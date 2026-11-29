ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर Sony के पॉपुलर ओवर-ईयर ANC हेडफोन्स पर शानदार छूट, बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI का फायदा मिल रहा है।

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आजकल चाहे फ्लाइट और ट्रेन का सफर हो या फिर कैफे और ऑफिस में बैठकर काम करना, आसपास का शोर ध्यान भटकाने के साथ-साथ थकान भी बढ़ाता है। ऐसे में एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) वाले ओवर-ईयर हेडफोन्स सबसे बेहतरीन साथी साबित होते हैं। जब बात प्रीमियम ऑडियो क्वालिटी और दमदार नॉइज कैंसिलेशन की आती है, तो Sony का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है।

sony headphone

अगर आप भी अपने लिए एक नया वायरलेस हेडफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही मौका है। Amazon पर इस समय Sony के बजट से लेकर फ्लैगशिप रेंज तक के ओवर-ईयर ANC हेडफोन्स पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा, चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड्स पर इंस्टेंट छूट और नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी मिल रहा है।

Sony WH-CH530 उन यूजर्स के लिए एक बेहतरीन बजट वायरलेस हेडफोन है जो कम कीमत में भरोसेमंद ब्रांड, हल्का डिजाइन और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं। महज 150 ग्राम वजन और 55 घंटे के प्लेटाइम के साथ यह रोजमर्रा के इस्तेमाल, ऑनलाइन क्लास और ऑफिस कॉलिंग के लिए एक प्रैक्टिकल विकल्प है।

Specifications वजन 150 ग्राम बैटरी लाइफ 55 घंटे तक नॉइज कंट्रोल पैसिव नॉइज कैंसिलेशन + AI कॉल नॉइज रिडक्शन कनेक्टिविटी ब्लूटूथ (Multipoint Connection, Fast Pair, Swift Pair, Auracast) ऑडियो फीचर्स DSEE अपस्केलिंग, 360 Reality Audio, 10-Band EQ क्यों खरीदें सिंगल चार्ज पर 55 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ सिर्फ 150 ग्राम वजन मल्टी-पॉइंट फीचर और AI क्लियर कॉलिंग कस्टमाइजेबल साउंड क्यों खोजें विकल्प ANC की कमी बॉक्स में केबल नहीं

Sony WH-CH720N बजट रेंज में कंपनी का सबसे हल्का ओवर-ईयर एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) हेडफोन है। फ्लैगशिप प्रोसेसर V1, 192 ग्राम के अल्ट्रा-लाइटवेट डिजाइन और 35 से 50 घंटे की दमदार बैटरी लाइफ के साथ यह रोजमर्रा के सफर और ऑफिस मीटिंग्स के लिए एक पैसा-वसूल विकल्प है

Specifications वजन 192 ग्राम बैटरी लाइफ 35 घंटे क्विक चार्जिंग 3 मिनट चार्ज = 1 घंटे तक का प्लेबैक कनेक्टिविटी ब्लूटूथ (Multi-Point Connection) + वायर्ड सपोर्ट वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें बेहद हल्का और आरामदायक लंबी बैटरी और फास्ट चार्जिंग मल्टी-पॉइंट कनेक्टिविटी बेहतरीन नॉइज कैंसिलेशन क्यों खोजें विकल्प फोल्डेबल डिजाइन नहीं कैरी केस की कमी

Sony WH-CH730N कंपनी का नया और अपग्रेडेड ओवर-ईयर नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन है, जो पिछले मॉडल (CH720N) के मुकाबले फोल्डेबल डिजाइन और कहीं ज्यादा लंबी बैटरी लाइफ के साथ आता है। 50 घंटे के ANC प्लेटाइम, AI-पावर्ड क्लियर कॉल्स और गेम EQ फीचर के साथ यह ट्रैवलिंग, ऑफिस और गेमिंग के लिए एक ऑल-राउंडर पैकेज है।

Specifications वजन लगभग 207 ग्राम बैटरी लाइफ 50 घंटे (ANC ऑन के साथ) / 75 घंटे तक (ANC ऑफ के साथ) क्विक चार्जिंग 3 मिनट चार्ज = 90 मिनट का प्लेबैक क्यों खरीदें पूरे 50 घंटे और बिना ANC के 75 घंटे तक की जबरदस्त बैटरी फोल्डेबल और हल्का डिजाइन AI कॉलिंग और लेटेस्ट ब्लूटूथ फीचर्स कस्टमाइजेबल एम्बिएंट साउंड और गेम EQ क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा हार्ड कैरी केस नहीं

Sony ULT Wear (WH-ULT900N) उन म्यूजिक लवर्स के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया ओवर-ईयर हेडफोन है जो दमदार और डीप बेस (Bass) का एक्सपीरियंस चाहते हैं। फ्लैगशिप प्रोसेसर V1, डेडिकेटेड ULT बेस बटन, 50 घंटे तक की बैटरी और प्रीमियम कैरी केस के साथ यह ट्रैवलिंग और एंटरटेनमेंट के लिए एक बेहतरीन डील है।

Specifications प्रोसेसर Sony Integrated Processor V1 + Dual Noise Sensor बैटरी लाइफ 30 घंटे (ANC ऑन के साथ) / 50 घंटे तक (ANC ऑफ के साथ) क्विक चार्जिंग 10 मिनट चार्ज = 5 घंटे तक का प्लेबैक खास ऑडियो फीचर डेडिकेटेड ULT बटन (2 बेस मोड्स के साथ) कॉलिंग और कनेक्टिविटी Beamforming माइक, ब्लूटूथ (Multipoint Connection) वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें जबरदस्त और कस्टमाइजेबल बेस दमदार ANC और सुपर-फास्ट चार्जिंग ट्रैवल-फ्रेंडली डिजाइन और कैरी केस थर्मो-फोमिंग कुश क्यों खोजें विकल्प न्यूट्रल साउंड पसंद करने वालों के लिए नहीं प्लास्टिक बिल्ड

Sony WH-1000XM5 में 8 माइक्रोफोन और डुअल प्रोसेसर सिस्टम के साथ आने वाला यह फ्लैगशिप ओवर-ईयर हेडफोन इंडस्ट्री-लीडिंग नॉइज कैंसिलेशन और क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग की सुविधा देता है।

Specifications फॉर्म फैक्टर ओवर-ईयर (Over-Ear) वायरलेस हेडफोन प्रोसेसर और माइक डुअल प्रोसेसर (V1 + QN1) + 8 माइक्रोफोन (Auto NC Optimizer के साथ) बैटरी लाइफ 30 घंटे (ANC ऑन के साथ) / 40 घंटे तक (ANC ऑफ के साथ) क्विक चार्जिंग 3 मिनट चार्ज = 3 घंटे तक का प्लेबैक कॉलिंग टेक्नोलॉजी 4 Beamforming माइक + Precise Voice Pickup (AI नॉइज रिडक्शन) क्यों खरीदें इंडस्ट्री-लीडिंग नॉइज कैंसिलेशन (8 माइक + 2 प्रोसेसर) AI-बेस्ड क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग बेहतरीन साउंड क्वालिटी और सॉफ्ट फिट लेदर 30 से 40 घंटे की बैटरी और सुपर-फास्ट चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प पूरी तरह फोल्ड नहीं होता प्रीमियम कीमत

Sony 1000X THE COLLEXION में लग्जरी वीगन लेदर फिनिश, QN3 + V3 प्रोसेसर और 12 माइक्रोफोन वाले एडवांस नॉइज कैंसिलेशन के साथ स्टूडियो-ग्रेड साउंड और 360 स्पैशियल ऑडियो की सुविधा मिलती है।

Specifications प्रोसेसर और माइक HD NC Processor QN3 + Integrated Processor V3 बैटरी लाइफ 24 घंटे तक (ANC ऑन के साथ) क्विक चार्जिंग 5 मिनट चार्ज = 1.5 घंटे तक का प्लेबैक ऑडियो टेक्नोलॉजी Bespoke ड्राइवर, LDAC (Hi-Res Audio), 360 Reality Audio Upmix कॉलिंग सिस्टम 6-माइक AI Beamforming + Precise Voice Pickup क्यों खरीदें लग्जरी डिजाइन और प्रीमियम कम्फर्ट QN3 + V3 प्रोसेसर और 12-माइक ANC स्टूडियो-ग्रेड साउंड और 360 Upmix स्पैशियल ऑडयो 6-माइक AI बीमफॉर्मिंग कॉलिंग और 24 घंटे बैटरी क्यों खोजें विकल्प बेहद महंगी कीमत औसत बैटरी लाइफ

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) सवाल 1: ANC (Active Noise Cancellation) कैसे काम करता है?

जवाब: ANC हेडफोन्स में बाहरी शोर को पहचानने के लिए छोटे माइक्रोफोन लगे होते हैं। हेडफोन का प्रोसेसर उस शोर के विपरीत साउंड वेव्स (Anti-noise) बनाता है, जिससे बाहर की आवाज कानों तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है।

सवाल 2: क्या इन हेडफोन्स को बिना बैटरी के तार (Wired) से इस्तेमाल किया जा सकता है? जवाब: जी हां, Sony के इन सभी ओवर-ईयर मॉडल्स के साथ बॉक्स में 3.5mm ऑडियो केबल मिलता है, जिससे बैटरी खत्म होने पर भी आप इन्हें वायर्ड हेडफोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।

सवाल 3: कॉलिंग के लिए कौन-सा मॉडल सबसे बेहतर है? जवाब: अगर आपकी प्राथमिकता क्लियर वॉइस कॉलिंग और मीटिंग्स हैं, तो Sony WH-1000XM5 और WH-1000XM6 अपने मल्टी-माइक और AI नॉइज रिडक्शन फीचर की वजह से सबसे बेहतरीन हैं।

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