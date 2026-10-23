Sony Bluetooth Speaker Deals: पार्टी का मजा होगा दोगुना! Amazon पर इतने सस्ते मिल रहे Sony SRS और ULT सीरीज के स्पीकर्स

Amazon Sale Offer: अमेज़न सेल में Sony के वायरलेस और पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर्स पर 53% तक की भारी छूट के साथ बड़ा प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रहा है!

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Amazon Sale Price Drop: अमेज़न सेल में Sony के धाकड़ वायरलेस स्पीकर्स पर बंपर प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रहा है! अगर आप भी अपनी पार्टी और म्यूजिक एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो Sony के पोर्टेबल और पार्टी ब्लूटूथ स्पीकर्स पर 45% तक की भारी छूट दी जा रही है। मतलब स्पीकर को उनकी वास्तिवक कीमत से काफी कम दाम में खरीदा जा सकता है। SBI/HDFC बैंक कार्ड ऑफर्स के साथ इन दमदार स्पीकर्स को अब तक की सबसे कम कीमत में खरीदने का सुनहरा मौका है।

Sony Speaker

सोनी का SRS-XV500 एक शक्तिशाली 240W पोर्टेबल ब्लूटूथ कैरियोके पार्टी स्पीकर है, जो डीप और क्लियर बेस के साथ शानदार साउंड आउटपुट देता है। इसमें 25 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ के साथ 10 मिनट का क्विक चार्ज फीचर दिया गया है, जो तुरंत 2.5 घंटे का प्लेबैक देता है। IPX4 स्प्लैश-प्रूफ रेटिंग के साथ आने वाला यह स्पीकर एम्बिएंट लाइटिंग, गिटार और माइक इनपुट की सुविधा भी प्रदान करता है।

Specifications बैटरी बैकअप (Battery): 25 घंटे तक वॉटर रेजिस्टेंस (Rating) IPX4 Splash-Proof कनेक्टिविटी (Connectivity): Bluetooth, USB, Guitar & Mic Input साउंड मोड Bluetooth, USB, Guitar & Mic Input क्यों खरीदें 25 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ 10 मिनट क्विक चार्जिंग सपोर्ट IPX4 स्प्लैश-प्रूफ डिज़ाइन दमदार बेस और क्रिस्प साउंड क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प भारी और बड़ा साइज़ IPX4 रेटिंग केवल

सोनी का नया ULT Field 5 एक दमदार 100W पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, जो डीप और पावरफुल बेस के साथ आता है। इसमें दिए गए खास ULT बटन से आप अपनी पसंद के अनुसार बास को तुरंत बूस्ट कर सकते हैं। IP67 रेटिंग के साथ यह वाटरप्रूफ, डस्टप्रूफ और शॉकप्रूफ है, जो इसे आउटडोर पार्टी और ट्रेवलिंग के लिए परफेक्ट बनाता है।

Specifications साउंड आउटपुट: 100 Watts बैटरी बैकअप: 25 घंटे तक प्रोटेक्शन रेटिंग: IP67 Waterproof, Dustproof & Shockproof कनेक्टिविटी: Bluetooth स्पेशल फीचर्स: Built-in Power Bank, Party Light क्यों खरीदें ULT बटन से मिलने वाला पावरफुल 100W बास बूस्ट 25 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ IP67 रेटिंग जो पानी, धूल और झटकों से पूरी सुरक्षा देती है। साथ में मिलने वाला शोल्डर स्ट्रैप क्यों खोजें विकल्प थोड़ा महंगा लग सकता है। स्टीरियो लवर्स को कम पसंद आ सकता है।

सोनी का ULT Field 3 एक कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली 48W पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, जो शानदार बास और बेहतरीन क्लैरिटी के साथ आता है। इसमें दिए गए खास ULT बटन से आप एक क्लिक में बास को बूस्ट कर सकते हैं। IP67 रेटिंग के साथ यह पानी, धूल, झटकों और जंग (Rustproof) से पूरी तरह सुरक्षित है, जो इसे आउटडोर और ट्रैवलिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।

Specifications साउंड आउटपुट: 48 Watts बैटरी बैकअप 24 घंटे तक प्रोटेक्शन रेटिंग: IP67 Water, Dust, Shock & Rustproof कनेक्टिविटी: Bluetooth क्यों खरीदें ULT बटन से मिलने वाला दमदार 48W मैसिव बास बूस्ट 24 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ 10 मिनट की चार्जिंग में 2 घंटे IP67 रेटिंग जो पानी, धूल, झटकों और जंग से पूर्ण सुरक्षा देती है। हैंड्स-फ्री कॉलिंग क्यों खोजें विकल्प ऑडियो आउटपुट मोड मोनो बड़े पार्टी स्पीकर्स जितनी लाउडनेस की उम्मीद न करें।

सोनी का SRS-XV800 एक बेहद पावरफुल 280W पोर्टेबल पार्टी स्पीकर है, जो ओमनीडायरेक्शनल साउंड के जरिए हर कोने में धमाकेदार म्यूजिक पहुंचाता है। इसमें 'टीव्ही साउंड बूस्टर' (TV Sound Booster) का खास फीचर दिया गया है, जिससे आप इसे अपने टीवी से कनेक्ट करके सिनेमा जैसा ऑडियो-विजुअल अनुभव पा सकते हैं। 25 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ, इन-बिल्ट व्हील्स और हैंडल के साथ यह बड़ी पार्टियों और घर के मनोरंजन के लिए परफेक्ट है।

Specifications साउंड आउटपुट 280 Watts बैटरी बैकअप: 25 घंटे तक प्रोटेक्शन रेटिंग: IPX4 Splash-Proof कनेक्टिविटी: Bluetooth, Optical, USB, Karaoke & Guitar Input क्यों खरीदें 280W पावरफुल आउटपुट TV Sound Booster फीचर 25 घंटे तक का लंबा बैटरी बैकअप कैरियोके, गिटार इनपुट और एम्बिएंट पार्टी लाइट्स का सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प दूसरी जगह ले जाने में थोड़ी मेहनत लगती है। IPX4 रेटिंग केवल पानी के छीटों से बचाती है

सोनी का ULT Field 7 एक शानदार 120W पोर्टेबल पार्टी स्पीकर है, जो डीप और मैसिव बास के लिए दो अलग-अलग ULT साउंड मोड्स के साथ आता है। इसमें 30 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ और क्विक चार्जिंग (10 मिनट में 3 घंटे का प्लेबैक) का दमदार फीचर मिलता है। IP67 रेटिंग (वॉटरप्रूफ, डस्टप्रूफ और जंग-रोधी) और कैरियोके/गिटार सपोर्ट के साथ यह आउटडोर पार्टियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications साउंड आउटपुट: 120 Watts बैटरी बैकअप : 30 घंटे तक प्रोटेक्शन रेटिंग: IP67 Waterproof, Dustproof & Rustproof कनेक्टिविटी: Bluetooth, Karaoke पोजिशनिंग: Horizontal & Vertical क्यों खरीदें ULT बटन से मिलने वाले दो दमदार बास मोड्स 30 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ IP67 रेटिंग माइक और गिटार इनपुट सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प यह काफी प्रीमियम बजट में आता है। हाथ में लेकर चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।

सोनी का HT-S400 एक दमदार 2.1-चैनल साउंडबार है, जो 330W के कुल पावर आउटपुट के साथ आता है। इसमें एक शक्तिशाली वायरलेस सबवूफर दिया गया है जो डीप और रिच बास डिलीवर करता है। S-Force PRO फ्रंट सरराउंड और डॉल्बी डिजिटल (Dolby Digital) तकनीक के साथ यह आपके घर पर ही सिनेमा जैसा थिएटर अनुभव प्रदान करता है।

Specifications साउंड आउटपुट: 330 Watts सबवूफर: Powerful Wireless Subwoofer ऑडियो टेक्नोलॉजी: S-Force PRO Front Surround कनेक्टिविटी: Bluetooth, HDMI ARC, Optical, USB डिस्प्ले & कंट्रोल: Convenient OLED Display क्यों खरीदें 330W का दमदार पावर आउटपुट बिना तारों के झंझट के शानदार बास मिलता है। S-Force PRO और Dolby Digital से बेहतरीन सिनेमैटिक सरराउंड साउंड HDMI ARC और ऑप्टिकल कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प डॉल्बी एटमॉस (Dolby Atmos) का सपोर्ट नहीं मिलता है। केवल 2.1 चैनल ऑडियो सेटअप है

सोनी का ULT Field 1 एक बेहद कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल 30W ब्लूटूथ स्पीकर है, जो दमदार बास और शानदार साउंड क्वालिटी के साथ आता है। इसमें दिए गए खास ULT बटन से आप एक क्लिक में मैसिव बास का मजा ले सकते हैं। IP67 रेटिंग (वॉटरप्रूफ, डस्टप्रूफ और जंग-रोधी) और 12 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ यह सफर और आउटडोर इस्तेमाल के लिए एकदम परफेक्ट है।

Specifications साउंड आउटपुट: 30 Watts बैटरी बैकअप : 12 घंटे प्रोटेक्शन रेटिंग: IP67 Waterproof, Dustproof & Rustproof कनेक्टिविटी : Bluetooth पोर्टेबिलिटी: Compact design क्यों खरीदें ULT बटन से मिलने वाला शानदार और डीप मैसिव बास IP67 रेटिंग जो पानी, धूल और जंग (Rustproof) से पूर्ण सुरक्षा देती है। डिटैचेबल मल्टी-वे स्ट्रैप हैंड्स-फ्री कॉलिंग और Sony Sound Connect App का सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प ऑडियो आउटपुट मोड मोनो है 12 घंटे का बैटरी बैकअप

Q1: अमेज़न सेल में Sony के Wireless Speaker पर कितनी छूट मिल रही है? उत्तर: अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Sony के ब्लूटूथ और वायरलेस स्पीकर्स पर 28% से लेकर 53% तक की भारी छूट मिल रही है। इसके अलावा चयनित बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर ₹1,800 तक का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI (No Cost EMI) का विकल्प भी उपलब्ध है।

Q2: आउटडोर इस्तेमाल और ट्रेवलिंग के लिए सबसे अच्छा Sony ब्लूटूथ स्पीकर कौन सा है? उत्तर: आउटडोर और ट्रेवलिंग के लिए Sony ULT Field 1 (30W) और Sony ULT Field 3 (48W) सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। ये दोनों मॉडल्स कॉम्पैक्ट हैं, साथ ही IP67 वाटरप्रूफ, डस्टप्रूफ और रस्टप्रूफ रेटिंग के साथ आते हैं, जिससे बारिश या धूल में भी ये खराब नहीं होते।

Q3: Sony के स्पीकर्स में दिए गए 'ULT Button' का क्या फायदा होता है? उत्तर: Sony ULT सीरीज में मिलने वाला 'ULT Button' एक खास बास-बूस्टर फीचर है। इसे दबाते ही स्पीकर का बास (Bass) तुरंत कई गुना बढ़ जाता है, जिससे गानों में गहरा (Deep) और धमाकेदार (Massive) साउंड आउटपुट मिलता है।

Q4: घर की पार्टियों और कैरियोके (Karaoke) के लिए कौन सा Sony Speaker खरीदना चाहिए? उत्तर: होम पार्टी और कैरियोके के शौकीनों के लिए Sony SRS-XV500 (240W), Sony ULT Field 7 (120W) और Sony SRS-XV800 (280W) सबसे बेस्ट हैं। इनमें डेडिकेटेड माइक/गिटार इनपुट पोर्ट्स, 25 से 30 घंटे का बैटरी बैकअप और कलरफुल एम्बिएंट पार्टी लाइट्स मिलती हैं।

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