार और 360W सबवूफर
सिनेमैटिक 3D ऑडियो एक्सपीरियंस
मल्टी-डायरेक्शनल रियलिस्टिक साउंड
डीप और इमर्सिव बास
मल्टी-कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा साइज, छोटे कमरों के लिए थोड़ा भारी
सिर्फ 1 साल की वारंटी
प्रीमियम प्राइस रेंज
यह 2.1.2 चैनल साउंडबार है, जो कि 525W RMS आउटपुट के साथ आता है। इसमें पावरफुल सबवूफर शामिल है। साउंडबार 4K HDR पास-थ्रू और मल्टी-कनेक्टिविटी जैसे ब्लूटूथ, ऑक्स, यूएसबी, ऑप्टिकल इन और एचडीएमआई के साथ आता है। इसकी वॉल-माउंटेबल डिजाइन इसे हर होम थिएटर सेटअप के लिए परफेक्ट बनाते हैं। रिमोट कंट्रोल की सुविधा के साथ आप आसानी से वॉल्यूम, मोड और सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल और बैलेंस्ड साउंड
2.1.2 चैनल सेटअप
बेहतर वीडियो-ऑडियो सिंक
मल्टी-कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
साउंड बैलेंस हाई वॉल्यूम पर में इश्यू
सिर्फ 1 साल की वारंटी
7.1.2 चैनल साउंडबार्स जितना इमर्सिव नहीं
अगर आप कॉम्पैक्ट और दमदार साउंडबार चाहते हैं जो मूवी और म्यूजिक का थिएटर जैसा मजा दे, तो JBL Cinema SB271 आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। यह 2.1 चैनल साउंडबार 220W पावर आउटपुट और वायरलेस सबवूफर के साथ आता है, जो डीप और थंपिंग बास देता है। इसका डॉल्बी डिजिटल ऑडियो और वॉयस क्लैरिटी मोड के साथ यह हर डायलॉग और बीट को साफ और इमर्सिव बना देता है। इसकी एचडीएमआई, आर्क, ऑप्टिकल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसे बेहद आसान और फ्लेक्सिबल बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
220W पावर आउटपुट
डीप और पावरफुल बेस
थिएटर जैसा साउंड एक्सपीरियंस
आसान कनेक्टिविटी
फ्री इंस्टॉलेशन और ऑन-साइट रिपेयर
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 220W आउटपुट बड़े हॉल के लिए लिमिटेड
Dolby Atmos सपोर्ट नहीं
1 साल की वारंटी
इसका डॉल्बी एटमास और और 500W RMS पावर आउटपुट के साथ यह साउंडबार हर बीट और डायलॉग को इमर्सिव बनाता है। इसमें 5.1 चैनल सेटअप में वायर्ड सबवूफर और ड्यूल रियर सैटेलाइट्स टेक्नोलॉजी मिलती है, जो चारों ओर से सराउंड साउंड का मजा देते हैं। यह हर मूड के लिए परफेक्ट साउंडबार है। इसे टीवी से कनेक्ट करके और वाल माउंड करके शानदार म्यूजिक का लुत्फ उठाया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा और दमदार आउटपुट
EQ Modes
सभी सेटिंग्स आसान कंट्रोल में
कैबिनेट या वॉल माउंट दोनों में फिट
क्यों खोजें विकल्प
वायर मैनेजमेंट की जरूरत
Dolby Atmos का पूरा मजा
1 साल की वारंटी
यह एक प्रीमियम, स्मार्ट और फ्यूचर-रेडी साउंडबार है, इसका डॉल्बी एटमास सपोर्ट और हाई बेस, क्लियर डायलॉग और पैनोरमिक सराउंड साउंड इसे परफेक्ट साउंडबार बना देता है। इसकी वाई-फाई कनेक्टिविटी इसे केबल-फ्री और क्लीन सेटअप बनाती है। आप इसमें म्यूजिक, रेडियो, पॉडकास्ट और ऑडियोबुक्स स्ट्रीम कर सकते हैं और इसे सोनोस ऐप, टीवी रिमोट या ऐपल एयरप्ले 2 से कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट ट्रूप्ले ट्यूनिंग और आसान सेटअप इसे और भी खास बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट और स्लिक डिजाइन
Wi-Fi कनेक्टिविटी
ऐप और एयरप्ले कनेक्टिविटी
स्मार्ट ऑडियो ऑप्टिमाइजेशन
मल्टी-रूम और मल्टी-डिवाइस एक्सपेंडेबल
क्यों खोजें विकल्प
कीमत काफी ज्यादा
Alexa और Google Assistant सपोर्ट नहीं
सबवूफर इनबिल्ट नहीं
यह एक प्रीमियम साउंडबार है, जो कि 400W पावर आउटपुट के साथ आता है। इसके साउंडबार, सबवूफर और रियर स्पीकर्स मिलकर आपको असली सिनेमैटिक सराउंड साउंड का मजा देते हैं। डॉल्बी डिजिटल सपोर्ट डायलॉग, बैकग्राउंड और बेस को बैलेंस करके थिएटर जैसा अनुभव देता है। साथ ही मल्टी-कनेक्टिविटी इसे और भी सुविधाजनक बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
मूवी/गेमिंग के लिए परफेक्ट
दमदार और क्रिस्टल क्लियर ऑडियो
थिएटर जैसा रिच और इमर्सिव एक्सपीरियंस
आसान स्ट्रीमिंग और सेटअप
क्यों खोजें विकल्प
सेटअप में थोड़ा स्पेस चाहिए
Dolby Atmos सपोर्ट नहीं
सिर्फ 1 साल की वारंटी
यह 1100W RMS आउटपुट और 7.2.4 चैनल सराउंड साउंड है। इसका डॉल्बी एटमास और DTS:X आपके लिविंग रूम को असली सिनेमा हॉल में बदल देता है। इसमें ड्यूल वायरलेस रियर सैटेलाइट्स और ड्यूल-ड्राइवर सबवूफर शामिल हैं जो हर बीट और डायलॉग को और दमदार बना देते हैं। कराओके सपोर्ट और मल्टी-कनेक्टिविटी ऑप्शन्स के साथ यह एंटरटेनमेंट का ऑल-इन-वन पैकेज है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद पावरफुल और डायनेमिक साउंड
7.2.4 चैनल सराउंड – असली थियेटर जैसा ऑडियो एक्सपीरियंस
डीप और थंपिंग बेस
वायरलेस रियर सैटेलाइट्स
पार्टी और फन के लिए परफेक्ट
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा और भारी
प्रीमियम प्राइस रेंज
इंस्टॉलेशन में थोड़ा समय और स्पेस चाहिए
