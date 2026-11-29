फ्लाइट हो या ऑफिस का शोर, सब होगा म्यूट! Sony के ओवर-ईयर ANC हेडफोन्स पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर Sony के पॉपुलर ओवर-ईयर ANC हेडफोन्स पर शानदार छूट, बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI का फायदा मिल रहा है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आजकल चाहे फ्लाइट और ट्रेन का सफर हो या फिर कैफे और ऑफिस में बैठकर काम करना, आसपास का शोर ध्यान भटकाने के साथ-साथ थकान भी बढ़ाता है। ऐसे में एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) वाले ओवर-ईयर हेडफोन्स सबसे बेहतरीन साथी साबित होते हैं। जब बात प्रीमियम ऑडियो क्वालिटी और दमदार नॉइज कैंसिलेशन की आती है, तो Sony का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है।
अगर आप भी अपने लिए एक नया वायरलेस हेडफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही मौका है। Amazon पर इस समय Sony के बजट से लेकर फ्लैगशिप रेंज तक के ओवर-ईयर ANC हेडफोन्स पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा, चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड्स पर इंस्टेंट छूट और नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी मिल रहा है।
1. Sony New WH-CH530 Wireless On-Ear Bluetooth Headphones with Microphone, Comfortable, Lightweight Design, AI Clear Calls, Up to 55 Hrs Battery with Quick Charging, Multipoint Connection- Black
Sony WH-CH530 उन यूजर्स के लिए एक बेहतरीन बजट वायरलेस हेडफोन है जो कम कीमत में भरोसेमंद ब्रांड, हल्का डिजाइन और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं। महज 150 ग्राम वजन और 55 घंटे के प्लेटाइम के साथ यह रोजमर्रा के इस्तेमाल, ऑनलाइन क्लास और ऑफिस कॉलिंग के लिए एक प्रैक्टिकल विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
सिंगल चार्ज पर 55 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ
सिर्फ 150 ग्राम वजन
मल्टी-पॉइंट फीचर और AI क्लियर कॉलिंग
कस्टमाइजेबल साउंड
क्यों खोजें विकल्प
ANC की कमी
बॉक्स में केबल नहीं
2. Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic, Adaptive Sound Control, Quick Charge, Up to 35Hrs Battery, Customized EQ- Blue
Sony WH-CH720N बजट रेंज में कंपनी का सबसे हल्का ओवर-ईयर एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) हेडफोन है। फ्लैगशिप प्रोसेसर V1, 192 ग्राम के अल्ट्रा-लाइटवेट डिजाइन और 35 से 50 घंटे की दमदार बैटरी लाइफ के साथ यह रोजमर्रा के सफर और ऑफिस मीटिंग्स के लिए एक पैसा-वसूल विकल्प है
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद हल्का और आरामदायक
लंबी बैटरी और फास्ट चार्जिंग
मल्टी-पॉइंट कनेक्टिविटी
बेहतरीन नॉइज कैंसिलेशन
क्यों खोजें विकल्प
फोल्डेबल डिजाइन नहीं
कैरी केस की कमी
3. Sony New WH-CH730N Noise Cancelling Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic, AI Powered Calls, Comfortable, Lightweight & Foldable, Game EQ, 50Hrs Battery, Voice Control-Blue
Sony WH-CH730N कंपनी का नया और अपग्रेडेड ओवर-ईयर नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन है, जो पिछले मॉडल (CH720N) के मुकाबले फोल्डेबल डिजाइन और कहीं ज्यादा लंबी बैटरी लाइफ के साथ आता है। 50 घंटे के ANC प्लेटाइम, AI-पावर्ड क्लियर कॉल्स और गेम EQ फीचर के साथ यह ट्रैवलिंग, ऑफिस और गेमिंग के लिए एक ऑल-राउंडर पैकेज है।
Specifications
क्यों खरीदें
पूरे 50 घंटे और बिना ANC के 75 घंटे तक की जबरदस्त बैटरी
फोल्डेबल और हल्का डिजाइन
AI कॉलिंग और लेटेस्ट ब्लूटूथ फीचर्स
कस्टमाइजेबल एम्बिएंट साउंड और गेम EQ
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
हार्ड कैरी केस नहीं
4. Sony ULT Wear WH-ULT900N Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Massive Bass, Up to 50Hrs Battery-Grey
Sony ULT Wear (WH-ULT900N) उन म्यूजिक लवर्स के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया ओवर-ईयर हेडफोन है जो दमदार और डीप बेस (Bass) का एक्सपीरियंस चाहते हैं। फ्लैगशिप प्रोसेसर V1, डेडिकेटेड ULT बेस बटन, 50 घंटे तक की बैटरी और प्रीमियम कैरी केस के साथ यह ट्रैवलिंग और एंटरटेनमेंट के लिए एक बेहतरीन डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
जबरदस्त और कस्टमाइजेबल बेस
दमदार ANC और सुपर-फास्ट चार्जिंग
ट्रैवल-फ्रेंडली डिजाइन और कैरी केस
थर्मो-फोमिंग कुश
क्यों खोजें विकल्प
न्यूट्रल साउंड पसंद करने वालों के लिए नहीं
प्लास्टिक बिल्ड
5. Sony WH-1000XM5 Best Active Noise Cancelling Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic for Clear Calling,Battery Life 30 Hours -Black
Sony WH-1000XM5 में 8 माइक्रोफोन और डुअल प्रोसेसर सिस्टम के साथ आने वाला यह फ्लैगशिप ओवर-ईयर हेडफोन इंडस्ट्री-लीडिंग नॉइज कैंसिलेशन और क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग की सुविधा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इंडस्ट्री-लीडिंग नॉइज कैंसिलेशन (8 माइक + 2 प्रोसेसर)
AI-बेस्ड क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग
बेहतरीन साउंड क्वालिटी और सॉफ्ट फिट लेदर
30 से 40 घंटे की बैटरी और सुपर-फास्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
पूरी तरह फोल्ड नहीं होता
प्रीमियम कीमत
6. Sony 1000X THE COLLEXION Smartchoice Wireless Noise Cancelling Bluetooth Headphones, Luxury Comfort, 360 Upmix for Music, Cinema, Games, New Integrated Processor V3, AI Noise reduction for Calls-Black
Sony 1000X THE COLLEXION में लग्जरी वीगन लेदर फिनिश, QN3 + V3 प्रोसेसर और 12 माइक्रोफोन वाले एडवांस नॉइज कैंसिलेशन के साथ स्टूडियो-ग्रेड साउंड और 360 स्पैशियल ऑडियो की सुविधा मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
लग्जरी डिजाइन और प्रीमियम कम्फर्ट
QN3 + V3 प्रोसेसर और 12-माइक ANC
स्टूडियो-ग्रेड साउंड और 360 Upmix स्पैशियल ऑडयो
6-माइक AI बीमफॉर्मिंग कॉलिंग और 24 घंटे बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
बेहद महंगी कीमत
औसत बैटरी लाइफ
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
सवाल 1: ANC (Active Noise Cancellation) कैसे काम करता है?
जवाब: ANC हेडफोन्स में बाहरी शोर को पहचानने के लिए छोटे माइक्रोफोन लगे होते हैं। हेडफोन का प्रोसेसर उस शोर के विपरीत साउंड वेव्स (Anti-noise) बनाता है, जिससे बाहर की आवाज कानों तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है।
सवाल 2: क्या इन हेडफोन्स को बिना बैटरी के तार (Wired) से इस्तेमाल किया जा सकता है?
जवाब: जी हां, Sony के इन सभी ओवर-ईयर मॉडल्स के साथ बॉक्स में 3.5mm ऑडियो केबल मिलता है, जिससे बैटरी खत्म होने पर भी आप इन्हें वायर्ड हेडफोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
सवाल 3: कॉलिंग के लिए कौन-सा मॉडल सबसे बेहतर है?
जवाब: अगर आपकी प्राथमिकता क्लियर वॉइस कॉलिंग और मीटिंग्स हैं, तो Sony WH-1000XM5 और WH-1000XM6 अपने मल्टी-माइक और AI नॉइज रिडक्शन फीचर की वजह से सबसे बेहतरीन हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।