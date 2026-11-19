Sony के नए हेडफोन की भारत में एंट्री, 75 घंटे तक चलेगी बैटरी, शोर कम करने के लिए मिलेगा ANC, AI कॉलिंग फीचर भी
Sony ने भारत में WH-CH730N और WH-CH530 वायरलेस हेडफोन लॉन्च किए हैं। इनकी कीमत 4,490 रुपए से शुरू होती है और ये Bluetooth 6.0, AI कॉल नॉइज रिडक्शन और लंबी बैटरी लाइफ के साथ आते हैं।
Sony ने भारतीय बाजार दो नए वायरलेस हेडफोन WH-CH730N और WH-CH530 को पेश किया है। ये नए हेडफोन कई रंगों में उपलब्ध हैं और इनमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ-साथ AI-बेस्ड कॉल नॉइज रिडक्शन की सुविधा दी गई है। सोनी WH-CH730N में एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) है, और कंपनी का दावा है कि ANC बंद होने पर यह 75 घंटे तक की बैटरी लाइफ देता है। वहीं, WH-CH530 के बारे में बताया गया है कि यह 55 घंटे तक की बैटरी लाइफ देता है। आइए जानते हैं इन दोनों हेडफोन की कीमत, फीचर्स और उपलब्धता के बारे में।
सम्बंधित सुझाव
39% OFF
Sony WF-C710NSA | Dual Noise Cancellation Wireless Bluetooth in Ear Earbuds | AI Call Quality | 40Hrs Battery W/O ANC | 30Hrs Battery with ANC - Black
- Sony WF-C710NSA | Dual Noise Cancellation Wireless Bluetooth in Ear Earbuds | AI Call Quality | 40Hrs Battery W/O ANC | 30Hrs Battery with ANC - Black
₹7985₹12990
खरीदिये
50% OFF
SOULWIT Earpads for Sony WH-XB900N (Not Fit WH-XB910N)-White Smoke | Also for WH-CH710N/WH-CH720N/WH-CH730N/WH-RF400/MDR-RF895RK Headphones
- SOULWIT Earpads for Sony WH-XB900N (Not Fit WH-XB910N)-White Smoke | Also for WH-CH710N/WH-CH720N/WH-CH730N/WH-RF400/MDR-RF895RK Headphones
₹1000₹2000
खरीदिये
32% OFF
Sony ULT Wear WH-ULT900N Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Massive Bass, Up to 50Hrs Battery-Black
- Sony ULT Wear WH-ULT900N Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Massive Bass
- Up to 50Hrs Battery-Black
₹16990₹24990
खरीदिये
45% OFF
Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic, Adaptive Sound Control, Quick Charge, Up to 35Hrs Battery, Customized EQ- Blue
- Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic
- Adaptive Sound Control
- Quick Charge
₹8190₹14990
खरीदिये
Sony WH-CH730N और WH-CH530 की कीमत
Sony ने भारत में WH-CH730N को 12,990 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है। यह कंपनी का ज्यादा फीचर वाला मॉडल है। इसमें ANC यानी एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन की सुविधा मिलती है। यह हेडफोन ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, पिंक और बेज कलर में उपलब्ध होगा। इसकी सेल 19 नवंबर से शुरू हो गई है। वहीं, Sony WH-CH530 की कीमत 4,490 रुपये रखी गई है। इसे ब्लैक, व्हाइट, कोबाल्ट, कोरल, पिंक और मिंट कलर में खरीदा जा सकेगा। इसकी सेल 20 नवंबर से शुरू होगी।
Sony WH-CH730N के फीचर्स
Sony WH-CH730N एक ओवर-ईयर वायरलेस हेडफोन है। इसका मतलब है कि इसके ईयर कप कानों को पूरी तरह ढकते हैं। इसमें Dual Noise Sensor टेक्नोलॉजी दी गई है, जो आसपास के शोर को कम करने में मदद करती है। इस हेडफोन में Ambient Sound Mode भी दिया गया है। कॉलिंग के लिए इसमें AI बीमफॉर्मिंग माइक्रोफोन और Precise Voice Pickup टेक्नोलॉजी दी गई है। कंपनी के मुताबिक, ये फीचर कॉल के दौरान यूजर की आवाज को साफ रखने और आसपास के शोर को कम करने में मदद करते हैं।
सम्बंधित सुझाव
27% OFF
Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-Black
- Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic
- Up to 50Hrs Battery
- Quick Charge
₹4388₹5990
खरीदिये
63% OFF
Heavy driver® Replacement Ear Pads for Sony WH-CH500 / WH-CH510 / WH-CH520 Headphones – 70mm Soft Foam and PU Leather Earpads for Headset – Black
- Heavy driver® Replacement Ear Pads for Sony WH-CH500 / WH-CH510 / WH-CH520 Headphones – 70mm Soft Foam and PU Leather Earpads for Headset – Black
₹329₹899
खरीदिये
Case for JBL 530BT 520BT 510BT 720BT 770NC 660NC 670NC, Sony WH-CH720N WH-CH520 WH-CH530 Noise Canceling Wireless Headphones (Pink)
- Case for JBL 530BT 520BT 510BT 720BT 770NC 660NC 670NC
- Sony WH-CH720N WH-CH520 WH-CH530 Noise Canceling Wireless Headphones (Pink)
₹2504
खरीदिये
30% OFF
JBL Tune 520BT Wireless On Ear Headphones with Mic, Upto 57H Battery, Speed Charge : 5 Min Charge Gives Up to 3H of Playback, Multipoint Connect, Customizable Bass with Headphones App, BT 5.3 (Black)
- JBL Tune 520BT Wireless On Ear Headphones with Mic
- Upto 57H Battery
- Speed Charge : 5 Min Charge Gives Up to 3H of Playback
₹3499₹4999
खरीदिये
33% OFF
Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic, Adaptive Sound Control, Quick Charge, Up to 35Hrs Battery, Customized EQ- White
- Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic
- Adaptive Sound Control
- Quick Charge
₹9990₹14990
खरीदिये
बैटरी इस हेडफोन की बड़ी खूबियों में से एक है। Sony का दावा है कि WH-CH730N ANC बंद रखने पर एक बार चार्ज करने के बाद 75 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक दे सकता है। वहीं, ANC चालू रहने पर इसकी बैटरी 50 घंटे तक चलने का दावा किया गया है। इसमें क्विक चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। कंपनी के मुताबिक, सिर्फ 3 मिनट चार्ज करने पर 90 मिनट तक म्यूजिक सुना जा सकता है।
Sony WH-CH530 की खासियतें
यह ऑन-ईयर डिजाइन वाला वायरलेस हेडफोन है और इसका वजन करीब 150 ग्राम है। इसमें सॉफ्ट ईयर पैड दिए गए हैं। हालांकि, इस मॉडल में ANC नहीं मिलता। इसमें AI-बेस्ड कॉल नॉइज रिडक्शन दिया गया है, जो कॉल के दौरान आवाज को साफ रखने में मदद करता है। बैटरी की बात करें तो Sony WH-CH530 में एक बार चार्ज करने पर 55 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक मिलने का दावा है। इसमें भी 3 मिनट की क्विक चार्जिंग से 90 मिनट तक म्यूजिक सुनने की सुविधा मिलती है।
दोनों हेडफोन में मिलेंगे ये खास फीचर्स
Sony WH-CH730N और WH-CH530 दोनों में 30mm ड्राइवर्स दिए गए हैं। ये Sony की DSEE यानी Digital Sound Enhancement Engine टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। दोनों हेडफोन में Bluetooth 6.0 कनेक्टिविटी मिलती है। इनमें Multipoint Connection भी मौजूद है। इसकी मदद से एक ही समय पर दो डिवाइस कनेक्ट किए जा सकते हैं।
दोनों मॉडल Auracast और Google Fast Pair को भी सपोर्ट करते हैं। दोनों हेडफोन 360 Reality Audio को भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ऐप में Safe Listening से जुड़े कंट्रोल दिए गए हैं, जिनकी मदद से सुनने के वॉल्यूम को मैनेज किया जा सकता है। WH-CH730N में ऐप के जरिए नॉइज कैंसिलेशन और एम्बिएंट साउंड सेटिंग भी बदली जा सकती हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।