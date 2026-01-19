Amazon Sale: साउंड पर 85% की छूट, फिर कहां ऐसी डील, चूक न जाएं मौका

संक्षेप: Amazon Soundbar Deal: अमेजन साउंडबार पर बंपर ऑफर दे रहा हैं, जहां से आप सबसे कम कीमत में साउंडबार को घर ला सकते हैं। साउंडबार पर 85 फीसद तक की छूट मिल रही है।

Amazon Great Republic Day Sale 2026: इस बार की अमेजन सेल में ऑडियो लवर्स के लिए कमाल का मौका है, जहां से Mivi, Sony, boAt, JBL जैसे टॉप ब्रांड्स के प्रीमियम साउंडबार को 85% तक की जबरदस्त छूट के साथ खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है। सिनेमाई सराउंड साउंड, डीप बेस या Dolby Atmos वाला कोई भी मॉडल को सेल से सबसे कम कीमतों पर खरीदा जा सकता है। यह अमेजन की लिमिटेड पीरियड डील है, जहां पहले आओ पहले पाओ वाला ऑफ मौजूद है। इस से ग्राहक SBI क्रेडिट कार्ड पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI, एक्सचेंज ऑफर और कैशबैक का लुत्फ उठा सकते हैं। boAt के पार्टी स्पीकर से लेकर Sony के हाई-एंड साउंडबार और Mivi के बजट-फ्रेंडली मॉडल तक सभी पर गजब की डील्स उपलब्ध हैं। इन साउंडबार पर बंपर डिस्काउंट होने की वजह से स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है, इसलिए फटाफट अमेजन पर विजिट करें और अपनी पसंद का साउंडबार बुक कर लें।

Mivi साउंड बार पर 85 फीसद तक छूट Mivi ब्रांड पर के Mivi Superbars Nova 789Watt डॉल्बी एटमास होम थियेटर स्पीकर की खरीद पर 85 फीसद तक की छूट दी जा रही है। वैसे इस साउंडबर की MRP 53,999 रुपये है, जिसे सेल में मात्र, 7,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें 5.1 चैलन के साथ ही बड़ा वूफर दिया गया है। साथ ही तीन बिल्ड के साथ 2 सैटेलाइट स्पीकर दिए गए हैं। यह एक मेड इन इंडिया होम थियेटर साउंडबार है। SBI कार्ड पर 1000 रुपये तक डिस्काउंट दिया जा रहा है।

GOVO ब्रांड के होम थियेटर साउंडबार की खरीद पर Republic Day Sale के दौरान 77 फीसद तक की भारी छूट दी जा रही है। इस साउंडबार की MRP 52,999 रुपये है, लेकिन सेल में इसे मात्र 11,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें 5.2 चैनल Dolby Audio के साथ 6.5 इंच का डुअल सबवूफर दिया गया है। साथ ही इसमें वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर्स मिलते हैं, जो दमदार सराउंड साउंड का अनुभव देते हैं। यह साउंडबार Bluetooth 5.3, HDMI, AUX और USB कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। स्टाइलिश डिजाइन और टच की पैनल के साथ आने वाला यह साउंड सिस्टम घर पर थिएटर जैसा मजा देता है।

प्रीमियम ब्रांड के साउंडबार पर 46% की छूट अमेजन सेल में प्रीमियम कैटेगरी के तहत आने वाले साउंडबार और होम थियेटर साउंडबार पर 45 फीसद तक की छूट दी जा रही है। सेल में JBL, Sony, Marshall, Sonos ब्रांड के साउंडबार को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। ऐसे में आप लाखों वाले साउंडबर को कुछ हजार रुपये में खरीद पाएंगे।

Zebronics ब्रांड दे रहा 70 से 80% की छूट Zebronics एक पॉपुलर साउंडबार ब्रांड है। अमेजन सेल में Zebronics अलग-अलग मॉडल पर 80 फीसद तक की छूट दे रहा है। Zeb-Juke BAR 9500WS PRO मॉडल पर सबसे ज्यादा 80 फीसद की छूट मिल रही है। वही Juke BAR 6500, Dolby Soundbar को करीब 67 फीसद छूट औरZEBRONICS Juke BAR 9900 Soundbar पर 70 फीसद तक का डिस्काउंट मिल रहा है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।