Sony Bluetooth Speaker Deals: पार्टी का मजा होगा दोगुना! Amazon पर इतने सस्ते मिल रहे Sony SRS और ULT सीरीज के स्पीकर्स
Amazon Sale Offer: अमेज़न सेल में Sony के वायरलेस और पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर्स पर 53% तक की भारी छूट के साथ बड़ा प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रहा है!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Amazon Sale Price Drop: अमेज़न सेल में Sony के धाकड़ वायरलेस स्पीकर्स पर बंपर प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रहा है! अगर आप भी अपनी पार्टी और म्यूजिक एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो Sony के पोर्टेबल और पार्टी ब्लूटूथ स्पीकर्स पर 45% तक की भारी छूट दी जा रही है। मतलब स्पीकर को उनकी वास्तिवक कीमत से काफी कम दाम में खरीदा जा सकता है। SBI/HDFC बैंक कार्ड ऑफर्स के साथ इन दमदार स्पीकर्स को अब तक की सबसे कम कीमत में खरीदने का सुनहरा मौका है।
1. Sony New SRS-XV500 Wireless 240W Portable Bluetooth Karaoke Party Speaker |IPX4 Splash-Proof |25 Hrs Battery |Mega Bass |Built-in Power Bank |Ambient Lights |Guitar & MIC
सोनी का SRS-XV500 एक शक्तिशाली 240W पोर्टेबल ब्लूटूथ कैरियोके पार्टी स्पीकर है, जो डीप और क्लियर बेस के साथ शानदार साउंड आउटपुट देता है। इसमें 25 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ के साथ 10 मिनट का क्विक चार्ज फीचर दिया गया है, जो तुरंत 2.5 घंटे का प्लेबैक देता है। IPX4 स्प्लैश-प्रूफ रेटिंग के साथ आने वाला यह स्पीकर एम्बिएंट लाइटिंग, गिटार और माइक इनपुट की सुविधा भी प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
25 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ
10 मिनट क्विक चार्जिंग सपोर्ट
IPX4 स्प्लैश-प्रूफ डिज़ाइन
दमदार बेस और क्रिस्प साउंड क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
भारी और बड़ा साइज़
IPX4 रेटिंग केवल
2. Sony ULT Field 5 Bluetooth Speaker, 100W Bass (2 Modes), 25Hr Battery, Power Bank, IP67 Waterproof, Quick Charge, Party Light, Connect, Strap-Black
सोनी का नया ULT Field 5 एक दमदार 100W पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, जो डीप और पावरफुल बेस के साथ आता है। इसमें दिए गए खास ULT बटन से आप अपनी पसंद के अनुसार बास को तुरंत बूस्ट कर सकते हैं। IP67 रेटिंग के साथ यह वाटरप्रूफ, डस्टप्रूफ और शॉकप्रूफ है, जो इसे आउटडोर पार्टी और ट्रेवलिंग के लिए परफेक्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ULT बटन से मिलने वाला पावरफुल 100W बास बूस्ट
25 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ
IP67 रेटिंग जो पानी, धूल और झटकों से पूरी सुरक्षा देती है।
साथ में मिलने वाला शोल्डर स्ट्रैप
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा लग सकता है।
स्टीरियो लवर्स को कम पसंद आ सकता है।
3. Sony ULT Field 3 Bluetooth Speaker, 48W Massive Bass, 24Hr Battery, IP67 Water/Dust/Shock/Rustproof, Hands-Free Calling, Quick Charge, Strap-Grey
सोनी का ULT Field 3 एक कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली 48W पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, जो शानदार बास और बेहतरीन क्लैरिटी के साथ आता है। इसमें दिए गए खास ULT बटन से आप एक क्लिक में बास को बूस्ट कर सकते हैं। IP67 रेटिंग के साथ यह पानी, धूल, झटकों और जंग (Rustproof) से पूरी तरह सुरक्षित है, जो इसे आउटडोर और ट्रैवलिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ULT बटन से मिलने वाला दमदार 48W मैसिव बास बूस्ट
24 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ
10 मिनट की चार्जिंग में 2 घंटे
IP67 रेटिंग जो पानी, धूल, झटकों और जंग से पूर्ण सुरक्षा देती है।
हैंड्स-फ्री कॉलिंग
क्यों खोजें विकल्प
ऑडियो आउटपुट मोड मोनो
बड़े पार्टी स्पीकर्स जितनी लाउडनेस की उम्मीद न करें।
4. Sony SRS-XV800 X-Series Wireless 280W Portable Bluetooth Karaoke Party Speaker IPX4 Splash-Proof with 25 Hour-Battery,Built-in Handle and Wheels,Omnidirectional Sound and Ambient Lights
सोनी का SRS-XV800 एक बेहद पावरफुल 280W पोर्टेबल पार्टी स्पीकर है, जो ओमनीडायरेक्शनल साउंड के जरिए हर कोने में धमाकेदार म्यूजिक पहुंचाता है। इसमें 'टीव्ही साउंड बूस्टर' (TV Sound Booster) का खास फीचर दिया गया है, जिससे आप इसे अपने टीवी से कनेक्ट करके सिनेमा जैसा ऑडियो-विजुअल अनुभव पा सकते हैं। 25 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ, इन-बिल्ट व्हील्स और हैंडल के साथ यह बड़ी पार्टियों और घर के मनोरंजन के लिए परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
280W पावरफुल आउटपुट
TV Sound Booster फीचर
25 घंटे तक का लंबा बैटरी बैकअप
कैरियोके, गिटार इनपुट और एम्बिएंट पार्टी लाइट्स का सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
दूसरी जगह ले जाने में थोड़ी मेहनत लगती है।
IPX4 रेटिंग केवल पानी के छीटों से बचाती है
5. Sony ULT Field 7 Bluetooth Speaker, 120W Bass, ULT Button (2 Modes), 30Hr Battery, Waterproof, Dustproof, Karaoke, Party Connect, Colourful Light
सोनी का ULT Field 7 एक शानदार 120W पोर्टेबल पार्टी स्पीकर है, जो डीप और मैसिव बास के लिए दो अलग-अलग ULT साउंड मोड्स के साथ आता है। इसमें 30 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ और क्विक चार्जिंग (10 मिनट में 3 घंटे का प्लेबैक) का दमदार फीचर मिलता है। IP67 रेटिंग (वॉटरप्रूफ, डस्टप्रूफ और जंग-रोधी) और कैरियोके/गिटार सपोर्ट के साथ यह आउटडोर पार्टियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
ULT बटन से मिलने वाले दो दमदार बास मोड्स
30 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ
IP67 रेटिंग
माइक और गिटार इनपुट सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
यह काफी प्रीमियम बजट में आता है।
हाथ में लेकर चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
6. Sony HT-S400 2.1ch soundbar with Powerful Wireless subwoofer, S-Force PRO Front Surround Sound and Dolby Digital (330W, Wireless Connectivity, Bluetooth)
सोनी का HT-S400 एक दमदार 2.1-चैनल साउंडबार है, जो 330W के कुल पावर आउटपुट के साथ आता है। इसमें एक शक्तिशाली वायरलेस सबवूफर दिया गया है जो डीप और रिच बास डिलीवर करता है। S-Force PRO फ्रंट सरराउंड और डॉल्बी डिजिटल (Dolby Digital) तकनीक के साथ यह आपके घर पर ही सिनेमा जैसा थिएटर अनुभव प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
330W का दमदार पावर आउटपुट
बिना तारों के झंझट के शानदार बास मिलता है।
S-Force PRO और Dolby Digital से बेहतरीन सिनेमैटिक सरराउंड साउंड
HDMI ARC और ऑप्टिकल कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
डॉल्बी एटमॉस (Dolby Atmos) का सपोर्ट नहीं मिलता है।
केवल 2.1 चैनल ऑडियो सेटअप है
7. Sony ULT Field 1 Wireless 30W Bluetooth Speaker, 12hrs Playtime, Massive Bass, Hands Free Calling, IP67 Water, Dust & Rustproof, Sound Connect App-Black
सोनी का ULT Field 1 एक बेहद कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल 30W ब्लूटूथ स्पीकर है, जो दमदार बास और शानदार साउंड क्वालिटी के साथ आता है। इसमें दिए गए खास ULT बटन से आप एक क्लिक में मैसिव बास का मजा ले सकते हैं। IP67 रेटिंग (वॉटरप्रूफ, डस्टप्रूफ और जंग-रोधी) और 12 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ यह सफर और आउटडोर इस्तेमाल के लिए एकदम परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
ULT बटन से मिलने वाला शानदार और डीप मैसिव बास
IP67 रेटिंग जो पानी, धूल और जंग (Rustproof) से पूर्ण सुरक्षा देती है।
डिटैचेबल मल्टी-वे स्ट्रैप
हैंड्स-फ्री कॉलिंग और Sony Sound Connect App का सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
ऑडियो आउटपुट मोड मोनो है
12 घंटे का बैटरी बैकअप
Q1: अमेज़न सेल में Sony के Wireless Speaker पर कितनी छूट मिल रही है?
उत्तर: अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Sony के ब्लूटूथ और वायरलेस स्पीकर्स पर 28% से लेकर 53% तक की भारी छूट मिल रही है। इसके अलावा चयनित बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर ₹1,800 तक का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI (No Cost EMI) का विकल्प भी उपलब्ध है।
Q2: आउटडोर इस्तेमाल और ट्रेवलिंग के लिए सबसे अच्छा Sony ब्लूटूथ स्पीकर कौन सा है?
उत्तर: आउटडोर और ट्रेवलिंग के लिए Sony ULT Field 1 (30W) और Sony ULT Field 3 (48W) सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। ये दोनों मॉडल्स कॉम्पैक्ट हैं, साथ ही IP67 वाटरप्रूफ, डस्टप्रूफ और रस्टप्रूफ रेटिंग के साथ आते हैं, जिससे बारिश या धूल में भी ये खराब नहीं होते।
Q3: Sony के स्पीकर्स में दिए गए 'ULT Button' का क्या फायदा होता है?
उत्तर: Sony ULT सीरीज में मिलने वाला 'ULT Button' एक खास बास-बूस्टर फीचर है। इसे दबाते ही स्पीकर का बास (Bass) तुरंत कई गुना बढ़ जाता है, जिससे गानों में गहरा (Deep) और धमाकेदार (Massive) साउंड आउटपुट मिलता है।
Q4: घर की पार्टियों और कैरियोके (Karaoke) के लिए कौन सा Sony Speaker खरीदना चाहिए?
उत्तर: होम पार्टी और कैरियोके के शौकीनों के लिए Sony SRS-XV500 (240W), Sony ULT Field 7 (120W) और Sony SRS-XV800 (280W) सबसे बेस्ट हैं। इनमें डेडिकेटेड माइक/गिटार इनपुट पोर्ट्स, 25 से 30 घंटे का बैटरी बैकअप और कलरफुल एम्बिएंट पार्टी लाइट्स मिलती हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।